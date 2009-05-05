Школа – это новая ступень в жизни ребенка и всей вашей семьи. Что значит подготовить ребенка к школе, к новой жизни? Обучить его письму, чтению, счету? Найти «хорошую», по вашему мнению, школу? Нет, это еще не все.

Готовность к школьному обучению – это совсем другое. Это комплексное развитие интеллектуального, эмоционального, физического и личностного потенциала ребенка. Необходимо постоянно стимулировать познавательный интерес, и развивать способность к обучению (запоминанию, накоплению материала и опыта). Как часто родители отдают ребенка в школу, не задумываясь над тем, готов ли он психологически к новой жизни? Начинаются проблемы: ребенок не хочет учиться, ему неинтересно, просто не хочет ходить в школу. Проблемы могут самые разнообразные.

Ваш ребенок, может быть просто-напросто не готов стать взрослее. Он еще не наигрался и вместо учебной деятельности будет постоянно смотреть в окно или рисовать каракули на уроках. Но зато с удовольствием будет общаться с одноклассниками и радостно бежать в школу для общения с ними. Другой ребенок готов учиться и познавать мир, но не готов общаться с новыми ребятами. Главное - понять проблемы и сильные стороны ребенка, чтобы помочь ему в первый учебный год. Путь этот год будет несладким, возможно, тяжелым. Наберитесь терпения, и помогайте вашему первокласснику с любовью.

Хочу вам предложить несколько несложных психологических тестов-методик для определения готовности ребенка к школе. Вам будет проще понять в каком психологическом настрое и в какой готовности находится ваш будущий первоклашка. Это поможет Вам впоследствии не ставить пред ним высокую планку в обучении и понять истоки его проблем с учебной успеваемостью, а также в отношении с одноклассниками, учителями, и Вами, родителями.

МЕТОДИКА 1. (определение мотивов обучения)

Стоит провести этот тест с дошкольником, для того чтобы понять, готов ли ребенок к школе и чего можно ожидать от него после 1-го сентября. Также, если возникают проблемы с уже первоклассниками, посредством этой методики можно понять истоки этих проблем.

Для 6-летних детей характерными являются следующие мотивы:

1. учебно-познавательный, восходящий к познавательной потребности (хочу все знать!)

2. социальный, основанный на социальной необходимости обучения (все учатся и я хочу! Это нужно для будущего)

3. «позиционный», стремление занять новое положение в отношениях с окружающими ( я взрослый, я уже школьник!)

4. «внешние» по отношению к самой учебе мотивы (мне мама сказала, что пора учиться, папа хочет чтобы я учился)

5. игровой мотив, неадекватный, перенесенный в школьную сферу ( возможно ребенка отдали в школу слишком рано, стоит и можно было еще подождать)

6. мотив получения высокой отметки ( обучение не ради знаний, а ради оценки)

Сядьте вместе с ребенком, чтобы вас ничто не отвлекало. Прочитайте ему инструкцию. После прочтения каждого абзаца, покажите ребенку рисунок, соответствующий содержанию.

Инструкция

Сейчас я прочитаю тебе рассказ

Мальчики или Девочки ( говорите о детях того же пола, какого ваш ребенок) разговаривали про школу.

1. Внешний мотив.

Первый мальчик сказал: « Я хожу в школу, потому что мама меня заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил», покажите или выложите рисунок 1.

2. Учебный мотив.

Второй мальчик сказал: « Я хожу в школу потому, что мне нравится учиться, делать уроки, даже если бы не было школы, я бы все равно учился», покажите или выложите рисунок 2.

3. Игровой мотив.

Третий мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с которыми весело играть.», покажите или выложите рисунок 3.

4. Позиционный мотив.

Четвертый мальчик сказал « Я хожу в школу, потому что хочу быть большим, когда я в школе, я чувствую себя взрослым, а раньше я был маленьким», покажите или выложите рисунок 4.

5. Социальный мотив.

Пятый мальчик сказал: я ходу в школу, потому что нужно учиться. Без учения ничего не сделаешь, а выучишься, можешь стать кем захочешь», покажите или выложите рисунок 5.

6. Мотив получения высокой отметки.

Шестой мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что получаю там пятерки», покажите или выложите рисунок 6.

После прочтения рассказа, задайте ребенку следующие вопросы:

- Кто из ребят, по-твоему, прав? Почему?

- С кем бы из них ты хотел бы поиграть? Почему?

- С кем бы ты из них хотел бы вместе учиться? Почему?

Ребенок последовательно осуществляет три выбора. Если содержание ответа поступает ребенку недостаточно явственно, ему напоминают содержание рассказа, соответствующее картинке.

После выбора и ответов ребенка на вопросы, попробуйте проанализировать ответы, и понять его мотивы обучения. Это поможет вам лучше узнать ребенка, помочь ему в чем-то, или понять, нужна ли консультация психолога относительно настоящей или будущей учебы в школе. Не пугайтесь, психолог – это не врач, это человек, который помогает людям, детям и им родителям правильно построить свои отношения и отношение к какой-либо проблемной сфере жизни.

Например, Ваш ребенок, отвечая на вопросы, выбирает одну и ту же карточку с мальчиком или девочкой. Например, ребенок выбирает карточку 5 (социальный мотив) отвечая на все вопросы. То есть он считает, что ребенок, который учится для того, чтобы много знать, чтобы впоследствии стать кем-то в жизни, много зарабатывать, прав. Он бы хотел с ним же и играть, и учиться. Скорей всего вашим ребенком в обучении двигает именно социальный мотив.

Если же ребенок выбирает, например, правым ребенка с внешним мотивом (1), играть бы хотел с ребенком с игровым мотивом, а учиться с ребенком с мотивацией к высокой оценкой, то скорей всего, ваш ребенок не готов идти в школу. Он воспринимает школу как то место, куда его водят родители, но интереса к учебе у него нет. Он хотел бы играть, а не ходить в то место, которое ему неинтересно. А если все-таки ему приходится или придется идти в школу, по желанию матери или отца, то он хочет, чтобы его там замечали и ставили хорошие оценки. В таком случае, стоит больше уделить внимания ребенку, может быть вместе заняться чем-нибудь, изучить что-нибудь (английский язык, породы собак, кошек, окружающую природу и т.п). Показать, что учеба это не прихоть родителя, а очень интересный, нужный, познавательный процесс. Чтобы ребенок в будущем не ждал всегда отличной оценки, хвалите его только в тех случаях, когда он действительно заслуживает похвалы. Пусть ребенок поймет, что хорошую оценку можно получить только за хорошие знания.

Я испытала эту методику на своей дочке – шестилетке.

На первый вопрос она ответила, что правы те дети, которые на 4 картинке, потому что ей тоже хотелось бы пойти в школу, чтобы стать большой и взрослой, потому что она уже знает, что 8+8= 16)))

На второй вопрос она ответила, что хотела бы играть с девочкой со второй картинки, потому что она умная и красивая, то есть под стать ей, видимо)))

На третий вопрос дочь ответила, что вместе хотела бы учиться с девочкой с картинки номер 5, потому, что они бы вместе сделали бы много хорошего)

Итак, мне кажется, что мой ребенок, в принципе готов к школе. Но школа ее манит не потому, что там дают знания, которые она очень хочет поскорей впитать в себя. Потребность моей дочки пойти в школу - потребность быть взрослой, дружить и учиться только с умным и красивыми, а также знающими, что в жизни и будущем будет важно.

Поэтому мне, видимо, тоже придется объяснить ребенку, что получать знания – это важно и полезно само по себе. Что учиться в школе надо для того, чтобы много знать и уметь, а не только для того, чтобы быть социально- приемлемым человеком, быть авторитетным и «крутым»))) Так что, возможно, нас ждут проблемы именно со школьной успеваемостью и «жаждой знаний», то есть с ее отсутствием)))

Интерпретируйте ответы своих детей, подобно вышеизложенным примерам, и возможно вы разберетесь в отношении вашего ребенка к школе, сможете вовремя заметить что-то неблагоприятное в его отношении к школе, учебе, скорректировать эти неприятные моменты вовремя.

Тест «Кругозор» (оценка уровня развития познавательной деятельности)

Цель теста: определение объема сведений о себе, своей семье, окружающим мире, а также способности к анализу и суждениям.

1. Назови свое имя, фамилию, отчество.

2. Назови фамилию, отчество родителей.

3. Ты девочка или мальчик? Кем будешь, когда вырастешь: мужчиной или женщиной?

4. У тебя есть брат, сестра, кто старше?

5. Сколько тебе лет? Сколько будет через год, два?

6. Сейчас утро, вечер (день или утро?)

7. Когда ты завтракаешь (утром или вечером?), обедаешь? Что бывает раньше обед или ужин, день или ночь?

8. Где ты живешь, назови свой домашний адрес?

9. Кем работают твои родители?

10. Ты любишь рисовать? Каково цвета этот карандаш (платье, книга?)

11. Какое сейчас время года, почему ты так считаешь?

12. Когда можно кататься на санках – зимой или летом?

13. Почему снег бывает зимой, а не летом?

14. Что делает почтальон (врач, учитель?)

15. Зачем в школе нужен звонок, парта?

16. Ты сам хочешь пойти в школу?

17. Покажи свой правый глаз, левое ухо? Зачем нам нужны глаза, уши?

18. Каких животных ты знаешь?

19. Каких птиц ты знаешь?

20. Кто больше, корова или коза?

21. Что больше 8 или 5? Посчитай от 3 до 6, от 9 до 2.

22. Что нужно сделать, если ломаешь чужую вещь?

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ, СЕМЬЕ – 1,2,3,4,5,8,9,17

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ - 6,7, 10,11, 12,14, 18,19

СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ, РАССУЖДЕНИЯМ – 13, 20, 21,22

ШКОЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ – 15,16.

ОЦЕНКА:

Вопросы оцениваются следующим образом, каждый правильный ответ – 1 балл, правильный, но неполный ответ 0,5 балла.

Отдельно оцениваются следующие вопросы:

• 5 вопрос – ребенок вычислил, сколько ему будет лет – 1 балл, называет год с учетом месяцев – 3 балла (например мне 6 лет восемь месяцев, через год будет 7 лет и восемь месяцев)

• 8 вопрос – полный домашний адрес - 3 балла

• 15 вопрос - правильное применение школьной атрибутики – 1 балл

• 16 вопрос - положительный ответ – 1 балл

• 17 вопрос – правильный ответ – 3 балла

• 22 вопрос – правильный, адекватный ответ – 2 балла

Высокий уровень – 24-29 баллов

Средний уровень – 20-23,5 балла

Низкий уровень – от 19,5 и ниже

Обратите внимание, какие группы вопросов вызывают у ребенка затруднения, и в дальнейшем постарайтесь ликвидировать пробелы в развитии вашего ребенка.

В следующей статье я хочу обратить внимание на природные склонности ребенка. Какой склад ума и что будет более интересно вашему ребенку в школе. Многие родители часто негодуют, что ребенок хорошо читает, пишет, но не «дружит» с математикой. Или ребенок хорошо считает, но плохо рисует и поет. Не надо расстраиваться, просто все люди и дети разные.