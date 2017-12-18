Новогодние поделки своими руками создают праздничное настроение. Простая поделка из природного материала украсит ваш интерьер. Давайте смастерим необычных гномиков вместе с детьми. Мастер-класс подходит для детей от 5 лет.

Новогодний гномик из еловой шишки

Нам потребуется:

1. Шишка еловая или сосновая

2. Бусина деревянная не меньше 20 мм в диаметре

3. Фетр

4. Ножницы

5. Блестки

6. Ленточка атласная

7. Клеевой пистолет

8. Блестки, пайетки, бусинки

9. Кисти, клей ПВА либо акриловый лак.

1 этап

Вырежьте круг из фетра 9–12 см в диаметре (в зависимости от плотности фетра и смотря какой длины колпачок вы хотите). Отрежьте от него сектор, чтобы сформировать колпачок.



2 этап

Сшейте по шву. Можно сразу пришить бусинку или бубенчик на кончик колпачка. Повяжите петельку атласную — ленточку для подвеса.

3 этап

Наденьте колпачок на бусинку и зафиксируйте пистолетом.

4 этап

Из остатков круга вырежьте варежки. Теперь приклеиваем бусинку-голову на шишку с помощью пистолета, а также варежки. Для лучшей фиксации оборачиваем голову полоской фетра (это у нас будет шарфик), фиксируем пистолетом накрест.

5 этап

Рисуем глазки и ротик.

6 этап

Вот мы подошли к концу нашей поделки. Теперь можно слегка пройтись по самой шишке клеем ПВА либо лаком и присыпать блестками. Шишечка заиграет и заискрится. А дальше полностью ваша фантазия. Можно клеить пайетки, пришивать бусинки, стразинки.