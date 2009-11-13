Как занять досуг ребенка интересным и полезным делом и при этом развить его познавательные способности? Пальчиковые игры способствуют развитию мелкой моторики и координации движения рук, стимулируют зрительное и слуховое восприятие, вникание, память, связную речь и словарный запас.

Родители, которые уделяют должное внимание упражнениям, играм на развитие мелкой моторики, решают сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, во-вторых, готовят к овладению навыков письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения.

Вот замечательный стишок, который поможет вам выучить с ребенком названия каждого пальчика.

Пять пальцев на руке твоей

Назвать по имени сумей.

Первый палец – боковой-

Называется БОЛЬШОЙ.

Палец второй-

Указчик старательный,-

Не зря называют его

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ.

Третий твой палец –

Как раз посредине,

Поэтому СРЕДНИЙ

Дано ему имя.

Палец четвертый

Зовут БЕЗЫМЯННЫЙ.

Неповоротливый он

И упрямый.

Совсем как в семье,

Братец младший – любимец.

По счету он пятый,

Зовется МИЗИНЕЦ.

Накануне Нового года, мы с детьми сочинили вот такую игру:

Пальчик, пальчик, где ты был?

С этим братцем в лес ходил.

С этим елочку пилил.

С этим елку наряжал.

Ну а с младшим танцевал.

А еще хочу предложить вам смастерить из детских ладошек елочку!

Для этого нам понадобится цветная бумага зеленого цвета (можно раскрасить белую бумагу зеленой краской, или сделать отпечатки ладошек).

Положите руку ребенка на лист бумаги, обведите ее по контуру. Вырежьте полученный силуэт. Сделайте таких силуэтов побольше. Если у вас дети разного возраста, то получатся силуэты разного размера.

Вырежьте из бумаги треугольник и к нему приклеивайте силуэты ладошек снизу вверх. Вниз используйте «старшие ладошки», а наверх «младшие ладошки».

Наряжаем нашу елочку.

Вот такой «семейной» елочкой можно украсить Ваш дом к Новому году.

А к елочке можно еще добавить вот такого ангелочка, крылья которого тоже сделаны из ладошек, или оленя, с рогами из ладошек, что добавит Рождественского настроения.

Еще ладошки можно превратить в различных зверюшек: поросенка, слона, гуся или какую-нибудь другую птичку, осьминога, и тигра или кота, собачку многое-многое другое. А сделаете к ним ниточку - и можно повесить на елку.

Когда будете мастерить, во время перерыва можете поиграть в пальчиковые игры!

Отдохнем

Мы сегодня рисовали,

Наши пальчики устали.

Наши пальчики встряхнем

Рисовать опять начнем.

Хлопушечки

Пусть стоят на месте ножки.

Ля-ля-ля.

Только хлопают ладошки.

Ля-ля-ля.

Хлопай, хлопай, хлопай, хлопай.

Хлоп да хлоп перед собой.

(ритмичные хлопки перед собой)

А теперь скорей похлопай,

Да погромче за спиной.

(Хлопки за спиной)

Выше, выше, выше хлопай,

Руки выше поднимай

(хлопки снизу вверх)

Ниже, ниже, ниже хлопай,

Руки ниже опускай.

(хлопки сверху вниз)

А теперь качать руками

Можно целых пять минут.

Отдыхайте вместе с нами,

Руки тоже отдохнут.

(плавные движения руками.)

Я надеюсь, что эти занятия подарят вам и вашему малышу немало приятных минут, интересного и полезного общения, и создадут праздничную атмосферу в вашем доме.