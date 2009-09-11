Как самому сделать игру в PowerPoint. Часть 1

Игра является естественным видом деятельности ребенка, ведь большую часть времени дети играют. Она полностью отвечает их интересам и потребностям. Поэтому знания, полученные в игре, отлично усваиваются, игровые задания во много раз превосходят по обучающему эффекту многократные упражнения.

1. Собираясь сделать обучающую игру–презентацию, изначально надо определить обучающие задачи. В каждом возрасте своя программа. Это мы определяем для себя. Например: умение считать, знать состав числа, классифицировать предметы по определенным признакам.

Любая игра развивает. Можно отметить, становлению каких психических свойств и нравственных качеств будет способствовать Ваша игра.

Уточняем, как ребенок должен действовать в игре, чтобы решалась обучающая задача.

Самому ребенку совсем необязательно знать Ваши дидактические намерения. Его интересует совершенно иное: (Сюжет игры, мотив, игровая задача и способ выполнения игровой задачи).

2. Для ребенка продумаем игровую мотивацию: что будем делать, для кого или для чего?

Например, освобождаем похищенные цифры от злого цифрозавра; помогаем Малышу выполнить задания, чтобы потом полететь к Карлсону на крышу; зарабатываем звездочки; исправляем чьи – то ошибки и пр.

3. Показываем способ выполнения задания: как это делать?

Эти правила озвучиваются в начале игры, дается образец выполнения задания. Желательно все действия показывать стрелками, мигающими значками, выделением, увеличением размера объекта. Это позволит ребенку сосредоточить внимание на нужном объекте, запомнить порядок действий.

Для ребенка, хорошо усвоившего правила, желающего повторить игру, должна быть предоставлена возможность перехода к слайду – начала игры, без прослушивания правил.

Сделаем кнопку перехода к игре. Для этого откроем вкладку «Показ слайдов» - управляющие кнопки - настраиваемая кнопка:

Появилась кнопка. Делаем нужный размер, цвет, пишем слово «старт». Настроим кнопку на переход к 5 слайду. Щелкаем по ней правой кнопкой, выбираем «настройку действия». Устанавливаем «Перейти по гиперссылке» выбираем из меня слайд №5.

При желании можно выбрать звук. Ребенку нравится, когда кнопочки озвучены.

Итак, игрок – новичок на 1-4 слайдах знакомится с правилами, а «бывалый» сразу стартует.

Кроме обучающих (дидактических) игр, дети предпочитают играть в сюжетные игры.

Делая такую игру в программе PowerPoint, мы придумываем сюжет, героев, и уже по ходу действия ребенку предлагаются задания и дается способ их выполнения. В таких играх важно предусмотреть сюрпризность, неожиданность поворота сюжета.

Например, ребенок играет в «Магазин» или вместе с героями мультика ищет песенку, находит подсказки. Именно занимательность игры, способность ребенка перевоплощаться в того или иного героя, позволит ему выполнить любое сложное задание и повторить его многократно.

4. В играх часто предлагается выбрать и показать нужный предмет, слово, цифру или фигуру.

Мы делаем автодидактическую игру: игра сама обучает ребенка.

Это значит, что при неправильном выборе ответа смены слайдов не происходит, и ребенок слышит звуковой сигнал «не верно». Только один ответ верный.

Разместим кнопки-кружочки с ответами.

В данном фрагменте игры правильный ответ – число 6, остальные неправильные.

Настроим кнопку верного ответа на смену слайда.

Щелкаем по ней правой кнопкой мыши и в настройках выбираем «перейти по гиперссылке» - «следующий слайд».

Пусть ребенок услышит приятный звук – поощрение. Поставим галочку «звук», выбираем его из меню или «другой» - из собственной коллекции звуков. (формат WAV!)

Поставим галочку «выделить»: когда ребенок нажмет на эту кнопку, она изменит цвет.

Теперь настроим кнопки неправильных ответов. По каждой щелкаем правой кнопкой мыши и в настройках действия выбираем: «нет», аналогично выбираем «неприятный» звук из меню или «другой» - из собственной коллекции звуков.

Таким образом, когда игрок нажмет на кнопки с цифрами 4, 5, 7 – услышит звук, обозначающий неверный ответ, смены слайдов не произойдет.

В играх детям очень интересно слышать необычные звуки, фразы из мультфильмов. С помощью интернета можно подобрать любые звуки или сделать нарезку самостоятельно. Например, с игре «Малыш и Карлсон» я использовала «крылатые фразы» героев. Нажимая на те или иные объекты в игре, ребенок слышит эти фразы, создается иллюзия игры с героями любимого мультика.

5. Автоматическая – нежелательная для игры смена слайдов.

Пока у нас получается, что, если ребенок щелкнет по любому месту презентации, слайды сменятся. А это нам совсем не нужно. Устраним проблему. Для этого в верхнем меню выбираем вкладку «Показ слайдов» и находим «Смена слайдов».

Обязательно снимаем галочки на панели справа «Смена слайдов»: «по щелчку» и «автоматически после».

Теперь ребенок, будет нажимать куда угодно безрезультатно до тех пор, пока не найдет правильный ответ. (Если, конечно, Вы не покажете ему, что можно крутить колесико мыши. Но вы этого не сделаете, для его же блага!)

6. Результат.

Очень полезно, чтобы дошкольник увидел правильный ответ в нужном поле, порадовался. И порадовать его может слово - поощрение, мультяшка, новый заработанный значок. Это будет стимулом к продолжению игры, замаскирует дидактическую задачу.

7. В процессе создания игр–презентаций необходимо продумать последовательность появления картинок или текста.

Для этого работаем с вкладкой «Настройка анимации» с верней панели «Показ слайдов».

Справа выбираем эффект входа объекта, временные параметры, направление. У каждого ребенка свои особенности восприятия информации, поэтому смена слайдов будет вестись с учетом времени восприятия. Чем сложнее задание и младше ребенок, тем больше времени потребуется.

Учитываем эти особенности детского восприятия: необходимо отвести время на чтение текста и рассматривание картинки. Увеличим время между появлением следующего объекта.

Устанавливаем курсор на нужном фрагменте справа, щелкаем правой кнопкой мыши – «время», в появившемся окне устанавливаем задержку появления надписи на нужное количество секунд.

Позаботимся о сохранении детского зрения: надписи должно быть достаточно крупными и удобными для чтения. Перевороты, подпрыгивания букв и слов и пр. не подходят для начинающего читателя и совсем ни к чему дошкольнику, который начнет отвлекаться от картинки.

8. Создавая игру, думаем о ее продолжительности. Она зависит от возраста детей. Если это детки раннего возраста (2-3 дет), то игра займет не более 3 - 5 минут. Дошкольник 4 – 5 лет может работать 7-10 минут. Для детей 6 - 7 летнего ребенка игра не должна длиться более 10 - 15 минут.

Для младших школьников время так же ограничено. Надо предусмотреть отдых для глаз, физминутку.

Делайте игры вместе со своими детьми, увлекайтесь сами и увлекайте ребят! Творите!

Пусть в вашей домашней коллекции интересных обучающих игр будет много!

Автор статьи: преподаватель Тюменского педагогического колледжа №1 Осьмакова Марина Васильевна.

