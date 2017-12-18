Новогодняя поделка — Гномик из еловой шишки
Новогодние поделки своими руками создают праздничное настроение. Простая поделка из природного материала украсит ваш интерьер. Давайте смастерим необычных гномиков вместе с детьми.
Новогодний гномик из еловой шишки
Нам потребуется:
1. Шишка еловая или сосновая
2. Бусина деревянная не меньше 20 мм в диаметре
3. Фетр
4. Ножницы
5. Блестки
6. Ленточка атласная
7. Клеевой пистолет
8. Блестки, пайетки, бусинки
9. Кисти, клей ПВА либо акриловый лак.
1 этап
Вырежьте круг из фетра 9–12 см в диаметре (в зависимости от плотности фетра и смотря какой длины колпачок вы хотите). Отрежьте от него сектор, чтобы сформировать колпачок.
2 этап
Сшейте по шву. Можно сразу пришить бусинку или бубенчик на кончик колпачка. Повяжите петельку атласную — ленточку для подвеса.
3 этап
Наденьте колпачок на бусинку и зафиксируйте пистолетом.
4 этап
Из остатков круга вырежьте варежки. Теперь приклеиваем
5 этап
Рисуем глазки и ротик.
6 этап
Вот мы подошли к концу нашей поделки. Теперь можно слегка пройтись по самой шишке клеем ПВА либо лаком и присыпать блестками. Шишечка заиграет и заискрится. А дальше полностью ваша фантазия. Можно клеить пайетки, пришивать бусинки, стразинки.