Новый год не за горами, мастерите вместе с нами!

Олень

Для работы нам понадобится: мягкий картон светло- и темно-коричневого цвета, шнур, клей, степлер.

Из темно-коричневого картона вырезаем круг, разрезаем его пополам. Из второго полукруга вырезаем мордочку оленя и копыта. Из светло-коричневого картона вырезаем рога и мех.

Приклеиваем: мех на грудь оленя, рога к голове.

Карандашом проткнуть в каждом копыте дырку и протянуть сквозь нее концы шнура. Завязать на них узелок.

Сворачиваем полукруг конусом, вверху оставляем небольшое отверстие, склеиваем или скрепляем степлером.

Делаем из шнура петлю, протаскиваем ее через отверстие в конусе.

Приклеиваем голову к конусу. Полоской бумаги приклеиваем шнур к рогам.

Дед Мороз

Нам понадобится: картон красного, черного и белого цвета, цветные карандаши, шнур.

Из красного картона вырезаем круг, складываем его пополам и разрезаем по линии сгиба. Из белого картона вырезаем круг, но диаметром больше чем красный. Также разрезаем его пополам. Из черного картона вырезаем валенки.

На белый полукруг приклеиваем красный.

Сворачиваем полукруг конусом, вверху оставляем небольшое отверстие. Склеиваем или скрепляем степлером.

Карандашом проткнуть в каждом валенке дырку и протянуть сквозь нее концы шнура. Завязать на них узелок.

Голову деда Мороза можно сделать из белого картона или раскрасить, а можно сделать аппликацию.

Делаем из шнура петлю, протаскиваем ее через отверстие в конуса.

Приклеиваем голову деда Мороза к конусу. Полоской бумаги приклеиваем шнур к голове.

Вот такие забавные новогодние подвески у нас получились. Вы можете их повесить на елку или просто украсить свой дом.