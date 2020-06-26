Не спасайте птенцов! Или как вести себя при встрече с животным миром!

Расскажем, почему не нужно спасать птенцов, ловить ежиков и гладить других детенышей животного мира.

Карантин во время пандемии, говорят, дал передышку дикой природе. В Венеции в каналах появились дельфины, в Уэльсе города захватили горные козлы, а Барселону оккупировали дикие кабаны. У нас, в Екатеринбурге, таких чудес, конечно же, не наблюдается, но с дикой природой мы сталкиваемся регулярно и часто не знаем, как вести себя в подобной ситуации.

Начнем с самого простого – птицы в городе. Где-то с мая и до середины лета одно из самых распространенных обращений в ветклиники, зоопарк и на специализированные форумы – это призывы о помощи от сердобольных граждан, которые нашли «выпавшего из гнезда птенца». Да и как ему не помочь – чаще всего птенец имеет вид взъерошенный и несчастный. Только вот помощь им совсем не нужна. Это так называемые «слетки», птичьи подростки. Потому и вид у них неказистый – подростки во всем живом мире отличаются непропорциональностью и неказистостью. А на земле слетки оказываются, потому что, как и положено подросткам, им пришло время отрываться от родителей и вылетать из гнезда. И тут самое главное – не мешать.

Даже если вы не видите родителей слетка, они где-то рядом, а значит, вовремя своего ребенка накормят и даже защитят от опасностей в виде кошек и собак. Единственное, когда слетку стоит помочь – это если он оказался на проезжей части. Тогда постарайтесь отогнать его на газон, но в руки все равно не берите. Если вы будете навязывать свою помощь, то, скорее всего, родители в страхе улетят, тогда слеток останется на улице совсем один и погибнет.

Дети летом. Полезные и увлекательные занятия Лето - восхитительная пора и даже если всю неделю проводить в офисе, то выходные никто не может отнять. И не стоит ориентироваться на погоду, ведь это, в сущности, пустяк, главное настрой. А его, как известно, мы сами себе создаем. Читать дальше

Есть и другой вариант. Крупные птицы, например, вороны и сороки, своих отпрысков отбивают от врагов до последнего: в этом случае можете пострадать вы. Когти и клюв у этих пернатых не слабые. Так что советуем: если увидели птенца на земле, пройдите мимо, делая как можно меньше резких движений и издавая как можно меньше громких звуков.

Другое дело стрижи. Это уникальные птицы, которые 90% своей жизни проводят в полете. А из-за строения своих ног стрижи не в состоянии взлететь с земли. А значит, этому пернатому иногда нужна помощь человека.

Если вы нашли стрижа на земле, выйдите на открытое пространство, посадите птицу на ладонь и поднимите руку вверх. Здоровый стриж тут же улетит. Если же птичка больна, то она упадет в траву. А если это птенец, то он просто будет крутиться у вас на ладони. Кстати, у стрижей не бывает слетков, у них птенцы как раз-таки падают из гнезда и нуждаются в помощи.

Ребенок на даче: изучаем фауну и играем! На даче или в деревне мы наблюдаем живую природу, неизвестную городскому жителю. Признайтесь, сколько раз вы себе обещали обязательно «посмотреть в яндексе» или найти в энциклопедии название некой серенькой птички? Пора начать разбирался в гусеницах, жучках и птичках! Хотя бы тем, кто копошится на дачном участке. Читать дальше

Больного стрижа – чаще всего эти птицы травмируются о провода, зеркальные здания и тому подобное – надо лечить, а птенца просто докормить до того момента, как он повзрослеет. Готовы этим заняться? Тогда наш совет. Дома посадите стрижа в обычную коробку. На стене коробки сделайте вертикальную поверхность из ткани, чтобы стриж мог цепляться и отдыхать. А дно застелите бумажными салфетками, это облегчит уборку. Кормить стрижа сначала придется насильно, открывая клюв и вкладывая туда насекомых, а затем он сам научится выхватывать еду у вас из рук. Кормят стрижей мучным червем, кузнечиками, сверчками и так далее. Но это уже отдельная наука, если вы решитесь на выкармливание и реабилитацию стрижа в полном объеме, в помощь вам - специализированные форумы.

А мы продолжим о том, с какими еще представителями фауны можно столкнуться в Екатеринбурге и окрестностях. Ну, конечно же, с ежами.

Наверняка практически каждый может рассказать историю из своего детства, когда в лесу или на даче он ловил ежика, селил у себя дома и слушал по ночам ежиный топот. Но сейчас ловить ежей и нести их домой не рекомендуем. К сожалению, эпидобстановка по бешенству в нашей области с каждым годом все печальнее, а ежи – одни из самых частых переносчиков этого заболевания. С другой стороны, если ёж регулярно наведывается к вам на участок, не гоните его, он может принести ощутимую пользу. Ежи отлично справляются с дачными вредителями: слизнями, мышами и даже змеями. Главный совет: никакого тактильного контакта с лесным гостем. Наблюдайте со стороны, а если хотите его угостить, лучший вариант - сырое мясо.

Еще один нередкий гость на даче – уж. Если вы не боитесь змей, то с ним можно вполне мирно сосуществовать. Во-первых, если у вас на участке поселится уж, то других змей уже не будет. Во-вторых, ужи с удовольствием избавят вас от грызунов и насекомых. Да и к человеку эти змейки, как ни удивительно, привыкают. Если вы будете ставить блюдечко с молоком каждый день в одно и то же время в одно и то же место, уж с удовольствием будет приползать лакомиться. И это уникальная возможность понаблюдать за ним. Самое главное не спутать ужа с гадюкой, они очень похожи. Главное отличие – у ужика на задней части головы есть два жёлтых или беловатых пятна, у гадюки никаких пятнышек нет.

С дачей разобрались, теперь переберемся в лес. Здесь есть одно единственное правило, которое надо помнить: дикие животные всегда стараются избежать контакта с человеком. Поэтому если вы увидели: зайчонка, лисенка, совенка, олененка и так далее, обойдите его стороной. Ведь результатов вашего контакта с детенышем может быть всего два: родители испугаются вас, убегут и бросят ребенка. Или же родители нападут на вас, защищая отпрыска. И второй момент, который вытекает из основного правила: если дикое животное с удовольствием идет на контакт с человеком, то в 90% случаев оно больно бешенством. Самый яркий пример этому лисы, которые в последние годы просто атаковали Подмосковье.

Следующее видео не рекомендуем смотреть слабонервным. Однако, оно как раз отражает суть нетипичного поведения животного, зараженного бешенством.

У нас ситуация пока что не столь критична, как в Подмосковье, но если к вам на участок или даже во двор городского дома забрело дикое животное, ни в коем случае не вступайте с ним в контакт. Не пытайтесь погладить или покормить. Лучший вариант - уйти домой. при этом не надо бежать, кричать и пытаться отогнать, лучше спокойно пятиться назад, оставаясь лицом к зверю. Еще не стоит улыбаться - многие животные это воспринимают как агрессию. Из дома позвоните в СЭС, там объяснят, куда можно обратиться, чтобы животное отловили.

Летние открытия для детей Задача родителей сделать так, чтобы короткие и такие долгожданные летние месяцы не стали чередой унылых дней перед телевизором или компьютером, а принесли детям новые знания, удивительные открытия и волшебные воспоминания. Как же сделать летние каникулы насыщенными и полезными? Читать дальше

Однако, не будем заканчивать на столь печальной ноте. Лето – отличное время, чтобы понаблюдать за живой природой самим и рассказать детям о том, как с ней взаимодействовать. И изучить это взаимодействие можно не только по книжкам, но и вживую. Например, вести дневник наблюдения за семьей птиц, которые свили гнездо у вас под козырьком дачного дома. Или поселить в банке водяного паука и изучать его повадки. Возможно, это станет самым первым этапом большой научной работы – ведь в деталях эволюция пауков до сих пор не изучена. А можно даже вывести из гусеницы настоящую бабочку… В общем, поле для экспериментов огромно, надо лишь присмотреться к тому, что вас окружает, и природа сама подкинет вам и вашему ребенку интересную задачку!

10 идей для исследовательских проектов в начальной школе Чем занять ребенка на долгие недели летних каникул, чтобы это было увлекательно и полезно? Предлагаем 9 идей для школьных проектов на летние каникулы, и 1 на зимние, из которых легко сделать интересные исследовния для начальной школы или старших групп детского сада. Читать дальше

Фото: www.pexels.com