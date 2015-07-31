Мастер-класс для детей: украшения своими руками

Сегодня мы сделаем настоящие драгоценности из цветных стеклышек и запекаемой пластики.

Возрастные ограничения: Дети от 6 лет.

Итак, нам потребуется:



1. Пластик типа цернит, фимо, сонет, любого цвета.

2. Краска белая, гуашь либо акрил.

3. Кисти.

4. Старые тени.

5. Декоративные стеклышки для аквариума (в фикс прайс целый мешочек за смешные деньги).

6. Стеки, зубочистки.

7. Бисер.

8. Блестки.



Можно приступать!

Возьмите камушек стеклышко любого цвета. Если хотите, чтобы цвет был чище, покрасьте обратную сторону белой акриловой краской или гуашью.

Возьмите пластику, раскатайте шарик в размер стеклышка и положите стеклышко на него, таким образом, чтобы оно немного утопилось внутрь. Я лепила на плоском камушке, чтоб потом сразу с камушком запекать, так как если лепить на столе, то потом при отдирании вся красота испортится.



На стыке камушка и пластики поместите маленький шарик из пластики и зубочисткой или шилом сделайте в середине дырочку, как на рисунке. У нас получился такой обхват, как из бисера. Добавляем другие детали по вкусу (линии, отпечатки, тонкие колбаски)

Теперь тени, выбрать лучше те, что совсем блестят. Кисточкой наносим тени для создания эффекта металла. Проделываем дырочку для подвешивания.

Теперь нужно изделие поместить в духовку минут на 5-10 при температуре 130 градусов, либо в микроволновку на 10 минут при режиме "гриль" (микроволновку потом следует помыть).

Когда духовка остыла, нужно достать наш кулон и протереть стеклышко от лишних теней.



Посмотрите какие варианты можно сделать еще:

Кулон сова — добавляем перышки, клювик перемычку.

Розовый кулон — делала оттиски другим концом кисти, получились такие широкие ямки.

Кулон капля — светлый пластик, светлые тени, рисунок немного другой.

Кулон глаз — перед лепкой рисуем черный зрачок в середине и остальную заднюю поверхность белым.

Это делали дети три года назад (4 и 7 лет) с морскими камешками с рисунком. Тени были удачные, украшения вышли совсем серебряные, камешек после запекания дополнительно покрыли прозрачным лаком для ногтей.

В конце вы можете подвесить такой кулон на шнурочек, бусы, ленточку. Фантазируйте, и у вас будет целая удивительная коллекция драгоценностей!