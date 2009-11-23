Рождественский вертеп

«Ясли, - так мечтал один ребенок, -

Можно склеить из цветных картонок,

Сделать из бумаги золотой

Пастухов с рождественской звездой.

Ослик, вол - какая красота! -

Встанут рядом с яслями Христа,

И святой младенец в этот час,

Он в сердцах у каждого из нас.»

Давно мечтала, чтобы в моем доме на Рождество был маленький уголок с вертепом. В этом году, наконец, решилась воплотить свою мечту. Процесс очень интересный и несложный. Мой 6-летний сынок мне с удовольствием помогал. Пока мастерили, я рассказывала сыночку историю Рождества. Сынок слушал, затаив дыхание.

Мамочки u-mama.ru, творите вместе с детьми - это такое удовольствие!

Итак, нам понадобится:

- картон и цветная бумага

- клей, ножницы

- двухсторонний скотч

- гуашь, кисть

- перепелиные яички

- кусочки ткани, узкая лента

- картонная коробка

- пряжа белая и коричневая

- зубочистки.

Шаг 1.

Из трех перепелиных яичек с помощью иглы извлекаем желток и белок. Красим одно в белый цвет, а два других - в телесный. Телесный цвет получится, если в белый цвет добавить каплю красного и охры. Для удобства окрашивания, я использовала палочки. Так цвет ложится ровнее, и яичко равномерно сохнет.

Из коричневого и синего картона вырезаем круги диаметром 15 см. Вырезаем из круга сегмент и сворачиваем конус.

Шаг 2.

От конуса отрезаем верхушку, чтобы головка-яичко держалось надежнее. Яичко к конусу крепим узкой полоской скотча. Приклеиваем ручки, вырезанные из цветного картона.

Шаг 3.

Из синего конуса получается фигурка Девы Марии. Закрепляем на головке накидку из кусочка ткани. Вокруг фигурки повязываем тонкий «поясок» - полосочку пайеток. Рисуем глаза. Фигурка готова.

Фигурку Иосифа делаем из коричневого конуса. Из коричневой пряжи мастерим волосы и бороду. Приклеиваем на двухсторонний скотч. (можно и на ПВА, но мне показалось, что со скотчем работать удобнее). Вокруг туловища обвязываем кусочек ткани и добавляем поясок. Фигурка готова.

Шаг 4.

Из белой пряжи сматываем клубок - туловище барашка. Крепим с помощью зубочистки к туловищу головку - белое яичко. Вставляем ножки-зубочистки. Приклеиваем к головке чёлку из пряжи. Рисуем глазки. Барашек готов.

Шаг 5.

Делаем ясли. Из прямоугольного кусочка пластилина делаем основу. Вставляем по периметру половинки зубочисток. Внутрь яслей насыпаем немного опилок.

Младенца Иисуса изображаем с помощью кусочка ваты, завернутого в ткань.

Шаг 6.

Обувную коробку ставим набок. Синей бумагой обклеиваем задний план. Приклеиваем «занавес» и Рождественскую звезду.

Шаг 7.

Осталось только расставить фигурки, и на дно коробки посыпать немного опилок.

Рождественский вертеп готов!

P.S. Схожую схему изготовления фигурок я использовала для Рождественского Ангела. Тот же картонный конус, куриное яйцо, кусочек ткани для плаща. Крылья выполнены из обклеенного ватными дисками картона. Волосы - новогодний «дождь».