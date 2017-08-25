Три идеи поделок из природного материала своими руками

Скоро 1 сентября, а что это значит? Школа, садик и неминуемая головная боль с поделками из природного материала. Самое главное в том, чтобы такие поделки мог сделать ребенок САМ по-максимуму . Поэтому сегодня предлагаю 3 поделки, с которыми вполне справится и 3-летка . Мама, конечно же нужна, вместе творить веселее, но все же, львиную долю ребенок способен сделать самостоятельно.

Домик для фей

Что понадобится: Тыква, акриловые краски, блестки, пластилин, крышка из-под картонной коробки, мох, палочки-веточки , шишки, листья.

Как делать: Взрослый вырезает все внутренности из тыквы через верх. А также окошки и дверь, ребенок украшает дом — раскрашивает красками на свое усмотрение, покрывает блестками, на верх тыквы-домика прилаживаем шишки или листья, это будет крышей. Домик ставим на нашу картонную крышку-подставку и украшаем пространство вокруг домика — лепим грибочки, выкладываем мох, из камушков можно сделать дорожку, может и для феи найдется место. Из листиков, воткнутых в пластилиновое основание, получаются деревья, из веточек, связанных вместе, мостик и т. д.

Картина из шишек

Что понадобится: Шишки, краски акриловые, крышка из-под коробки, клей или пластилин.

Как делать: В начале шишки нужно покрасить. Лучше всего красить с помощью губки. После того как шишки высохли, начинаем прикреплять их в картонное основание. Делать это можно с помощью клея-пистолета или пластилина или на клей «момент» (можно и на ПВА, но сохнуть будет долго). После того как все шишки уложены, оформляем рамку для картины и все готово.

Мир насекомых

Что понадобится: Природный материал — шишки, желуди, засушенные листья, цветы, репей, ягоды рябины и т. п. Пластилин.