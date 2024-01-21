10 идей для исследовательских проектов в начальной школе

Чем занять ребенка, чтобы это было увлекательно и полезно? Предлагаем 10 идей для школьных проектов, из которых легко сделать интересные исследования для начальной школы или старших групп детского сада. 8 из них зимние, 2 вы начнете летом.

Дети любопытны по натуре, а исследования помогают развить внимательность, терпение и просто дают новые знания об устройстве мира. Если ребенок наблюдает за проращиванием семян или воздействием газировки на скорлупу яйца — он учится применять научный подход, а еще — начинает считаться с природой и понимать ее законы.

Это развивает не только интеллект, но и эмоционально-волевую сферу. Так что давайте скорее выбирать проекты!

1. Проверяем качество водопроводной воды по всхожести семян

Возраст: от 5–6 лет.

Продолжительность: 1–2 недели.

Нам понадобится: нефильтрованная вода из-под крана и питьевая вода — например, бутилированная, которую семья заказывает для питья, или вода из артезианской скважины на даче, семена сезонных овощей — например, огурцов, земля и цветочные горшки или стаканчики.

Эксперимент. Разделяем семена на две одинаковые группы по 10–12 семян. Каждую группу закапываем в свой горшок с землей на одинаковую небольшую глубину. Первую группу поливаем холодной водопроводной водой, только что из-под крана, вторую группу — питьевой столовой водой. Каждый горшочек помечаем с помощью стикеров и помещаем в одинаковые условия — на подоконник.

Каждый день поливаем горшочки нужной водой (не заливая, земля должна быть просто влажной), наблюдаем и фиксируем результаты. Что произошло на первый день, на второй, третий и далее — до недели или двух? Сколько семян дали ростки в каждой группе, какой длины и толщины эти ростки, какой высоты они день за днем, в каком горшочке трава зеленее, где ростки первыми сбросили с листков оболочки семян. Результаты удобно заносить в сравнительную таблицу.

Скорее всего, ростки в «водопроводном» горшке взойдут не все, поднимутся позже, будут тоньше и ниже, семенные кожурки сбросят позже. И тогда мы сможем поднять палец к потолку и рассказать о вреде хлорированной воды, а еще — погуглить вместе с ребенком состав водопроводной водицы и способы ее очистки. Самые научно-ориентированные семьи могут дополнить эксперимент еще одним горшочком с семенами: его мы будем поливать той же водопроводной водой, но фильтрованной или отстоянной.

2. Влияет ли зубная паста на прочность зубов?

Возраст: от 5–6 лет.

Продолжительность: 10–14 дней.

Нам понадобится: куриные яйца — 4 штуки, 2 стеклянных банки, любимая газировка, свежеприготовленный лимонад, зубочистки, таблетки для окрашивания зубного налета (например, Curaprox) и в идеале — микроскоп.

Эксперимент проходит в два этапа. Сначала рассказываем ребенку, что вредные бактерии, которые разрушают зубы, любят кислоту и отлично размножаются в ней. Да и сама по себе кислота портит зубы. Проверяем. Эксперимент начинаем с утра пораньше. Берем куриное яйцо и объясняем, что его скорлупа тоже состоит из кальция, как и зубы. Открываем бутылку колы или другой любимой газировки, заливаем газировкой яйцо в банке. Для другого яйца готовим свежий лимонад из сока лимона и сахара — тоже заливаем. После обеда проверяем наши яйца: скорлупа станет мягкой. После ужина еще раз аккуратно трогаем яйца: скорее всего, скорлупа растворится полностью, останется только тонкая пленка поверх белка и желтка (даже если этого не случится вечером, то уж на следующее утро — точно).

Теперь проверим силу зубной пасты. Новым утром берем газировку, свежий лимонад и пару яиц. На этот раз щедро наносим на яйца зубную пасту (надежнее всего — с фтором) и снова помещаем яйца в знакомые растворы. После обеда аккуратно стучим карандашом по каждому яйцу: скорлупа останется твердой, хоть и истончится.

Второй этап эксперимента. Рассказываем ребенку, что кариозные бактерии живут в зубном налете. Снимаем с помощью зубочистки немного налета и, если у вас есть сильный микроскоп, размазываем налет по предметному стеклу и наблюдаем. Крупные темные пятна — это и есть бактерии.

Теперь выясняем, хорошо ли ребенок чистит зубы. После вечерней дежурной чистки выдаем ему «волшебную таблетку» для окрашивания зубного налета. Таблетку нужно разжевать, около минуты подержать во рту образовавшуюся жидкость, прополоскать рот и улыбнуться во все зубы. Скорее всего, в зеркале ребенок увидит синюю или зеленую улыбку зомби. Это означает, что налет на зубах все еще остался. Придется еще раз хорошенько почистить зубы, пока чудесная синева не исчезнет. Считается, что для автоматизации качественной чистки зубов хватает десяти дней, то есть, вам понадобится пачка из 10 таблеток. Есть все шансы, что после этого исследования ребенок проникнется темой здоровья зубов и научится правильно их чистить!

3. Влияние магнита на развитие комнатных растений

Возраст: от 6–7 лет.

Продолжительность: несколько недель.

Нам понадобится: две свежесрезанные веточки одного комнатного растения, пара стаканов с водой, пара горшков с землей, сильный магнит.

Эксперимент. Ученые открыли, что магнитное поле земли хорошо влияет на рост растений. Проверяем. Срезаем две веточки комнатного растения, погружаем их в стаканы с водой, помещаем в одинаковые условия (на подоконник) на расстоянии 20–30 см друг от друга, под один из стаканов кладем магнит.

Первая проверка хода эксперимента — через 10–11 дней (все это время доливаем воду в стаканы). Смотрим, сколько корешков появилось у «магнитного» растения и какой они длины, сравниваем с корешками «необработанного» растения. В тот же день высаживаем веточки в горшки с землей, поливаем, ставим в одинаковые условия на расстоянии 20–30 см. Под «магнитное» растение снова кладем магнит.

Затем в течение нескольких недель наблюдаем, какое растение развивается лучше, измеряем высоту, количество новых ростков. В большинстве случаев «магнитные» веточки растут активнее и пышнее (если им ничто не мешает — не повреждены корешки при посадке, в горшке хорошая земля). Здесь можно порассуждать с ребенком о природе магнитного поля и о том, как можно применять его в сельском хозяйстве.

4. Валенки из кошки для кошки

Возраст: от 7–8 лет.

Продолжительность: от 3–4 недель.

Нам понадобится: шерстистая домашняя кошка или кот, инструмент для вычесывания пуха и шерсти, инструменты для мокрого валяния и немного терпения.

Эксперимент. Выясняем, можно ли с пользой употребить шерсть домашнего питомца. Для начала вычесываем его регулярно и копим шерсть. На один маленький валеночек высотой 5 см понадобится около 15 грамм шерсти. В процессе узнаем, как мало весит шерсть или пух, сколько пуха вычесывается из вашей личной кошки в один прием, рассуждаем о том, что к зиме животные отращивают больше пуха для тепла, а вот к лету линяют.

Положительный побочный эффект: приучаем ребенка регулярно вычесывать домашнего любимца, в доме больше порядка.

Накопив нужное количество шерсти, ищем в интернете мастер-класс по валянию валенок или идем со своим пухом в студию на занятие по валянию. Создаем валенки для любимой кошки (которые могут стать семейной реликвией) и радуемся! Отдельные мастера ухитряются свалять из шерсти своих питомцев маленькие копии самих питомцев — но, конечно, здесь нужна сноровка и опыт в валянии.

5. Как влияет гравитация на всхожесть растений

Возраст: от 7–8 лет.

Продолжительность: 7–10 дней.

Нам понадобится: семена огурцов, чистая вода, марля, стаканчики с землей, стикеры.

Эксперимент. Это исследование чем-то похоже на эксперимент с магнитом, только здесь мы будем изучать, как влияет сила земного притяжения на растения. Для этого прорастим семена огурцов и посадим их в стаканчики с землей: часть корешком вниз, часть — корешком вверх, влево и вправо.

Сперва поместите семена огурцов в марлю или вату и залейте их водой. Через пару дней из них проклюнутся корешки — вот тогда и начнем главную фазу эксперимента. Разделите пророщенные семена на 4 равных группы (по 5–6 семян). Подготовьте 4 стаканчика с землей, каждый из них пометьте стикером. В первый стакан сажайте семена корнем вниз, во второй — корнем вверх, в третий — корнем вправо и в четвертый — корнем влево, все на одинаковую глубину. Поставьте их в одинаковые условия на подоконник и увлажняйте землю в стаканчиках.

Через 2–3 дня появятся первые всходы. Ежедневно наблюдайте за ними и фиксируйте результаты в таблице с 4 столбиками — для каждого стаканчика. Появились ли ростки? Сколько семян взошло? Затем наблюдайте за порослью: какой толщины стебли, крепкие или тонкие, какой высоты, прорастут ли новые семена, одинаковая ли высота ростков, когда ростки сбросят кожицу семени. И делайте выводы!

В большинстве случаев лучше всех прорастают семена, посаженные корнем вниз. Это явление по-научному называется геотропизм: корни лучше растут по направлению к центру земного шара, а стебли — от центра.

6. Как живут муравьи в муравьиной ферме

Возраст: от 6–7 лет.

Продолжительность: до нескольких месяцев и лет.

Нам понадобится: муравьиная ферма (покупная или изготовленная самостоятельно), пища и вода для муравьев, а если вы готовы усложнить исследования — то берите большую ферму и два вида муравьев.

Эксперимент. Муравьиная ферма позволяет изучить весь цикл создания муравейника. Вы с ребенком разберетесь, чем отличаются муравьи-рабочие от муравьев-нянек , какие ритмы есть в жизни муравейника и что они едят. Восхититесь организованности и трудолюбию муравьев и начнете ставить над ними добрые эксперименты.

Например, что будет, если положить рядом с муравейником не только еду, но и крошечные кусочки разных материалов? Иногда муравьи атакуют непонятные объекты — например, крошки пенопласта. Порой они относят находки в свои кладовки и размещают их там, сортируя по форме или размеру. А когда муравьям становится скучно, они перекладывают имущество на складе и меняют принцип сортировки — например, разделяют объекты по цвету: в одной кладовочке лежат черные катышки, в другой — красные. Ход мысли муравьев подобен нашему: они не бросают своих, умеют вместе преодолевать трудности, много трудиться и быть справедливыми. Население муравьиной фермы легко полюбить, а дети хотят быть похожими на тех, кого любят. Так ребенок может стать терпеливее, упорнее и даже добрее.

7. Как выращивать цветных улиток

Возраст: от 8–9 лет.

Продолжительность: месяцы и годы.

Нам понадобится: аквариум, приборы для очистки воды и насыщения ее кислородом, красивый грунт, улитки ампулярии, корм для них.

Эксперимент. Аквариумных улиток ампулярий любят за их разноцветье. Они бывают черными, синими, голубыми, желтыми, красными, оранжевыми… Папа и мама разного цвета дадут деток непредсказуемых оттенков. Этот момент как раз и можно исследовать. Посадите в аквариум желтую, красную и голубую улитку — и наблюдайте. Ну, и, конечно, ребенку понравится просто кормить улиток разными продуктами, следить за температурой воды и замечать, когда улитки лучше себя чувствуют. Конечно, аквариум с живыми улитками — большая ответственность, как и уход за любым другим питомцем. Если ваш ребенок любит необычных живых существ, ему понравится возиться и с сухопутными улитками ахатинами, и с «привиденьевыми» палочниками, и с гекконами, — он узнает много нового и станет заботливее. Лишь бы у вас и детей хватало времени и сил на качественную заботу о домашних любимцах. И уж, конечно, с ними можно проводить самые разные исследования.

8. Какой бывает снег

Возраст: от 6–7 лет.

Продолжительность: 1–2 недели.

Нам понадобится: лупа, носовой платок, бинт, емкости.

Эксперимент. Предлагаем исследовать: как образуется снег, почему он скрипит, испаряется ли он, какой формы бывают снежинки, можно ли считать снег чистым (и есть его).

Ловите снежинки на варежку и рассматривайте их, отмечайте правильную кристаллическую форму. Ходите по снегу и прислушивайтесь к хрусту-скрипу в морозную погоду и в оттепель — сделайте вывод, что снег скрипит в мороз, скрип издают ломающиеся кристаллики. Пусть ребенок подует на холодный металлический предмет (в выдыхаемом воздухе есть вода в состоянии пара) — предмет начнет покрываться инеем, слой инея будет становиться все толще, все пушистее. Затем проведите варежкой по инею — он посыплется вниз. Точно так же крохотные капельки воды кристаллизуются высоко в небе, превращаясь в правильные снежинки и оседают на землю. Последите за тем, как образуются узоры на стекле, как царапинки на поверхности и потоки воздуха помогают создавать узор из инея.

Повесьте на морозный воздух мокрый носовой платок. Сначала он замерзнет, но через несколько дней полностью высохнет. Это означает, что снег и лед тоже умеют испаряться, и круговорот воды в природе не прекращается зимой. Занесите стакан со снегом в тепло, посмотрите, как быстро снег растает.

Оцените прозрачность талой воды — скорее всего, она будет мутной. Сложите бинт в несколько раз, профильтруйте снег — скорее всего, на марлевом фильтре останутся грязные следы. Это говорит о том, что снег успевает вобрать в себя частицы копоти, пока летит на землю, а потом повторно загрязняется на земле.

9. Как растет морковка на грядке

Возраст: от 5–6 лет.

Продолжительность: несколько недель.

Нам понадобится: грядка на даче или садовом участке, семена моркови, лейка и тяпка для ребенка.

Эксперимент. Если у вас есть сад или домик в деревне, отдайте ребенку «клочок земли» для исследований. Помогите ему взрыхлить землю, посеять семена моркови. Записывайте даты: когда морковь посеяли, когда появились всходы, как они развиваются каждую неделю. Когда придет пора прореживать всходы, проведите эксперимент: на одной части грядки проредите морковь, как положено, а на другой части оставьте плотную посадку. Одну часть грядки пропалывайте от сорняков, другая пусть зарастает, как хочет. В конце сезона сравните урожай с двух половинок экспериментальной делянки. Измерьте и взвесьте корнеплоды — все это важные данные для проекта.

10. Как делать запасы полезного иван-чая на зиму

Возраст: от 5–6 лет.

Продолжительность: 2–4 дня на одну порцию листьев.

Нам понадобится: листья иван-чая (кипрея узколистного), чистые тканевые салфетки, мясорубка (не обязательно), духовка, чистые емкости.

Эксперимент. Иван-чай запасали и пили наши предки, зная о его оздоровительной силе. Сегодня мы можем купить сборы с иван-чаем в магазине или аптеке, а можем собрать сами! Но секрет иван-чая заключается в правильной ферментации, просто так сушить и заваривать его нет смысла. Предлагаем провести сравнительное исследование: немного иван-чая насушить просто так, а большую часть — ферментировать. Потом заварить оба варианта и сравнить напитки — по насыщенности, цвету, аромату и, может быть, даже по действию на организм.

Иван-чай цветет почти все лето, именно в пору цветения его листья набирают полную силу. В интернете много хороших руководств по ферментации листьев кипрея, они расскажут и о полезных свойствах растения, а еще — о том, что происходит в процессе ферментации. Все это можно рассказать ребенку в процессе работы над запасами иван-чая .

Исследовательские проекты дают новые знания, развивают наблюдательность, дисциплину и волю. Записывайте исходные данные, промежуточные и итоговые результаты, фотографируйте процесс, — и вы сможете не только интересно провести время, но и написать учебную работу, чтобы поделиться своим опытом с другими детьми и поучаствовать в конкурсе!

