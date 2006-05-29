В коробке с карандашами…

Уважаемые родители, даже если вы не собираетесь растить великого художника, вам, возможно, пригодятся некоторые из этих советов. А уж если собираетесь, то тем более :)

Рисование – одно из самых увлекательных занятий для ребенка. Оно способствует развитию мелкой моторики малыша, его творческих способностей, развивает навыки восприятия цвета и формы. Кроме того, известно, что дети, которые много и с удовольствием рисуют, раньше и быстрее учатся читать и писать.

Изобразительная деятельность детей давно привлекала внимание педагогов, психологов, медиков. Разработана даже целая периодизация детского творчества. До четырех лет наши малыши успевают овладеть многими навыками рисования.

Все начинается с марания – маленький художник выводит на бумаге линии, играя карандашом на бумаге. И этот процесс приносит ему массу положительных эмоций. Ребенка радует возможность создавать что-то материальное, открытое для всех окружающих по мановению собственной еще совсем не послушной ручки.

Штрихи, которые малыш оставляет на бумаге – пока лишь результат подражания действиям взрослого. Он не пытается выразить что-то определенное. Но реальный наглядный результат своих усилий является для малыша предметом радости и гордости.

Стадия марания продолжительна и неоднородна. Малыш сначала подражает действиям наставника, затем учится разглядывать свои каракули, рисовать линии, создавать повторяющиеся каракули и, наконец, создавать изображения.

Начинается новый творческий этап в жизни крохи – стадия примитивных изображений.

Случайно получившееся изображение привлекает внимание малыша, он замечает что каракуля похожа на образ, на изображение чего-то или кого-то, например, на предмет или на человека.

Малыш уже начинает стремиться выразить на бумаге какой-то образ, но его силы еще не достаточны для того, чтобы родитель смог без помощи самого «художника» определить смысл нарисованного. Глаза и руки малыша еще не имеют навыка рисования правильных линий.

У ребенка сначала появляется умение рисовать простые формы: круги, подобия многоугольников, углы, отрезки линий. Затем начинается так называемый период головоногих. Когда все персонажи детских рисунков имеют тщательно прорисованную голову, от которой отходят руки и ноги.

И только в 4-5 годам большинство детей овладевают навыком схематических изображений.

То, насколько быстро ваш малыш овладеет навыками рисования и пройдет все эти стадии, зависит от индивидуальной одаренности юного художника и, конечно, в немалой степени от того, насколько много времени и сил будет вложено родителями в развитие своего крохи.

Подготовка

Как правило, специалисты по детскому развитию дают несколько рекомендаций родителям, начинающим заниматься со своим малышом рисованием:

Подготовьте все заранее.

Если собираетесь рисовать карандашом, приготовьте лист бумаги, на котором будете творить, и карандаш. Не исключено, что пока мама находится в поисках одного из необходимых предметов, второй сам по себе станет занимательной игрушкой и урок придется отложить.

Если вы собираетесь использовать краски, то подготовка должна быть более серьезной. Подготовьте одежду для себя и для ребенка (или разденьте художника, если позволяют условия), постелите клеенку на пол и выберите такое место для творчества, чтобы «удачный» взмах творца не нанес значительного ущерба обстановке.

В любом случае, нужно быть готовым к тому, что художника, а иногда и маму (папу) все же придется мыть после «урока». Позаботьтесь о том, чтобы рабочее место было удобным: хорошо освещенным, подходящим по росту для вашего крохи. Постарайтесь обеспечить своего художника качественными материалами – красками и кисточками, карандашами, мелками, предназначенными специально для детского творчества. Рассчитывайте время занятий таким образом, чтобы ребенок был бодр и сыт, а родители располагали достаточным количеством времени. Старайтесь закончить занятие до того, как ваш художник проявит признаки усталости. И, конечно, учитывайте настроение ребенка. Не настаивайте, если у ребенка нет желания рисовать в данный момент. Будьте готовы к тому, что не все получится так, как вы планировали. Даже полная ерунда, на взгляд взрослого, может вызвать у ребенка затруднения. И хочется добавить от себя :). Сами не начинайте занятия в плохом настроении.

Оборудование

Составить набор юного художника сейчас не представляет большой сложности. Магазины предлагают канцелярские товары и товары для детского творчества на любой вкус и кошелек.

Что желательно иметь для занятий с ребенком:

Бумага белая (формат А4). Некоторые родители предпочитают использовать альбомы для рисования, некоторые – отдельные листы. Бумага цветная (желательно подбирать бумагу естественных цветов) Карандаши (для совсем маленького художника достаточно маленького набора 4-6 штук, по мере роста творца количество цветов нужно будет увеличить) Фломастеры (для детей старше года). Во многих магазинах продаются специальные детские фломастеры, пятна от которых смываются обычной водой (даже без мыла). Цветные мелки (для рисования на бумаге). Очень удобны, так как оставляют достаточно яркий след даже при несильном нажатии. Пальчиковые краски подойдут и для малышей, и для деток постарше. Ориентируйтесь на то, что цветовая палитра красок должна быть максимально естественной. Для малышей до года вполне достаточно будет 4 цветов – синий, красный, желтый, зеленый. Гуашь и акварельные краски Набор кисточек – обратите внимание на качество кисточек при покупке. Чтобы кисточка не теряла «волоски» и была достаточно мягкой. Трафареты и рельефные трафареты (принцип такой - рисуем цветными карандашами по листу бумаги, под которым лежит трафарет (Мы в детстве так «рисовали» монеты). Палитра – не обязательный атрибут, но очень удобный в использовании. Палитру так же можно заменить пластиковой половиной упаковки из-под яиц с ячейками при использовании пальчиковых красок. Мелки для рисования на асфальте.

На старт

Когда и как начинать заниматься с малышом?

Первые уроки рисования можно начинать, как только ребенок научится сидеть без напряжения (так, чтобы обе ручки оставались свободными).

Для знакомства с миром художественного творчества крохи предпочтительно использовать карандаши. Причем малышу вполне достаточно будет одного карандаша.

Обратить внимание стоит на выбор первых карандашиков для малыша. Они должны быть достаточно мягкими, чтобы оставлять на бумаге следы даже при незначительном усилии.

Малыш еще не в состоянии сам освоить такой сложный навык как вождение карандашиком по бумаге, поэтому огромную роль в обучении крохи и его заинтересованности в занятии будет играть искренняя мамина увлеченность выведением черточек на бумаге. Продемонстируйте своему малышу как нужно правильно пользоваться новым предметом, чтобы получить результат.

Обязательно похвалите своего юного художника, даже если на бумаге появится всего несколько штрихов или точек. Продемонстрируйте шедевр родственникам в присутствии ребенка.

Если ребенок не заинтересовался рисованием, не расстраивайтесь, попробуйте через несколько дней предложить ему то же занятие. У вас впереди еще столько времени!

Первые уроки рисования красками для малыша, как правило, проходят более эмоционально. Рисование пальцами дает наиболее сильное восприятие цвета и новые тактильные ощущения.

Начинать рисовать красками, как и карандашами, лучше всего с демонстрации. Мама макая палец в краску (для первого раза вполне достаточно использовать один цвет) демонстрирует какие следы можно оставить на бумаге.

К первому уроку рисования красками можно провести подготовительную работу. Заранее обратить внимание малыша на то, как капает дождь или падает снег. Как на зеленой травке растут одуванчики или на зеленой листве видны белые цветы на распустившейся яблоне. Попробуйте изобразить это, используя самый простой прием – пальчиком ставятся точки на заранее приготовленный фон. Это может быть цветная бумага или заранее покрашенный мамой белый лист.

Позже вы можете рисовать с ребенком салют, звездное небо, след от самолета в небе, радугу и все, что подскажет вам ваша фантазия.

Рисование пальчиковыми красками дает также замечательную возможность для познания нового. «Боди-арт». Как правило, рисование на себе происходит не намеренно, но может очень увлечь малыша. Дайте ему возможность порисовать и можете присоединиться к нему в этой забаве. В ходе таких занятий можно, воспользовавшись случаем, сделать отпечатки ручек и ножек юного художника для маминой коллекции.

Но, обратите внимание, что далеко не все дети склонны даже окунуть пальчик в краску, уж не говоря о том, чтобы испачкаться в краске. Попытки надавить на такого «чистюлю» могут привести к тому, что ребенок вообще откажется рисовать в будущем. Для таких малышей уроки стоит проводить, сразу же предлагая им кисточку.

Продолжаем

Когда ребенок уже освоится с красками, кисточками и мелками и сам начнет творить, можно начинать с ним занятия, направленные на развитие его навыков.

Хочу подчеркнуть, что для прогресса ребенку обязательно необходим пример взрослого человека и его участие.

Рисуйте вместе со своим крохой

Помогайте ребенку освоить новые навыки. Аккуратно возьмите ручку малыша в свою руку и создавайте совместный шедевр. Начинайте с рисования кружков, квадратов и постепенно усложняйте изображение. Таким образом, вы позволяете ребенку быстрее освоить движения, которые необходимо сделать, чтобы получить какую- либо фигуру на листе бумаги, задействуете его мотрную память.

Рисуйте для своего крохи

Ребенок с удовольствием будет разглядывать мамины (папины) шедевры, созданные специально для него. Комментируйте процесс рисования. Рисование для ребенка – лучший способ показать ему приемы и техники, которые можно использовать. Ребенок с удовольствием будет вам подражать и учиться на вашем примере.

Рисуя деревья, можно параллельно проводить «урок природоведения» и обучать ребенка рисовать. Главное, не забывайте привлекать чадо к процессу.

Нарисуйте ель и попросите помочь нарисовать шишки, рядом изобразите яблоню и вместе нарисуйте яблоки, изобразите березку и вместе сделайте линии на стволе, изобразите пальму, на которой необходимо нарисовать кокосовые орехи и т.д.

Позволяйте ребенку рисовать самостоятельно

Давайте ребенку возможность самостоятельно создавать свои малышовые шедевры. Обсуждайте с ним, что он изобразил, оказывайте помощь, если вас о ней просят и старайтесь не вмешиваться, если ваше участие в процессе не требуется «художнику». Не забывайте хвалить автора за удачные произведения.

Изобретайте

Для того, чтобы ваши занятия были интересными и разнообразными пользуйтесь разными приемами.

Научите малыша обводить свои ручки – это занятие доставляет радость и самым маленьким (когда ручку обводит мама) и более старшим художникам.

Вырезайте для малыша фигурки из бумаги (белой или цветной) и раскрашивайте их вместе с ребенком. Дети с большим интересом рисуют на таких заготовках, чем на бумаге.

Играем и рисуем

Педагоги разработали массу приемов обучения ребенка приемам рисования.

Здесь можно посмотреть специальные задания для трехлетних детей: http://www.sestrenka.ru/s166/

Здесь уроки рисования красками для малышей с конкретными приемами: http://www.kindereducation.com/art_br.html

Кроме того, сейчас нет недостатка в методической литературе для заинтересованных родителей.

Мне бы хотелось поделиться теми «играми-рисовалками», в которые мы играем с дочкой.

Возможно, вам пригодятся некоторые из них для занятий со своим ребенком. Они направлены не только на развитие навыков рисования, но и способствуют тренировке внимания, памяти малыша и общему развитию. Я привожу игру и комментарии к ней, а так же варианты как ее упростить или усложнить в зависимости от уровня развития вашего ребенка.

«Угадай-ка»

Ребенок выступает в роли угадывающего. Мама рисует какой-либо предмет (животное, человека), предварительно попросив ребенка закрыть глаза (отвернуться, спрятаться). Затем ребенок приглашается смотрит на рисунок и «отгадывает» что было изображено мамой.

В данной игре привлекателен для ребенка элемент угадывания и вносится динамика за счет необходимости спрятаться (отвернуться) и ребенок медленнее утомляется.

Упрощение

На первых порах старайтесь, чтобы рисунки хорошо угадывались и не изображайте сложных для ребенка предметов.

Можно давать малышу подсказку или задавать откровенно наводящие вопросы типа «А на яблочко похоже?».

Усложнение

В роли отгадывающего выступает родитель.

По началу при таком варианте игры мы столкнулись с небольшой сложностью. Дочка упорно приглашала меня фразами типа : «Мама, иди отгадай мячик». Но постепенно правила мы усвоили :).

Если в роли отгадывающего – ребенок, можно рисовать уже целые сценки и просить описать. Например: где лежит яблочко (на столе, в тарелке…).

«Чего не хватает?»

Взрослый рисует предмет (портрет), в котором не хватает детали. Задача малыша – отгадать чего не хватает и нарисовать

Упрощение – по началу отсутствующая деталь должна быть значимой и заметной. Например, нос или глаза на лице.

Поначалу дорисовку «найденной» детали может делать и родитель, но желательно, чтобы ее делал сам малыш, пусть и при помощи взрослого.

Усложнение – постепенно можно переходить к более мелким деталям, например отсутствующему бантику на туфле девочки и т.п.

«Волшебные кружочки»

Взрослый рисует в ряд несколько довольно крупных кружочков, из которых ребенок должен сделать изображения каких-либо предметов.

Упрощение – для начала будет достаточно 2-3 кружков и изображать тоже придется родителям :), но после предварительного обсуждения с ребенком. Например: «Давай сделаем из этого кружка яблочко. У яблочка есть палочка и листочек. Так ведь?».

Усложнение

Можно достичь за счет увеличения количества кружков.

Ребенок сам начинает рисовать из кружочков какие-либо образы. На начальном этапе с ребенок необходимо обсудить, что именно ему нарисовать, А в дальнейшем ребенок должен делать это сам.

Правда, мы до этой стадии еще не доросли :).

Вместо кружочков можно рисовать квадраты, треугольники, овалы.

«Съедобное – несъедобное»

Вариация на тему «Угадай-ки». Только после угадывания ребенок (родитель) отвечает на вопрос: «Можно ли это кушать?».

«Мамы - детки»

Интерес к этой игре у нас появился одновременно и интересом к устройству собственного семейства и семейств других людей.

Когда главный вопрос, который у нас возникал «А где его мама (папа)?».

Мамой рисуется какое-либо животное. Задача ребенка отгадать как называется детеныш данного животного и нарисовать его.

Упрощение – и угадывание и зарисовка детеныша производится при непосредственном участии родителя после обсуждения с ребенком.

«Хвостики и ушки»

Мамой рисуется животное, знакомое ребенку, но с отсутствием какой-либо значимой детали (либо ушек, либо хвостика). Задача ребенка – дорисовать животное.

Упрощение – на первом этапе и отгадывание какой хвостик (ушки) у зверюшки и их дорисовка производится мамой после обсуждения с ребенком или ребенком под маминым руководством.

Усложнение – ребенок рисует животное, мама выступает в роли завершающего рисунок.

«Чем питаются Смешарики?»

Конечно мой ребенок, как и большинство других просит изобразить своих любимых мультяшных героев. К счастью для меня, наши любимцы представляют из себя шарик с ручками и ножками. Изобразить их получается более–менее похоже даже у меня :).

Задача мамы – изобразить Смешарика и задать ребенку ряд вопросов. «Что это за животное? Что оно любит кушать?»

Упрощение – сначала эти занятия скорее напоминали мамину лекцию типа: «Это мишка. Мишка любит кушать мед, малинку равть с кустиков …».

Усложнение – сейчас мы уже (почти самостоятельно :)) рисуем «завтрак» для каждого из друзей Смешариков.

Желаю больших творческих успехов вам и вашим деткам!

Если у вас есть игры, которыми вы хотели бы поделиться, я с удовольствием разнообразила бы наши занятия :).