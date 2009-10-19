Идеи для творчества с малышом. Осенние Ёжики

Эти идеи пригодятся для родителей, которые ищут интересные задания для своего малыша!

Пришла осень, с букетами золотых листьев, веточками ягод и осенних цветов, семенами, желудями и яркими красками. Полный набор для творческого осеннего занятия!

Осенние Ёжики

Возраст: от 1,5 лет

(материал: яблоко - 1 шт., зубочистки - 10 шт., косточки от арбуза - 3шт., ягоды, листья, и т.п.)

1. Яблоко разрезаем пополам.

2. Воткнуть в яблоко зубочистки - ежовые иголки (лучше начинать с середины спины ежика).

3. Из арбузных косточек или яблочных семечек сделать глазки и носик ежику.

4. На иголки насадить ягоды рябины, листья, кукурузу, вертолетики от клена и т.д.

Очень важно чтобы творческое занятие проходило под стихотворение о главном герое занятия. У нас было вот такое из книжки-малышки:

Он в лесу, в норе живет,

Иглы на себе несет.

На колючий шар похож,

Догадались? Это ёж!