Новогодняя открытка-аппликация
Открытку сделала моя семилетняя дочь Милена совершенно самостоятельно, я ей только рассказала, как ее сделать. Она была занята около часа)))
Надо:
- ножницы
- картон синего цвета
- простой карандаш
- кисть для клея и для гуаши
- гуашь (зеленую и белую)
- рис
- клей ПВА
Начнем!
Красим рис зеленой гуашью и оставляем просыхать. Из картона делаем открытку (размер может быть любой). Вырезали, согнули пополам. Рисуем на открытке елочку простым карандашом. Вверху оставляем место для надписи.
Елочку смазываем клем и выкладываем крашенный рис. Пишем белой гуашью «С НОВЫМ ГОДОМ» и покрываем клем с блестками (если есть). Потом наносим штрихи из белой гуаши и клея с блестками на елочку. Рисуем снежинки.
Готово! С наступающим!
