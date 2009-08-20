Пожалуй, самым популярным и распространённым видом детских игрушек является так называемая мягкая игрушка, т.е. изображения различных животных (мишек, собачек, белочек и пр.), сделанные из мягкого материала (плюша, ваты, паралона и пр.) Такие игрушки принято дарить детям на праздники, ими украшают комнату. Игрушечные прилавки и детские комнаты обычно завалены всевозможными зверями – огромными (буквально с человеческий рост) и крохотными (с напёрсток), пушистыми и гладкими, звучащими и молчащими, страшными и симпатичными, гибкими и твёрдыми. Как выбрать среди этих звериных залежей то, что нужно конкретному ребёнку? Для ответа на этот вопрос недостаточно ориентироваться только на привлекательность и внешнее обаяние пушистого зверя.

Конечно же многие плюшевые мишки или собачки очень милы и могут украсить любое помещение. Часто такие зверята становятся любимцами не только детей, но и взрослых – их носят и возят с собой в качестве амулетов и дарят в качестве сувениров. Но мягкая игрушка для ребёнка, даже если она очень приятна на вид – не только украшение, сувенир или амулет, но прежде всего игрушка, т.е. предмет и средство игры. Значит, чтобы выяснить ценность того или иного плюшевого зверя, важно понять, как дети играют с мягкими игрушками, и какую роль они играют в жизни ребёнка.

Размер имеет значение

Очевидно, что мягкая игрушка нужна для маленького человека. Уже из этого тривиального утверждения вытекают определённые ограничения на внешний вид игрушки, а именно на её размеры. Она не должна быть слишком большой, чтобы малыш её мог самостоятельно взять, обнять, перенести и пр. Огромные метровые собаки и бегемоты, которыми сегодня заполняют игрушечные прилавки, совершенно непригодны для этой цели – на них можно только смотреть, удивляться их размерам, или использовать в качестве кресла, подушки или подставки. Слишком маленькие, крохотные зверята тоже неудобны – они часто теряются, их трудно удержать в руках, с ними неудобно действовать. Игрушка должна быть средних размеров (примерно от 10 до 40 см.), чтобы малышу удобно было свободно действовать с ней.

Но подходящий размер – это лишь самое формальное и внешнее свойство, совершенно недостаточное для полноценной игры. Что же нужно, для того, чтобы тряпочные зайчики и белочки не просто стояли на полке, но стимулировали активность и воображение ребёнка.

Плюшевые актеры

Наиболее распространённый и подходящий вид игры с мягкими игрушками – это так называемая режиссёрская игра, в которой ребёнок сам действует и говорит за своих героев. Игрушки выступают в ней в качестве актёров, которыми как режиссёр управляет и руководит ребёнок. Под его руководством, в его руках зайчики, собачки и мишки ходят друг к другу в гости, угощают друг друга, танцуют, беседуют или дерутся. Сюжет и содержание такой игры создаёт сам ребёнок, который выступает в них как режиссёр. Это может быть и проигрывание известных детских сказок – колобок, теремок, репка - в которых в качестве главных актёров выступают известные всем звери.

Желательно сначала помочь малышу подобрать «компании» таких зверей и для разных сказок вместе с ним воспроизвести знакомый сюжет. Такая игра наверняка понравится ребёнку и скорее всего скоро он сам захочет играть в знакомые сказки, а потом будет изменять их, придумывая собственные действия. Особенно полезны такие игры для детей 2-4 лет.

Корова с крылышками?

Конечно, игрушечный зверёк должен быть по возможности симпатичным и обаятельным. Но это не главное, тем более, что представления о привлекательности ребёнка и взрослого сильно различаются. Важно, чтобы игрушка вызывала у ребёнка чёткий, непротиворечивый и понятный для него образ, чтобы он легко мог узнать и назвать кто это – зайчик, слон или медведь. Этот образ подсказывает малышу характер действий героя его игры – как он ходит (прыгает или переваливается), что любит кушать, как разговаривает. В последнее время в связи с появлением новых видов «животных» – драконов, динозавров, инопланетян – эти вопросы становятся проблематичными. Порою даже взрослый с трудом может узнать и назвать какого-нибудь игрушечного животного. Корова с крылышками, мишка с головой собачки или верблюд с телефоном на спине не вызывают чёткого однозначного образа в сознании ребёнка, поэтому малышу непонятно, что с этими игрушечными зверями можно делать и как с ними играть.

Свобода движений

Ещё одно важное качество хорошей мягкой игрушки – её открытость для разнообразных действий малыша. «Жёсткие» игрушки с фиксированными конечностями не позволяют варьировать их позу, а значит менять их настроение, выражение, готовность принять то или иное отношение ребёнка. Чем «мягче» мягкая игрушка, тем больше возможностей она открывает для собственных действий и фантазии самого ребёнка. Например, плюшевую собачку со свободно болтающимися лапками можно обнимать, заворачивать в тряпочку, укачивать. В руках ребёнка она может прыгать, кувыркаться, вставать на задние или передние ножки, хлопать в ладоши, тявкать, и говорить, что угодно.

Говорящие игрушки

Очень важна возможность игрушки «говорить своим голосом», т.е. голосом ребёнка. Сегодня во многие мягкие игрушки встраивается звуковой механизм, воспроизводящий какую-либо песенку или слова. Например, симпатичная коза, при нажимании на её живот, начинает громко петь хором детских голосов «Жил-был у бабушки серенький козлик….». Это кажется забавным, но данное техническое дополнение резко ограничивает возможности действия с этой игрушкой. Скорей всего ребёнок будет постоянно нажимать на нужное место и вызывать знакомую песенку. И так пока ему не надоест. После этого коза исчерпает свои возможности и станет неинтересной. Без такой песенки та же коза могла бы стать персонажем развёрнутых игровых действий: её можно было бы и кормить, и раздевать-одевать, знакомить с другими животными и т.д.. При этом она могла бы произносить самые разные слова своим голосом (т.е.голосом самого ребёнка), а не воспроизводить одну и ту же песню чужими голосами.

Верный друг

Способность менять голос, слова и интонации открывает возможности общения ребёнка с игрушкой. Обычно общение разворачивается с другими людьми. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как опора для внутреннего диалога, как «партнёр» по жизни. Известно, что в жизни многих детей есть любимые игрушки, с которыми малыши не расстаются: с ними они разговаривают, делятся радостями и размышлениями, с ними вместе спят, едят, берут их на улицу и в детский сад. Это так называемые «игрушки-подружки», способные стать друзьями и помогать малышу в трудных ситуациях. В подавляющем большинстве случаев такими подружками становятся не куклы и не машинки, а именно мягкие игрушки. Как ни странно, игрушечные животные легко одушевляются детьми и начинают выполнять очень важную роль в их жизни. Такая любимая игрушка может стать опорой для становящегося внутреннего мира ребёнка, субъектом его душевной жизни.

Близость такого мягкого друга облегчает малышу переживание опасности или одиночества, даёт ощущение своей нужности и самостоятельности. Особую роль такие любимые мягкие игрушки играют для малышей в трудные моменты их жизни, когда ребёнок чувствует себя одиноким и нуждается в помощи и защите. Например, перед сном, или когда малыш болеет, или когда оказывается в незнакомой ситуации. К таким наиболее трудным периодам безусловно относится время адаптации ребёнка к детскому саду.

Педагоги и психологи заметили, что маленькие дети в первые дни пребывания в детском саду буквально не расстаются со своей любимой игрушкой. Особенно нуждаются в ней дети с так называемой «трудной адаптацией», которые испытывают в новой обстановке явный дискомфорт, тревогу, напряжение. Такие дети постоянно прижимают к себе своего любимого мишку или зайчика, и физическая близость любимой мягкой игрушки даёт им ощущение защищённости и безопасности. Это как бы кусочек своего родного дома, который он постоянно носит с собой.

Замечено, что с любимой игрушкой ребёнок быстрее засыпает, лучше кушает, охотнее одевается, и вообще чувствует себя более уверенным. На первых порах мягкая игрушка может заменить малышу друзей и стать партнёром по общению. Малыши довольно часто обращаются к своим любимцам с высказываниями, просьбами вопросами, на которые сами же и отвечают. Они приписывают им свои чувства и переживания, например: «Белочка плачет, потому что маму ждёт, а мама не приходит» - говорит девочка, поглаживая любимую игрушку.

По мере привыкания к новой обстановке потребность в такой игрушке-подружке постепенно снижается. Дети становятся всё более самостоятельными, активными и лишь иногда включают своего любимца в игру. Интересно, что дети, которые с самого начала хорошо себя чувствуют в детском саду, фактически не нуждаются в помощи любимой игрушки – они свободно общаются со сверстниками и с воспитателем, занимаются с самыми разными игрушками или материалами. Но тем, кому трудно в новой обстановке, игрушка-подружка конечно же облегчает этот тяжёлый период и становится важным источником психологической защиты, партнёром по общению и опорой для становящегося собственного Я. Поэтому очень важно помочь малышу обрести такого игрушечного друга и конечно же не препятствовать этой «дружбе».

«Подружками» могут мягкие игрушки с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы небольшого размера и с выразительной внешностью, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Необходимым качеством такой игрушки является открытость для любых превращений и настроений, беспомощность, стимулирующая заботу и помощь ребёнка. Только в этом случае «игрушка-подружка» может стать не просто плюшевым предметом, но «вторым Я», объектом заботы и партнёром по общению.Однако сделать мягкую игрушку любимой, придать ей характер, одушевить её может только близкий и внимательный взрослый. Поэтому, делая ребёнку подарок поговорите с ребёнком голосом игрушечного зверя, расскажите как его новый питомец очень любит его, хочет вместе с ним жить, спать, гулять, что он нуждается в заботе – ему бывает холодно, больно, скучно и т.д. Помните, что вы можете подарить ему не просто очередную мягкую игрушку, но и настоящего верного друга.

Журнал "Мама и малыш"