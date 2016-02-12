Настольные игры. Советуют мамы (часть 2)

Ничто так не объединяет, как совместная игра. Родители и дети, братья и сестры, друзья и приятели – игровой поток забирает и уносит всех! И сегодня в мире настольных игр очень просто найти тему, которая будет интересна всем участникам.

Настольные игры хороши всем: они нравятся детям и взрослым, они объединяют и развивают. Отдельный бонус - они отвлекают от гаджетов и рассеивают скуку в любом пространстве: в гостях, долгим зимним вечером в семейном кругу, на пикнике или в поезде дальнего следования. Настолки – это еще и отличный способ познакомиться с человеком и проявить себя. Вся эта очевидная полезность сподвигла коллективный разум ю-мам составить отчеты и фотоотчеты о любимых играх, о которых мы рассказываем в этой статье!

Игры мы разделили на две группы: для самых маленьких (в них вполне можно играть с 4-5 лет) о них читатйте в первой части: Настольные игры по советам ю-мам!

И для старших детей (которые большинство ребят осилит уже в школьном возрасте). Но это не значит, что «детские» игры не будут интересны, скажем, подросткам – будут, еще как! Сами родители с удовольствием режутся в Тримино или Уно, испытывая чистую радость и детский восторг. Поэтому знакомьтесь с новыми настолками, рассказывайте в комментариях о своих предпочтениях и находках – и пусть любое развитие будет бодрым и ярким!

Игры для школьников

Каркассон

Карточная игра-паззл, стратегия, с 6-7 лет, 2-6 игроков, 30-45 мин.

Любимая многими веселая игра-хит про уютненькое Средневековье с его замками и монастырями, полями, дорогами, крестьянами и феодалами. У вас есть несколько десятков милых карточек-паззлов, из которых нужно составлять логичную карту средневековых просторов Франции. Выстраивая по очереди разные объекты – дорогу, поле, замок, монастырь – вы можете поставить при нем фишку «своего человека», назначив его рыцарем, монахом или крестьянином. И если вам удастся достроить объект, то «свой человек» принесет вам очки. Простые правила дают высокий динамизм и много радости, даже дошкольники могут резво выстраивать свою карту совершенно непредсказуемым образом. Есть много дополнений, зимний вариант, карточки со зверями, птицами и интрига с Пряничным человечком.

Говорят ю-мамы: «Лет с 4 можно играть уже. Особенно если родители - фанаты «Каркассона». Взрослые тоже с удовольствием играют с детьми, но исключительно взрослой компанией уже не то, конечно...»

Колонизаторы

Пиратская стратегия, с 7 лет, 3-4 игрока, от 30 до 60 мин.

«Колонизаторы» - это мировой бестселлер, игроки здесь выступают в роли поселенцев. На русском языке есть разные версии игры: «Купцы и варвары», «Города и рыцари», «Мореходы», есть вариант игры для детей с упрощенными правилами. Задача игры – приплыть в новые земли и построить 7 пиратских лагерей. Чтобы строить лагеря – нужны ресурсы, их мы получаем в ходе игры: дерево, ром, шерсть и пр. Разная местность на карте дает разные ресурсы: в лугах можно пасти скот, а в холмах накопать глины для строительства дорог. Ресурсы можно обменивать в порту, в банке или договариваться об обмене с другими игроками. Иногда на остров нападают разбойники и портят жизнь игрокам. Вообще, хорошие торговые взаимоотношения с соперниками – ключ к успеху в игре.

Говорят ю-мамы: «Это самая первая игра, появившаяся в нашей семье. Наши дети наравне со взрослыми играют с 6 лет».

Есть огромное количество игр для всей семьи, посмотрите!

Запретный остров

Кооперативная игра, с 8-10 лет, 2-4 игрока, от 30 до 40 мин.

Очень красивая, увлекательная игра с великолепной графикой. Команда игроков добывает могущественные артефакты исчезнувшей цивилизации на далеком острове, который на наших глазах погружается на дно моря. Здесь игроки не строят друг другу козней, а играют согласованно, помогая друг другу, - и только так выигрывают. Думают, как лучше использовать уникальные свойства персонажей и как совершить удачные ходы.

У игры есть «младшая сестра» - аналогичная кооперативная стратегия «Запретная пустыня».

Блокус

Пространственная игра, стратегия, с 6-7 лет, 2-4 игрока, от 10 до 30 мин.

Веселая и увлекательная игра с простыми правилами, с момента своего создания она получила почти все игровые премии в мире. Напоминает настольный «Тетрис»: такая же сетка и почти такие же фигуры. Игроки выкладывают фигуры на поле по очереди так, чтобы фигуры одного цвета соприкасались только углами, а не сторонами. Соприкасаться сторонами могут только элементы разных цветов. Неиспользованные элементы приносят игроку штрафные очки. Цель игры – избавиться от всех элементов. Свободного места на доске очень мало, надо выстраивать фигуры так, чтобы занимать как можно больше места, да еще и блокировать соперника.

Говорят ю-мамы: «Простые правила, очень интересная игра для детей и взрослых. Мои играют с 6 лет».

Улей (Hive)

Стратегия, с 8-10 лет, 2 игрока, от 10 до 30 мин.

Эта игра – настоящий хит, она требует обдумывания каждого хода и планирования своих действий. При этом правила просты, их можно объяснить буквально за несколько секунд: нужно выкладывать и перемещать шестиугольные фишки насекомых – жуков, пауков, кузнечиков и муравьев, стараясь захватить королеву улья соперника, окружив ее своими насекомыми. Очень изящная и удивительно популярная в Европе игра. У нее есть отдельный вариант оформления и дополнения: «Улей карбон», «Мокрица», «Москит», «Божья коровка».

Говорят ю-мамы: «Природные шахматы, игра для двоих. В отличие от шахмат, не требуют игрового поля. Как и шахматы, требует обдумывания каждого хода. Лет с 10, наверное, хорошо уже пойдет».

Парковка в час пик

Логическая игра-головоломка, с 7-8 лет, 1 игрок, от 5 до 15 мин.

Очень привлекательная игра с машинками, которые нужно парковать в плотном пространстве. В игре есть 40 карточек с заданиями 4 уровней сложности, парковочное пространство и разные машинки. Берем карточку, выставляем машинки по схеме и пытаемся их перемещать так, чтобы припарковать плотно за определенное число ходов. Чем-то это напоминает шахматные задачи. Игра выполнена очень качественно, мешочек для хранения прилагается.

Говорят ю-мамы: «Хит для одного игрока. Еще из той же серии есть «Антивирус».

Антивирус

Головоломка для иммунолога, с 7 лет, 1 игрок, от 15 до 30 мин.

Принцип игры схож с «пятнашками»: на игровое поле (в организм) забрался патогенный вирус, и нужно так передвигать фишки добрых бактерий, чтобы постепенно вытеснить вирус с поля. В игре – 60 заданий разной сложности, всей семье придется подключиться для борьбы с злостным вирусом!

Дикие джунгли

Карточная игра на внимание, с 7-8 лет, от 2 до 15 игроков, от 15 до 30 мин.

Эта игра имеет ряд аналогов (самый хитовый – «Медвед»), смысл ее прост, а процесс энергичен и весел: игроки по очереди открывают карточки с очень похожими фигурами, и при определенных условиях должны первыми схватить тотем, стоящий в центре стола. Так что прежде всего вам потребуются внимательность и быстрая реакция. К игре существуют дополнения, которые позволяют включить в команду еще больше игроков.

Игры на реакцию и внимание – кто всех внимательнее и быстрее?

Эволюция

Карточная, обучающая, стратегия, с 9-10 лет, 2-8 игроков, партия – 30-60 мин.

Эта игра – настоящий российский хит, ее придумал биолог Дмитрий Кнорре в 2010. Игра воспроизводит основные правила эволюции видов и показывает, что помогает выживать в животном мире, а что ведет к гибели. Каждый игрок заводит себе небольшую стайку животных и ход за ходом оснащает их важными для жизни приспособлениями: можно стать хищником, водоплавающим, норным или падальщиком, зорким или гигантом, можно запасать жир и отбрасывать хвост, мутировать и переселяться. После каждого круга в игре животных кормят, и далеко не всегда еды хватает на всех… Игра заканчивается, когда все карты из колоды сыграны, после этого происходит подсчет очков. Отличная, высококачественная игра для детей старшего возраста и взрослых. Есть несколько дополнений. Правила не самые простые, малышам не хватит концентрации и терпения.

Говорят ю-мамы: «Мои парни ее обожают, есть все дополнения, играют с 9 и 12 лет, только младший до сих пор переживает и обижается, когда его животные вымирают или получают бячку от соперников».

Зельеварение

Карточная, стратегия, с 9-10 лет, 2-5 игроков, партия – 30-60 мин.

Любителям «Гарри Поттера» - вы попадаете в школу магии и учитесь составлять волшебные эликсиры и зелья из разных компонентов по рецептам, которые записаны на карточках. Алхимическая поэзия тронет любого игрока: скажем, Зелье вечного сна составляется из родниковой воды и белладонны, а Великий эликсир вечной любви из Любовного зелья и Эликсира верности. Цель игры – составлять простые снадобья, затем на их основе – более сложные (в том числе волшебных животных – Единорога, Дракона, Авокадо Кадавра), получать за это очки и продвигаться вперед по дорожке набранных баллов. Кооперация с другими игроками возможна и приносит бонусы. Игра заканчивается, когда все карты из колоды сыграны. Существуют дополнения к игре. Правила умеренно сложные.

Говорят ю-мамы: «Очень атмосферная игра. И учит сотрудничать, чтобы выигрывать».

Манчкин

Ролевая карточная игра-пародия, стратегия, с 11-12 лет, 3-6 игроков, от 30 до 200 мин.

Это динамичная хулиганская игра-пародия на мир ролевых игр и фэнтези. Изначально была предназначена для любителей ролевых игр, но теперь в нее играют все. Больше того, появилась масса вариаций «Манчкина» с пародиями на разные темы: пираты, звездные войны, Ктулху, зомби, есть даже адаптация для детей от 6 лет. Лучше всего играть большой компанией, чтобы обеспечить себе максимум хохота. Цель игры – достичь десятого уровня путем сражений с монстрами и применения специальных карт. Игроки открывают «двери» в подземелья, за «дверями» могут быть монстры, проклятия, ловушки и бонусы, если повезет, игрок получит «сокровища» - оружие, зелья или повышение уровня. Во время боя с монстром другие игроки могут помогать или мешать. Если все поняли правила и включились в игру, процесс приносит массу удовольствия!

Говорят ю-мамы: «Так мне нравится когда четверо парней играют в «Манчкин» не на компе, а в таком варианте. Причем играют с 10 до 20 часов с одним-двумя перерывами!»

Гномы-вредители

Карточная стратегия, от 6-8 лет, 2-12 игроков, от 30 мин.

Игрок становится либо гномом, либо вредителем (но друг о друге игроки этого не знают – в этом половина азарта). Гномы ищут золото, копая туннели, а вредители мешают им, взрывая или разворачивая туннели, еще игроки могут мешать или помогать друг другу, ломая или чиня инструменты. Золото тоже найти не так-то просто, оно лежит только в одной из трех шахт. Когда золото находят – игроки делят его. Игра состоит из трех конов, так что каждый игрок обычно успевает побывать и гномом, и вредителем, собрать груду золотых самородков и насладиться золотодобычей или вредительством.

Говорят ю-мамы: «Мой 6-ти летний сын прям фанатеет от этой игры, хотя производитель указывает возраст с 8 лет. Большой плюс этой игры в том, что можно играть и вдвоем, и большой толпой (до 12 человек)».

Сумасшедший лабиринт

Пространственная стратегия, от 7 лет, 2-4 игрока, 30-40 мин.

Это игра на пространственное мышление, она разворачивается на специальном поле, которое постоянно меняется по желанию игроков. Можно двигать и свою фишку, и стены коридоров, чтобы побыстрее собрать сокровища, разложенные в лабиринте, и помешать сделать это противникам. Нужно находить кратчайший путь к сокровищам, быстро представлять, как изменится лабиринт от ваших действий и двигать перегородки! Есть упрощенный вариант игры для самых маленьких – от 4-5 лет «Лабиринт джуниор» и другие версии игры – «Магический лабиринт», «Лабиринт человека-паука».

Твистер пальчиковый (настольный)

Пространственная игра, развитие моторики, с 7-8 лет, 2-4 игрока, от 5 до 10 мин.

Это мини-вариант известной «напольной» игры «Твистер», и в этом варианте изворачиваться придется не всем телом, руками и ногами, а только пальцами рук. Так что будет честно, если за дело возьмутся игроки с одинаково длинными пальцами – ну, хотя бы примерно. Бросаем кубики: первый показывает, каким пальцем действуем в свой ход, второй – определяет цвет поля.

Данетки

Карточная разговорная игра для компании, с 8-9 лет, от 3 до 10 игроков, от 10 до 40 мин.

В наборе «Данеток» - карточки, и на каждой из них – короткая захватывающая история. Игрок вытягивает карточку, читает ее про себя, озвучивает короткую версию истории и задает вопрос по ней. Остальные игроки должны задавать вопросы, на которые можно отвечать только «да» и «нет»: «Пилот выпрыгнул из самолета, упал на землю, но не разбился, почему? – Он был с парашютом? – Нет. – Самолет летел быстро? – Нет. – Пилот летел вниз долго? – Нет. – Самолет стоял на земле? – Да!» Существует масса наборов «Данеток» на разные темы – детекив, драма, ужасы, случаи из жизни и многое другое.

Шакал

Настольная бродилка, квест, с 10-12 лет, 2-4 игрока, от 60 до 150 мин.

Задача - найти сокровище и принести его домой. В наборе: фишки, монеты, карточки. К острову подплывают корабли, вы управляете тремя «пиратами», которые ходят по острову, «разведывают» его (переворачивая карточки, которыми выстелена территория острова) и ищут сокровище, которое закопал старый пират Шакал. Кто принесет на свой корабль наибольшее количество монет – тот и победил! К «Шакалу» есть дополнения и новые вариации игры.

Говорят ю-мамы: «Искала что-то вроде "Звезды Африки", смысл тот же - найти сокровище и принести его домой. Очень увлекательно с удовольствием и дети и взрослые».

Эвакуация

Драматический квест на выживание, от 9-10 лет, 2-5 игроков, от 40 до 60 мин.

В городе произошел взрыв, и оставшиеся в живых граждане пытаются пробраться к автобусу, который увезет их в безопасное место. Идем по опасной дороге среди развалин, собираем аптечку, противогаз и рюкзак с едой - но только те, которые находятся на специальных отметках. Выжить хотят все, но места в автобусе хватит только одной группе…

Говорят ю-мамы: «У нас нова игра "Эвакуация". Очень понравилась))))».

Эрудит (Скраббл)

Лингвистическая игра, от 7 лет, 2-6 игроков, от 40 до 60 мин.

Это классическая лингвистическая игра, которая никогда не надоедает. С помощью имеющихся букв нужно выкладывать на поле разные слова, и это чем-то похоже на составление кроссвордов. Нужно рассчитывать оптимальное расположение слов на поле, чтобы получать за свои слова больше очков. Игра компактная и легкая, ее удобно брать в дорогу, есть также «Эрудит» для составления английских слов.

Старые, но рекомендуемые игры

Ниже приведены описания трех игр, которые уже сняты с производства, но ю-мамы их неоднократно упоминали в своих отзывах. Поэтому и мы в нашей статье не могли не написать о них. Вдруг у вас появится шанс купить такой "раритет", или просто поиграть где-то.

Картахена

Пиратская стратегия, с 8 лет, 2-5 игроков, от 30 до 45 мин.

Игра основана на реальных событиях: в 1672 году шестеро пиратов совершили дерзкий побег из тюрьмы Картахена, добрались до шлюпки и ушли к своим. В игре мы занимаемся тем же самым: пробираемся к шлюпке по подземному ходу. Это игра для умов стратегических, которые способны спланировать свои действия на несколько ходов вперед и чутко следить за изменениями ситуации. Она имеет к тому же пару вариантов применения правил – «Ямайка» и «Тортуга».

Блиц (версии День и Ночь)

Карточная игра на внимание, с 8-10 лет, от 2 до 8 игроков, от 30 до 60 мин.

Это очень энергичная и интенсивная игра, она похожа на коллективный пасьянс на скорость. Здесь почти нет времени на раздумья, ведь игроки делают ходы почти одновременно, пытаясь избавиться от своих карт. Игра требует большой сосредоточенности и внимательности – приходится держать в поле зрения свои карты и карты в середине поля. Ну, и, конечно, это очень веселая игра с простыми правилами и массой забавных ситуаций, которые возникают в ходе азартного сброса карт. Существует аналогичная популярная игра – «Лигретто».

Плоский мир

Атмосферная бродилка по фэнтези Терри Пратчета, с 11-12 лет, 2-4 игрока, от 60 до 90 мин.

Игроки ходят по Плоскому миру, играя за персонажей Пратчета, выполняют задания, завоевывают территории, собирают жетоны неприятностей, плетут интриги и выполняют свою Цель, млея от встроенных приколов, которые поймет только фанат Пратчета (а обычный игрок-профан продолжит играть, как ни в чем не бывало).

Говорят ю-мамы: У меня мальчик уже большой. Игр у нас очень много, играем всей семьей. Больше всего любим "Плоский мир". У каждого игрока свой персонаж, у него на карточке написано задание, что нужно сделать. Это может быть завоевать 5 территорий, поставить своих воинов в 10 районов, набрать 8 жетонов неприятностей ну и т.д. Игроки не знают, у кого какой персонаж, поэтому они должны следить за ситуацией на поле и не дать сопернику выиграть.

Самые популярные игры сегодня

