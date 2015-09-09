Цветная память о лете. Поделки из гальки

Вот и закончилась пора отпусков, на память от лета остались воспоминания и сувениры, привезенные из теплых краев. Дети же чаще всего захватывают с собой красивые камешки, ракушки, цветные стеклышки, обточенные водой. Казалось бы, эти бесполезные вещицы только занимают место в чемодане, но, однако, им тоже можно найти применение и для того, чтобы украсить домашний интерьер, и для того, чтобы развить свои творческие способности.

А сделать это совсем просто - серые камешки превратятся в занятные украшения с помощью росписи!

Необходимые материалы:

Речная или морская галька

Акриловые краски (у кого есть опыт, можно взять масляные краски)

Кисть №1, № 2

Прозрачный лак для ногтей

2 бусинки «Божьи коровки», детали от старой бижутерии

Банка с водой

Супер-клей

Простой карандаш

Магниты

Клей ПВА

Ход работы:

Перед началом работы покройте клеем ПВА поверхность камня, на который будет наноситься роспись, дайте высохнуть, краска будет лучше ложиться.

«Черепаха»

Из большого овального камня можно сделать черепаху. Для этого нужно карандашом нарисовать изогнутую линию от верхнего левого края камня вниз к нижнему правому камню. Верхняя часть будет панцирь, который можно расписать по собственному вкусу, главное, не забыть нарисовать на панцире повторяющиеся «чешуйки».

Нижнюю часть камня, которая будет изображать туловище, нужно раскрасить каким-либо цветом, отличным от основного цвета панциря: желтым, светло-коричневым или серым. Изобразите голову черепахе, выглядывающую из-под панциря. Если черный глазик черепахи украсить белой точкой-бликом, он станет более живым. Можно и улыбочку! Под панцирем нарисуйте контур черепашьей лапы. Также покройте изделие лаком.

Для такой поделки можно взять достаточно большой камень, чтобы использовать его как пресс-папье, которым придавливают бумаги на столе. Такую поделку можно потом подарить в качестве сувенира, ведь черепаха - символ медленного, но верного движения вперед.

«Рыбка»

Из круглых камней получаются хорошенькие рыбки. Нарисовав по две изогнутых линии справа и слева от краев камня, вы отметите рыбе голову и хвост. В центральной части будет чешуя, ее роспись может быть какой только душа пожелает, главное, затем сверху нанести черной краской контуры чешуек. Ну и, конечно, рыбке нужна мордочка: глазки и ротик-бантик. Хвост также прорисовывается тонкой кистью. «Рыбка» покрывается лаком.

«Божьи коровки»

Возьмите 5-6 камешков, раскрасьте их в разные яркие цвета: красный, желтый, оранжевый, голубой, зеленый и т.д. Затем, обмакнув тонкую кисть в черную краску, аккуратно нарисуйте продольную полоску, изображающую крылья. Далее нарисуйте мордочку: глазки, носик, усики, ротик. И, конечно, черные точечки на крылышках. После того, как краска высохнет, покройте коровку лаком. Этой веселой семейкой можно украсить горшки с комнатными растениями, разложив камешки вдоль внутреннего края емкости.

«Царевна-лягушка»

Сделать из камешка лягушку тоже достаточно просто. Камень покрыть зеленой краской, черным контуром прорисовать лапки и мордочку. По всей поверхности «лягушачьей кожи» нанести желтые точки. Если сверху на голову лягушке приклеить какой-нибудь подходящий элемент от сломавшейся бижутерии, который будет изображать корону, то получится «царевна-лягушка».

«Листик»

Чтобы сделать симпатичное украшение для письменного стола или книжной полки, возьмите круглый или овальный камешек, окрасьте его в зеленый цвет. Более светлым тоном: светло-зеленым, или, наоборот, темно-изумрудным нанесите тонкие прожилки, используя кисть № 1. Также закрепите изделие лаком. Когда он высохнет, с помощью супер-клея приклейте на листик двух божьих коровок (пуговицы-бусинки) или какие-либо другие фигурки насекомых, которые присели отдохнуть на зеленый листочек: бабочка, жучок и др.

«Ягодка»

Так же, используя расписанный камень, можно сделать красивый магнит на холодильник. Нанесите на камень красную краску, сделайте в верхней части зеленую плодоножку и нарисйте черные зернышки - получится клубничка. С обратной стороны приклейте магнит, вынутый из отслужившей свое магнитной «Азбуки», либо какой-либо другой имеющийся у вас кусочек магнита.

А сколько пользы!

Занятие по росписи камней было бы неполным, если бы, кроме умения работать с кистью и красками, смешивать и аккуратно работать с ними, не было бы момента, когда с помощью фантазии, образного восприятия из непритязательного камня рождалось бы маленькое чудо. Поэтому возьмите камень какой-либо неправильной формы и предложите ребенку самому придумать, на что он похож, во что может превратиться, и, возможно, с помощью нескольких штрихов из кусочка породы проявится щенок, белка, зайчик или какой-нибудь каменный человечек.

Во время рисования можно рассказать ребенку, что узнать, сколько лет божьей коровке, можно сосчитав точки на ее крылышках. Спросите у ребенка, сколько лет будет его божьей коровке?

Можете поиграть с ребенком в такую игру. Нарисуйте своей божьей коровке 6 точек, а ребенку предложите нарисовать божью коровку, которая будет на 2 года младше. Сколько точек ей нужно нарисовать?

Во время этого занятия можно вспомнить потешки: «Божья коровка, лети на небо, там твои детки, кушают конфетки!», «Божья коровка, лети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого!».