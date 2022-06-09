Готовимся в школу! 7 простых психологических игр для будущих первоклашек

Как провести лето перед школой будущим ученикам? Мы предлагаем играть! Практика показывает, что роль игр для ребенка часто сильно недооценивается родителями. Однако именно в игре развивается ребенок. И даже если ему "пора в школу". Не отнимайте у ребёнка игру! Просто играйте правильно.

Сегодня у нас подборка домашних занятий в виде игры для развития эмпатии, умения видеть хорошее в окружающих, повышения уверенности в себе и снятия стресса.

Милый зайчик

Детям, у которых развита эмпатия, проще заводить новых друзей. Способность к сопереживанию и пониманию другого можно потренировать на куклах и игрушках. И дети сами это часто неосознанно делают. Например, в самой древней игре «Дочки-матери» ребенок и бережно держит свою лялю, и ласково успокаивает, и заботливо кормит.

Вы можете придумать другие сюжеты. Допустим, в гости пришел зайчик. Что сделать, чтобы ему понравилось у вас гостить? Если ваш детеныш затрудняется с ответом, то подскажите: разговаривать ласково и доброжелательно, гладить, предлагать сладости или игрушки, играть с ним и т.д.

Ласковые слова и комплименты

Два ребенка или мама/папа и чадо встают напротив друг друга. Между ними – игрушка или другой ценный приз. Кто быстрее дойдет до приза, тот и победитель. Но шаг можно сделать только после произнесения ласкового слова или комплимента для мамы/папы/бабушки/подруги. Слова повторяться не должны. Детки, которые привыкли говорить приятное другим, легко справляются с заданием. В школе этот навык пригодится, чтобы влиться в детский коллектив.

А если детей собралось много, то поиграйте в «Мне нравится в тебе». Малышата по кругу говорят эту фразу и перечисляют, что им нравится друг в друге. Взрослые тоже могут присоединиться. В этой игре бывает много юмора, и она создает теплую атмосферу между участниками. Умение находить хорошее в других и озвучивать его – важный навык для любого человека, не только маленького.

Все лучшее за день

Оптимистам живется легче и веселее, и к школе они быстрее адаптируются. Если у вашего чада пессимистичный настрой и постоянно угрюмое настроение, то полезно ввести ежедневный вечерний ритуал «Что хорошего случилось за день?». Это должно быть спокойное совместное времяпровождение мама/папа и ребенок или вся семья. Каждый рассказывает о 5-7 приятных событиях за день. Ежедневно, даже если устали и плохое настроение (после упражнения оно, кстати, улучшается).

Важно показать детенышу, что даже мелочи могут быть позитивными и достойными того, чтобы войти в список хорошего за день. Например, ребенок сделал поделку-подарок для бабушки, узнал сколько лет живет черепаха, прочел первое слово, познакомился с соседским мальчиком и т.д. Для крохи ценно и то, что родитель делится с ней своими мыслями и «позитивом», на равных.

Дневник благодарности

Это занятие подходит деткам, которым не хватает уверенности в себе. Сыночки и дочки верят во все, что им говорят значимые люди. Когда им твердят, что молодцы, хорошие и прекрасно со всем справляются, тогда они и сами начинают в это верить. Но часто мы воспринимаем успехи детей, как должное, забывая одобрить. Так вот смысл игры в том, чтобы хвалить ребенка за простые вещи. Делать это нужно 1-2 недели, а в некоторых случаях вообще внедрить на постоянной основе. Можно говорить примерно такие фразы: «здорово, что ты сейчас каждый день чистишь зубы без напоминания», «как хорошо, что ты научилась читать», «мне нравится, как ты танцуешь», «горжусь тобой, когда ты успокаиваешь плачущего братика». Еще вариант – вечером сочинять и рассказывать ребенку сказки, вплетая туда ребенка, его знания и умения.

Снимаем напряжение

Многолетний опыт показывает, что для многих деток адаптация к школе будет проходить непросто. Некоторые начинают испытывать стресс еще задолго до 1 сентября, когда родные серьезными разговорами и чрезмерным предшкольным обучением успели утомить и напугать ребенка. Ниже три упражнения для снятия чрезмерного напряжения малышат.

Воздушный шарик

Попросите бебика изобразить, как он надувается словно воздушный шарик, большой батут или ростовая кукла. А потом постепенно сдувается. Или «шарик» какое-то время летает, а потом лопается: шумно и громко, падая на пол опустошенным. Повторять упражнение можно сколько угодно раз.

Капризный клиент в ресторане

За день большинству деток приходится подавлять в себе кучу эмоций. Вот еще игра, которая поможет освободиться от накопленного и расслабиться в конце дня. Предложите стать капризным клиентом в ресторане. Пусть закажет понарошку разные блюда, пусть ему что-то не понравится и он выразит недовольство, покапризничает, поноет. Взрослый тоже может включиться в игру и показать свое «фи, тут есть лук». Играйте по полной, дайте волю эмоциям!

Обезьянка

Это задание – великолепная разгрузка, особенно для неусидчивых и активных детей. Предложите ребенку побыть обезьянкой: кривляться, строить рожицы, выкрикивать, трясти головой, руками и ногами, кататься по полу и т.д. Будет здорово, если вы и сами присоединитесь к этому занятию, а также остальные члены семьи. А потом выберете самую лучшую ломаку.