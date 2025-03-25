Дети и весна. Тематические игры и развивающие занятия

…Бывает, что-то не клеится, плохо выходит,

и в то же время чувствуешь что-то хорошее.

Вспомнишь о хорошем и поймешь: это весна.

М.М.Пришвин

И не важно, что снег еще не один раз к нам заглянет, и не пугает сырость под ногами и еле различимый номер машины под слоем грязи, главное, что весна уже тут, уже греет и потихоньку вытесняет надоевшую зиму. Так будем же ловить каждый лучик, каждую лужу, каждый звук.

Нет-нет, нас не обманет серое хмурое небо, мы точно знаем, что тепло неизбежно. Но если солнышко не заглядывает к нам в окно, в наших силах это исправить. И солнышко, и лучики и красный мак, растущий прямо из снега, все у нас по феншую.

Хотя почему, собственно, снег?! Ежедневно нас радует зелёный подоконник, это колосится зеленый лук, кресс-салат и укроп, который мы посадили с детьми. Посадить что-то и потом наблюдать, как это что-то превращается из простого семечка в то, что можно добавить в салат - это и вправду чудо, и оно вот прямо здесь, на подоконнике. Чудес много не бывает - и ветки тополя и липы, подобранные на прогулке и заботливо поставленные в воду детскими руками, радуют первыми листочками. И какова же тяга всего живого к росту, отрубленные кончики морковки и то колосятся бурным цветом.

А остались еще взрослые, любящие лужи? Уверена, что да. Разделим эту радость с детьми. Пускать кораблики по ручейкам наперегонки. Корабликами могут быть сухие листики, почки, семена клена, а может и полноценный корабль из коробки, изготовленный специально для опасного путешествия. А путешествие и вправду может быть опасным, на пути встречается лед, с которым справится не каждый ледокол, снежные бомбы пикируют со всех сторон, темнея и растворяясь в водах бурной весенней реки. А как хрустят корочки льда на неглубоких лужах по утрам?! Ммм, это просто праздник успеть раздавить ледяную корочку первым.

Солнышко чаще радует нас яркими лучами, и этим обязательно надо наслаждаться. С дочкой мы открыли для себя, что лучики можно ловить и складывать в карманы. Полные карманы солнечных лучей!!! Ну кто еще может этим похвастаться? А надо-то только и всего, что взять с собой ловушку для лучиков - карманное зеркальце. Но лучики-зайчики озорные проказники, нам то и дело приходится вылавливать их с самых разных мест, то с маминых сапог, то воооон с того забора.

«Мама, тише! Послушай!» - сказал 2-летний Артемий на прогулке. Я остановилась и прислушалась: шум машин, гул голосов, шумные школьники на той стороне дороги, лай собак... «Что?» - спрашиваю у сына. «Мама, ты только послушай, как поют птицы!» И правда, как они поют! Как поет самый обычный, привычный воробушек! Не уступает ни в чем ни жаворонкам, ни соловьям. Умение наблюдать, быть чутким и внимательным - это так важно на самом деле, особенно в городе, когда все вокруг бегут, торопятся, шумят.

Ну, а если вдруг не получается услышать, увидеть, почувствовать, то отправляемся в лес. В лесу весна видится по-другому, как-то естественней что ли. Березовый сок, подснежники, разноголосый щебет птиц, проталины, весенний чистый воздух - все это можно найти совсем недалеко от мегаполиса.

Украшаем квартиру разноцветными яркими цветами, солнечными, весенними детскими рисунками, стайкой птиц в окне и ждем продолжения, ведь столько еще впереди: первые дожди, радуги, долгие прогулки без шапок, букет одуванчиков маме, домик нарисованный мелками на асфальте. Пусть весна войдет в каждый дом!!!