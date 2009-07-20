Развитие интеллекта. Проводим опыты вместе с маленькими экспериментаторами

Конечно, малыш сам каждый день познает мир, но наша задача - помочь ему открывать для себя все новые и новые горизонты. Ведь это так интересно и увлекательно - ставить опыты, наблюдать и делать выводы, высказывать всевозможные гипотезы и открывать для себя этот замечательный и увлекательный мир. Я опишу несколько игр и опытов, которые я осваивала и ставила вместе со своими детьми, когда им было уже больше 3-х лет. Может быть, что-то пригодится и вам.

Итак, начнем...

ОПЫТЫ С ВОДОЙ

1. Этот опыт основан на свойствах воды и света.

Нам понадобится стакан воды, наполненный водой на 2/3 и карандаш. Если опустить карандаш в воду, то будет казаться, что он сломан. Это объясняется тем, что свет распространяется по прямой, но, когда луч света переходит из одного прозрачного вещества в другое, его направление меняется.

2. Налейте немного воды в формочку и уберите ее на пару часов в холодильник. Потом достаньте ее. Вода в формочке превратилась в лед. Вот чудо, значит лед - это тоже вода! Но это еще не все. В теплой кухне лед, быстро превратится в воду. Перельем ее в кастрюльку и поставим на огонь (только малыш пусть наблюдает с безопасного расстояния). Когда вода начнет кипеть, то пойдет пар. Возьмите зеркальце и аккуратно поставьте его над кастрюлькой, на поверхности зеркала тут же начнут образовываться капельки воды. Значит, пар - это тоже вода.

3. Возьмите два стакана, в один стакан налейте холодной воды, в другой - горячей. Теперь в каждый из стаканов насыпьте по столовой ложке крупной соли. Размешайте ее вместе с малышом. А теперь посмотрите, в одном стакане соль растворилась полностью, а вдругом еще плавают кристалики. Почему?

А теперь возьмите, наберите в ложку соленой воды (где она растворилась полностью) и поднесите к огню (помните о технике безопасности). Когда вода из ложки выкипит, то на дне останется белый осадок. Пусть ложка остынет и потом дайте ее чуть-чуть попробовать на вкус ребенку. Он поймет, что вкус соленый, значит, это выпарилась соль.

4. Возьмите поллитровую банку с водой и сырое куриное яйцо. Попросите малыша положить его в воду. Естественно, яйцо утонет, так как оно тяжелое. А теперь добавьте в воду 2 ст. ложки соли, размешайте и снова опустите туда яйцо. Оно выплывет на поверхность воды. Объясните ребенку, что изменилась плотность воды и яйцо вытолкнуло наружу, то есть чем больше соли, тем больше плотность и тем сложнее утонуть. Расскажите, что на море человека тоже держит вода, а на Мёртвом море, где вода очень соленая и плотная, вообще утонуть практически невозможно.

Теперь в эту соленую воду добавьте чуть-чуть простой воды так, чтобы яйцо оказалось ровно посередине, то есть и не на дне, и не на поверхности. Дайте ребенку самому добиться такого результата, пусть поэксперементирует.

ВОЛШЕБНИК-ЛИМОН

1. Выдавите в пиалку или кружку немного сока лимона. Теперь дайте ребенку ватную палочку и листок бумаги. Пусть эксперементатор что-нибудь нарисует или напишет на нем. Когда все высохнет, то лист будет белым и ничего не будет видно. Включите настольную лампу и нагрейте листок. Узор или надпись начнет проявляться (если проявка идет неважно, то прогладьте секретное послание утюгом).

2. Разрежьте яблоко на половинки. На одну часть выдавите сок лимона и понаблюдайте... Половинка, которая была обработана лимоном, осталась прежней, а другая половинка начала темнеть и коричневеть. Объясните малышу, что в яблоках очень много железа (конечно, не такого большого, а невидимого для глаз, частички железа) и когда железо соприкасается с воздухом, то оно начинает окисляться. А сок лимона покрыл яблоко защитной пленочкой и не дал ему соприкоснуться с воздухом.

ЧУДО-КРИСТАЛЛ

Попробуйте вырастить вместе с ребенком кристалл соли. Конечно, эффекта придется ждать недели две, но это стоит того. Для начала возьмите литровую банку с горячей водой. Высыпьте туда соль (ее потребуется много). Растворяйте соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться (нам нужен сильно концентрированный солевой раствор). Теперь выберите самый большой кристаллик соли и перевяжите его ниточкой. Другой конец нитки прикрепите к какой-нибудь палочке или карандашу и положите его на горлышко банки (кристаллик с ниткой опустите в воду, чтобы он плавал, а не лежал на дне). Ну вот и все, теперь поставьте банку туда, где можно за ней будет наблюдать в течении 2-3 недель. Главное, объясните, что трогать и шевелить банку нельзя, а то ничего не получится. Со временем кристалл будет расти и эффект будет просто ошеломляющим!

НЕОБЫЧНОЕ РИСОВАНИЕ

Объясните ребенку, что краски есть не только у карандашей и мелков, но и у всего живого. И ими даже можно рисовать. Сейчас лето и много разнообразных растений и цветов. На прогулке сорвите по несколько лепестков от разных растений, разные оттенки листьев и цветов (естественно, не надо варварствовать, а еще лучше найти на траве, все-таки экологическое воспитание очень важно). Возьмите кусок однотонной ткани (белой, розовой, голубой) и положите ее на кусок фанеры или просто на твердую поверхность. Разложите ваши разноцветные цветочки-лепесточки, можно даже составить композицию. Сверху положите кусок целофана, закрепите его скотчем или кнопками и начните разглаживать скалкой. Затем уберите пленку, стряхните все лишнее, натяните полотно на фанеру и вставьте в рамку. Получится целый шедевр! Можно будет повесить на стену или подарить кому-нибудь, как подарок.

И напоследок хотелось бы сказать: в ходе "проведения опытов" поощрайте малыша строить различные предположения, высказывать гипотезы, делать выводы. И вот увидите, что вы сподвигните своего эксперементатора делать новые открытия, стремиться к познанию и расширению кругозора, а значит и повышать его интеллектуальный уровень! Удачи вам и вашим малышам, юным гениям!