Талантливый ребенок. Как обнаружить и развить способности

Вопреки расхожей истине, далеко не все дети талантливы. Исследования показывают, что подлинный дар в той или иной области встречается довольно редко. Однако если вы обнаружите у ребенка хоть какие-то способности, то развить их вполне реально.

Откуда берётся талант?

Природа таланта так интересна самым разным учёным, что они уже давно пытаются разобраться в этом вопросе. Первые серьёзные исследования проводились ещё аж в середине XIX века. Но и по сей день единого мнения в этом вопросе нет:

Теория первая. С чем родился, тем и пригодился

Ещё в позапрошлом веке англичанин Фрэнсис Гальтон занялся изучением родословных известных одарённых людей. В результате он утвердился в мысли, что те или иные способности передаются по наследству.

Впоследствии его последователи, буквально под лупой рассмотрели истории родов, которые прославили их знаменитые представители: Рафаэль, Бах, Моцарт и т. д. И выяснилось, что в этих семьях «плотность одарённости» была выше, чем в среднем по человечеству.

Кстати, сам родоначальник этой теории Фрэнсис Гальтон был живым подтверждением своей гипотезы, поскольку его собственная семья дала миру, кроме него, и ещё одного известного учёного — Чарльза Дарвина (они были двоюродными братьями).

Теория вторая. «Виновата» среда

Но у теории наследственности талантов немало противников. По их мнению, всё не так однозначно, а большое количество талантливых людей в одной семье можно объяснить не только генетической предрасположенностью, но и благоприятной средой: у талантливых родителей часто не менее одарённые чада.

Сторонники влияния среды убеждены: так происходит из-за того, что родители-художники , музыканты, спортсмены, сознательно или нет, создают обстановку, в которой дети растут в атмосфере наибольшего благоприятствования для развития того же таланта, который есть у них самих. Так и появляются кинематографические, музыкальные, цирковые или спортивные династии.

Теория третья. Всё сразу

Вы считаете, что доля правды есть в обеих изложенных выше версиях? Тогда смело можете причислить себя к приверженцам третьей теории, которая гласит, что талант — это:

— наследственность;

— сопутствующая и вдохновляющая среда.

Кроме того, в эту формулу включён ещё и третий фактор — мотивация ребёнка.

Как не упустить талант у ребенка?

Если вы любите читать биографии известных людей, то наверняка замечали, что у многих из них таланты давали знать о себе уже в детстве. Когда речь идёт о подлинной одарённости, чаще всего так и происходит. Не обнаружить её очень сложно. В этом случае ребёнок обычно сам чрезвычайно увлечён любимым делом, занимается им самоотверженно и при каждом удобном случае.

Хотя бывают и исключения, конечно. Так, например, мама прославленного фигуриста Максима Транькова в одном из интервью рассказывала, как её сын в детстве старался всячески увильнуть от тренировок, а она его туда водила чуть ли не силой. И лишь став постарше, мальчик всерьёз увлёкся и сам стал работать с полной самоотдачей.

Но если ребёнок не собирается никак выказывать свои предпочтения и способности, а вам очень хочется дар обнаружить, то придётся потрудиться.

Ищем талант

Абсолютно любой талант самым тесным образом связан с психическими функциями. Именно поэтому разработкой методов обнаружения дара занялись не только специалисты в той или иной области, но и психологи. И у них получилось! Выявить тот или иной талант помогают специально разработанные тесты, позволяющие оценить, насколько у ребёнка развиты отвечающие за способности и области их применения психические функции. А это помогает понять, какой талант можно развить.

Важно! Эти методы «раскопок» талантов ориентированы на детей трёх-пяти лет и старше.

— Художественный дар

Обнаружить (ну, или не обнаружить) его поможет тест креативности Торренса. Сами задания и расшифровка результатов есть в Интернете. Чтобы тест показал истинное положение дел, необходимо перед выполнением внимательно изучить инструкции и строго следовать ей, не допуская никаких отступлений.

— Музыкальный талант

Музыкальную одарённость отыскать несложно. Отстучите ребёнку несколько ритмических рисунков (чем старше ребёнок, тем труднее и замысловатее они должны быть) и попросите повторить. Если он справится с заданием с первого раза и без труда, то имеет смысл показать чадо специалистам.

— Интеллектуальные способности

Проверить интеллектуальную одарённость ребёнка тоже можно. Для этого подойдут такие методики как шкалы детских способностей Маккарти, тесты Алана и Надин Кауфман, детский вариант теста Векслера, прогрессивные матрицы Равена и другие. Ориентируйтесь на результаты хотя бы двух, а лучше трёх методик, одной для объективной оценки мало.

Развиваем способности

Одарённость — «цветок», требующий постоянной заботы, а зачастую и финансовых вложений. Особенно в наше время, когда ребёнка не отпустишь одного на занятия, а бесплатные секции в основном не обеспечивают необходимый уровень знаний и умений. А ведь ещё нужно и знать, как правильно направлять талантливое чадо, чтобы не навредить.

Специалисты, работающие с одарёнными детьми дают такие советы:

1. Не давите. Талантлив ребёнок, поэтому именно ему решать, что он будет рисовать, танцевать или петь, какого направления придерживаться, каким видом спорта заниматься. Не навязывайте ему свою точку зрения. Вспомните или посмотрите прекрасный фильм «По семейным обстоятельствам»: там вы увидите классический образец мамы художника, которая пытается диктовать сыну своё видение творчества. Не уподобляйтесь ей!

2. Оберегайте юное дарование. Как бы талантлив ни был ребёнок, у него должно быть полноценное детство с играми, отдыхом, долгими прогулками и другими развлечениями. А каторжный труд до добра не доведёт. Если же ваш ребёнок сам так увлечён любимым делом, что забывает обо всём на свете, ваша задача выстроить режим дня так, чтобы времени хватало на всё.

3. Допускайте возможность ошибки. Развивать талант нелегко. Ребёнок имеет право устать, ошибиться, бросить занятия, обидеться на тренера и т. д. Главное, чтобы ему нравился сам процесс. А результат будет, но, возможно, не сразу.

4. Помните о разнообразии. Если у ребёнка художественные способности, например, это не значит, что он не может одновременно увлекаться карате. Несколько увлечений — это не разбрасывание и не умение сосредоточиться на главном, а нормальные для детей поиски себя. История знает массу примеров, когда люди реализовывались вовсе не в той области, которую им изначально прочили.

Днём с огнём не сыскать

Если же никакие способности обнаружить так и не удалось, не печальтесь. Просто всесторонне развивайте ребёнка. Случаи, когда человек обнаруживает в себе талант в зрелом возрасте, не так уж и редки.

Фото: https://www.pexels.com, http://globallookpress.com