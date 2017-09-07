Давай поиграем! Три идеи игр на улице осенью

Веселые игры и мастер-классы для маленьких непосед! Изучаем природу, ее явления и развиваем моторику. Сегодня мы предлагаем выйти на улицу, ловить солнечные лучики, собирать разноцветные листья и делать из них чудесные витражи!

Используйте мелки для игр на улице. Рисуем клеточки (как в обычной, настольной "ходилке"), только большие и на асфальте. В каких-то клеточках пишем цифры (от 1 до... бесконечно, зависит от возраста ребенка), где-то стрелочки перехода (то вперед,то назад), где-то рисуем облачко с улыбкой (на этом квадратике нужно улыбаться), где-то облачко с молнией (стоять на 1 ножке), облачко с каплями дождя (прыгать). Придумайте свои «фишки» - и играйте всей семьей или дружной компанией сверстников.

Витраж из осенних листьев

А осень, тем временем, близится. И листики потихоньку желтеют, краснеют. Не пропускайте такую красоту, запасайте побольше, разных. Пригодятся, будет чем заняться тоскливыми дождливыми вечерами.

Предлагаю сделать такой вот листовой витраж.

Что понадобится: самоклеящаяся пленка (или широкий прозрачный скотч), окно и листья. Если нет желания крепить на окно, то можно сделать рамку из картона и вырезанную часть заполнить прозрачным скотчем.

Как делать: пленку-самоклейку или скотч расположить на окне (в картонной рамке), липкой стороной к нам, на эту липкую сторону клеим красивые найденные на прогулке листья. Солнце, светя через такой витраж, будет особенно чудесным. Рассмотрите листья, цвета, оттенки, формы, размеры.

Играем с солнечным зайчиком

Возьмите на прогулку зеркальце, «солнечный зайчик» от него и будет предметом игры. Пусть ребенок попробует его поймать. Или направляет по вашему заданию (на скамейку, на дерево, на качель, на ёлку). Пусть попробует "нарисовать" с помощью зайчика воображаемую линию, геометрическую фигуру. Покажите малышу сначала сами, как это можно сделать.