Новогодняя открытка-аппликация

Открытку сделала моя семилетняя дочь Милена совершенно самостоятельно, я ей только рассказала, как ее сделать. Она была занята около часа)))

Надо:

- ножницы

- картон синего цвета

- простой карандаш

- кисть для клея и для гуаши

- гуашь (зеленую и белую)

- рис

- клей ПВА

Начнем!

Красим рис зеленой гуашью и оставляем просыхать. Из картона делаем открытку (размер может быть любой). Вырезали, согнули пополам. Рисуем на открытке елочку простым карандашом. Вверху оставляем место для надписи.

Елочку смазываем клем и выкладываем крашенный рис. Пишем белой гуашью «С НОВЫМ ГОДОМ» и покрываем клем с блестками (если есть). Потом наносим штрихи из белой гуаши и клея с блестками на елочку. Рисуем снежинки.