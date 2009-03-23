Во мне спит первобытный художник…

Мамы и папы! У нас есть чудесная возможность: познакомить ребенка с миром далеких предков и дать его фантазии простор для активных проявлений – а вдобавок, приобщить чадо к интересному общественному событию. Краеведческий музей продолжает конкурс детского творчества «Первобытное искусство древних народов Урала».

Высокое, высокое искусство…

Посмотрите на ребенка: однажды он понимает, что можно – творить. Что размазывать пальчиковые краски по кафельной стене ванной или собственному телу не только занятно и приятно на ощупь, но и… красиво! «Ах! Какая красота! Посмотри, что ты нарисовал», - говорит мама, приобщая детку к творчеству и современным культурным представлениям.

Точно также ребенок вместе с мамой лепит уточку из пластилина или соленого теста, осознавая, что предметы окружающего мира можно изобразить, повторить их – волшебным образом придав им какие угодно черты. Это же чудо! В этом же столько силы. Ты становишься хозяином собственного символического мира.

Точно также дестки тысяч лет назад первобытные люди впервые стали изображать вещи. Так возникло искусство.

Самые первые изображения на стенах пещер – это оттиски руки человека и переплетения волнистых линий, продавленных в сырой глине. Не похожим ли образом обращаются с красками наши ползунковые художники? Или: вот ребенок лепит страшное чучело: «Я его сломаю, сомну!» - бац-бац, он победитель, он силач и сам себе арттерапевт. А в пещере Монтеспан на территории Франции археологи нашли статую глиняного медведя со следами ударов копья. Так что, по-видимому, дети легко поймут древних людей.

Итак, всем-всем-всем:

Конкурс детского творчества «Первобытное искусство древних народов Урала» · В конкурсе участвуют дети всех возрастов. · Предоставляются творческие работы (предметы), несущие черты сходства с археологическими находками. Материал – глина, кость, дерево, камень, техника – любая; на этикетке нужно указать личные данные, работу поместить в коробочку. · Рисунки с натуры, по памяти или по представлению выполняются в различной технике (карандаш, гуашь, акварель, пастель и др.), только на листе формата А4, с картонным паспарту. На лицевой стороне указывается название работы, фамилия, имя, возраст, на оборотной – домашний адрес, телефон, школа, класс). · Конкурс проводится в два этапа: - предоставление работ и экспонирование лучших из них; - подведение итогов и награждение победителей. Предлагаемые темы: · сюжеты из жизни первобытного населения Урала (охота, промыслы, хозяйство и др.); · духовный мир древнего человека (мифы, обряды); · отражение жизни и духовного мира в первобытном искусстве; · собственные предложения автора; · тема 2009 года: «Какими были мои предки 2000 лет назад?» По итогам конкурса определяются победители и призеры, которые награждаются дипломами, благодарственными письмами и подарками. Лучшие работы (с согласия автора) остаются на постоянном хранении в музее, возможно издание альбома конкурсных рисунков. Организатор конкурса: Свердловский областной краеведческий музей, ул. Ленина, 69/10. Справки по тел.: 385-95-27.

Из первых рук

Панина Светлана Николаевна, по образованию историк-археолог, с 1977 работает в Свердловском областном краеведческом музее, вначале научным сотрдником, с 1993 заведующей отделом археологии. Проводит ежегодные полевые исследования в Свердловской области, пишет статьи и книги, участвует в научной жизни, преподает в гимназии и регулярно проводит экскурсии по залам музея, посвященным древней истории народов Урала.

О конкурсе и других неожиданных интересных поворотах темы мы говорили со Светланой Николаевной в ее кабинете рядом с археологическими залами. И после разговора мне оставалось только подумать: «Ух, ты…» - утащить из зала с Шигирским идолом своего детку и отправиться домой изображать «древность» («древность» ребенок нарисовал красным и черным на гранитной каменюке, остался очень горд своим произведением и готовится к выставке, чтобы посмотреть на другие работы). Давайте же сядем поудобнее и послушаем специалиста.

Древняя история для вас

«В 2005 году в здании Краеведческого музея на проспекте Ленина была открыта новая экспозиция, которая называется «Древняя история народов Урала». Мы шли к этой экспозиции очень долго: во время Перестройки у нас отбирали помещения, коллекции переезжали с места на место, не было денег, медленно шел ремонт…

Страшно сказать – за это время выросло целое поколение, которое не знает своей истории, по крайней мере – древней.

Но нет худа без добра: за то время, пока мы переделывали концепцию экспозиции под одно или под другое здание, (в конечном итоге, нам выделили сравнительно небольшой зал в 100 кв. м.) – появились новые знания и просто уникальные открытия в уральской археологии, проливающие свет не только на материальную культуру древних эпох, но и духовный мир древнего человека.

В наш зал приходят разные посетители, в том числе и взрослые, но большей частью все-таки дети: школьники, дети дошкольного возраста. Очень люблю, когда по выходным небольшими группами приходят с детьми мамы, бабушки, дедушки. Они обсуждают многие проблемы, просто вслух, в экспозиции, и не торопятся уйти в другой зал.

Не так страшен древний человек, как его малюют…

С течением времени мы стали обращать внимание на то, что, к сожалению, до школы, в школе, и даже в институтах облик древнего человека, пришедшего на Урал, воспринимается очень искаженно. Это традиционные образы, навеянные нам огромными полотнами художника Буриана: могучие люди, обернутые шкурами, со злобными лицами, низким лбом, надбровными дугами и так далее…

Первый вопрос, который задаю на пороге экспозиции: «Как выглядел древний человек?» – и в ответ слышу все, что выше перечислила.

На самом деле, когда древний человек пришел на Урал, а он пришел сюда 34 тысячи лет назад, это был вполне, (беру в кавычки это слово, но, тем не менее) «цивилизованный» человек. Да, он использовал шкуры – но это была одежда, сшитая из шкур. Он умел пользоваться огнем и мог не просто поддерживать его, но и переносить, и разжигать на новом месте. Не неандерталец, а кроманьонец – человек если не современного физического вида, то очень близкого, и все эти надбровные дуги, волосатые ноги-руки, дубины и шкуры, - это все осталось в Африке, в Малой Азии, если хотите – в Китае…

Конкурс с двойным дном

И как только мы увидели, что и в школах и, к сожалению, в институтах бытует устаревший взгляд на проблему генезиса человека на Урале, было решено, что в экскурсии, на интерактивных занятиях с ребятами необходимо дать представление современной науки о древнем человеке. Так родилась идея конкурса детского рисунка. Мы проводим этот конкурс в течение нескольких лет – с 2006 года. Каждый год собираем детские рисунки, в течение нескольких месяцев размещаем их на стенде в музее рядом с экспозицией, в апреле-начале мая – подводим итоги и устраиваем для всех участников конкурса – праздник. Самому младшему дипломанту конкурса – 3 года, самые взрослые участники – школьники 15-16 лет.

Но если говорить честно и откровенно, то у этого конкурса есть двойное дно. Да, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ребята пришли и нарисовали затем, как они видят древних людей и вещи. Но не только.

Большой секрет о маленьких

Существуют археологические исследователи, которые изучают умственную деятельность древнего человека на разных этапах. И, дорогие родители, если б вы знали, какие удивительные люди – не дети, а люди – живут рядом с вами, у которых можно многому поучиться, вы бы, наверное, смотрели на них другими глазами. Дело в том, что ребенок с момента, в общем-то, даже зачатия, но давайте уж будем говорить о рождении - и до трех лет повторяет путь развития древнего человека от самого-самого первого предка и до эпохи каменного века. А, развиваясь далее, он проходит следующие этапы. Причем, тысячелетия у детей пролетают за какие-то недели и месяцы. Если очень внимательно наблюдать за ними в этом возрасте, то можно заметить интересные вещи.

Дело в том, что у ребенка лет до двенадцати, как правило, сохраняется так называемая генетическая память. И если, например, дети сталкиваются с древними предметами, орудиями, рисунками, мелкой пластикой, - они видят в них и знают о них больше, чем видит и знает взрослый человек.

Вот простой пример: однажды пришлось проводить экскурсию для группы пятиклассников и десятиклассников. Вести такую экскурсию очень сложно – два разных уровня восприятия и, следовательно, подачи материала. Очень скоро я поняла, что пятиклассники «дают фору» десятиклассникам, то есть, они видят и понимают больше своих старших товарищей и, более того, могут доходчиво объяснить им все.

Еще один пример: у археологов несколько лет назад возникла дискуссия по поводу орнамента, который наносился на керамику в виде треугольников острым концом вверх. Через год было доказано, что этот знак - символ горы (в том числе, Уральских гор). Дети же увидели и опознали символ мгновенно.

В наскальных рисунках - уральских писаницах - есть такие образы, которые вызывают дискуссии или неясны до сих пор. Дети сразу же видят в них какие-то предметы, и в этом смысле с ними очень интересно работать, потому что по следам детей можно выйти на какие-то важные понимания.

К сожалению, лет после 12 почти у всех нас эта генетическая память пропадает. Есть люди, у которых она сохраняется: как правило, это художники, может быть, поэты, люди искусства, - у них достаточно длительное время, а иногда и всю жизнь сохраняется эта способность.

Рисуют – все!

Когда мы задумывали конкурс детского рисунка (один пишем, два в уме), так вот в уме мы для себя решили, что это – возможность высвободить генетическую память, которая может дать толчок для рисунков, поделок, орудий, сделанных руками детей. Бывают, к сожалению, у нас и такие рисунки, которые приносят ребята из художественных кружков, когда совершенно понятно, что здесь хорошо поработал руководитель и вложил в голову своего воспитанника схему, которую тот просто воспроизвел. Вот если попытаться отказаться от этих схем… Привести ребенка, показать ему экспозицию, рассказать ему о древних орудиях, очень интересно и важно показать ему древние рисунки. А дальше – специально не настраивать. Нарисуй то, что тебе понравилось. А что ты думаешь о том, что нарисовал?

Очень любопытны работы ребят с 6-7-летнего возраста. Девочки легко схватывают особенности древних узоров на керамике, их периодичность, зональность – а ведь дело в том, что лепную керамику делали всегда женщины. Мальчики рисуют загонную охоту с такой страстью, что иногда кажется - вот только вернулись оттуда.

Когда вы предложите ребенку нарисовать что-то, стоит потом спросить: как ты понимаешь свой рисунок? – потому что иногда рассказ бывает в два-три раза интересней, чем сам рисунок. И конечно, такой рассказ лучше всего приложить к рисунку или поделке, это важно.

Эксперимент из личного опыта. В шесть лет я взяла сына в экспедицию. На месте лагеря после разлива реки у берегов остались сучки, ветки – так называемый плавник. Антон в каждой ветке видел образ. Лось, волк, медведь, птица, пушной зверек. К концу экспедиции у нашей палатки выросла гора плавника – целый пантеон образов. Был большой скандал – все не умещалось в рюкзак, а забрать хотелось многое. В шесть лет дети видят в обломках, камнях, в любом объекте – зверей, людей, какие-то образы. Они переживают великий момент человеческой истории – появление нового направления (чуть не сказала в искусстве) – мелкой пластики. Ведь человек не сразу начал изготовлять разные вещи из дерева, из камня, вначале он увидел это в природе.

В 2009 году наш конкурс посвящен именно этому периоду развития человека. И кроме рисунков, конкурсантам предложено выбрать в природе камни, фрагменты дерева, ветки, в которых можно увидеть образы людей, птиц, животных и принести их в музей.

Конкурс еще продолжается. В марте – апреле собираем работы. Итоги подводим в мае. За справками обращайтесь в отдел археологии по тел.: 358-95-27. Куратор конкурса – Бузунова Светлана Геннадиевна. Специально для небольших групп существуют т.н. «семейные экскурсии» (5-8 человек) по субботам-воскресеньям. Стоимость такой экскурсии – 100 рублей. Ее можно заказать заранее по тел.: 358-95-27. Откройте для себя мир своих детей. Это удивительно».

С.Н.Панина, зав. отделом археологии СОКМ