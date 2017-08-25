Три идеи поделок из природного материала своими руками
Скоро 1 сентября, а что это значит? Школа, садик и неминуемая головная боль с поделками из природного материала. Самое главное в том, чтобы такие поделки мог сделать ребенок САМ
Домик для фей
Что понадобится: Тыква, акриловые краски, блестки, пластилин, крышка
Как делать: Взрослый вырезает все внутренности из тыквы через верх. А также окошки и дверь, ребенок украшает дом — раскрашивает красками на свое усмотрение, покрывает блестками, на верх
Картина из шишек
Что понадобится: Шишки, краски акриловые, крышка
Как делать: В начале шишки нужно покрасить. Лучше всего красить с помощью губки. После того как шишки высохли, начинаем прикреплять их в картонное основание. Делать это можно с помощью
Мир насекомых
Что понадобится: Природный материал — шишки, желуди, засушенные листья, цветы, репей, ягоды рябины
Как делать: Нужно будет основание, отлично подойдет опять картонная крышка. С помощью пластилина и природного материала делаем жителей для нашего мира. Тут фантазия не ограничена — таракашки, мухи, стрекозы, улитки и пр. Когда жители готовы, делаем сам мир — можно выложить мох, воткнуть