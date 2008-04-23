Чем и как увлечь ребенка в дороге?

Как быстро летит время за бесконечной повседневной суетой... И вот выходной и вы едете за город на автомобиле с близкими вам людьми. Все бы ничего, но для ваших детей дорога - это настоящее испытание. Как же нам, взрослым сделать так, чтобы время в дороге для малышей прошло незаметно и с пользой?

Конечно же, надо играть. Во первых, потому что играть приятно, играть легко. Играть весело, а взрослый снова на какое то время тоже становится ребенком. Во вторых, спросим малышей и подростков, любят ли они играть, и хотят ли они играть сейчас? И в ответ услышим радостное «да»! Итак, мы едем к назначенному пункту, и неважно: в театр, на дачу, на рыбалку, в аэропорт – дорога всегда утомительна для детей. Да, минут десять ребенок сможет быть примерным пассажиром, и ехать молча, глядя в окно. А потом? Потом наступает момент, когда «живчику», который находится внутри ребенка, захочется вырваться на свободу в образе: непоседы, плаксы, капризки или шумилки. Самое время начинать играть!

Но, уважаемые взрослые, и в игре надо знать меру. Для этого существуют временные границы восприятия ребенка, и для каждого возраста они свои.

- До 3х лет 10-15 минут

- С 3х до 5 лет 15-2 мин

- С 5 до 7 лет 25-30 мин

Но только не в коем случае не отрабатывайте свое время, а постарайтесь включиться в игру весте с ребенком и вы поймете, как это здорово!

* Например «Фантазер»: ребенок смотрит в окно, спросите у него, что он видит? Обратите его внимание на небо, т.к. все остальное проходит бегущими картинками. Можно начать так: посмотри какие облака. Я вижу облако похоже на мишку, по бокам ушки, даже мордочка, а теперь наш мишка превращается в бочку с медом и.т.д. Задайте вопрос: а ты знаешь, почему облака меняют форму, почему они белые. Такая игра рекомендована детям после 5 лет, т.к. у них более развито образное мышление, и устойчивое внимание.

В этой игре, кроме образных мышления и воображения, развивается речь, умение правильно выразить свою мысль. Игры такого типа, где нужно рассуждать, фантазировать, описывать лучшее, проводить в начале вашей совместной игры. Длительность не больше 3-4 минут, опять же все зависит от темперамента ребенка. Допустим, очень подвижному ребенку может хватать 1 мин.

* Для совсем маленьких детей можно предложить «ладушки», коза рогатая, сорока белобока, петушок, заклички (если идет дождь):

Дождик, дождик пуще, будет трава гуще.

Дождик, дождик веселей, капай, капай не жалей,

только нас не замочи, зря в окошко не стучи.

Подойдут также коротенькие стихи А. Барто из серии «Игрушки», а также пальчиковые игры. И помните, что с маленьким ребенком нужно разговаривать немного медленней, чем обычно.

* Игра «Ищи игрушку» тоже пользуется большим успехом у малышей, особенно если игрушка со звуком.

Например: вы прячете игрушку в салоне автомобиля, так чтобы ребенку не нужно было вставать, чтобы ее найти, но он обязательно мог повернуться и дотянуться.

Начинаете так: А куда спрятался на ежик? Эта игра формирует личностные качества - целеустремленность, терпение, ведь игрушку надо найти.

* Детям постарше можно предложить игру «Баня»: строим башню из кулачков в следующей последовательности: взрослый, ребенок. Под слова: баня, ба баня, выстроили баню! мы ставим друг на друга кулачки, надстраивая к верху нижний кулачок.

Проговаривая вслух слова игры и совершая определенные движения, ребенок согласовывает речь и движение.

* Следующая игра «Мыши». Взрослый ставит руку ладонью вниз, на уровне груди, это -крыша. Затем указательный палец взрослого и ребенка упираются в крышу, все проговаривают слова:

У меня под крышей собрались мыши

Папа, мама, мышку хвать - убежали под кровать!

Всю нагрузку на себя берет слово «Хвать», которое произносится чуть громче, и отрывисто. Под слово хвать, взрослый сжимает ладонь в кулак, пытаясь поймать пальчик ребенка (мышку). Ребенок, в свою очередь, должен быстро среагировать и спрятать «мышку». Игра направлена на быстроту внимания, на быстроту реакции ребенка.

* Следующая игра, которую мне хочется порекомендовать родителям, называется «Дарики-комарики». Эта универсальная игра для всего дошкольного возраста.

Большой и указательный палец соединяются вместе, образуется клюв. Это будет комарик. Делаем движения, как будто летает комарик, под слова:

«Дарики, дарики, летают комарики

летели кружились(пауза)

в носик вцепились: кусь!»

Ребенок должен отреагировать и спрятать, закрыть носик руками.

В паузу комарики не летают, т.е. руки взрослого как бы зависают в воздухе, потом вы называете ту часть тела, которую комарики хватят.

И под слово «кусь» комарики кусают (руку, щеку, ухо, ногу, и.т.д.)

Для ребенка старше 5 лет не рекомендуется употреблять уменьшительные слова, надо говорить уши, волосы.

* Детям 5-7 лет понравится игра «Я знаю», Я знаю энное количество чего-то. Например, я знаю 5 названий мультфильмов, или 3 привычки папы, или семь названий шоколада. И.т.д.

На каждое слово участники бросают друг другу мяч или дотрагиваются друг до друга, тем самым, передавая право хода. В этой игре мы расширяем кругозор ребенка.

* «Назови на какой цвет..»: Назови на красный цвет. Ребенок начинает перечислять все предметы, но не те, что вокруг, а те предметы, которые имеют постоянный красный цвет. Например, сигнал светофора, цвет радуги. У ребенка развивается наглядно-образное мышление, умение вычислять главное из общего. И вы своими ответами учите его.

Детям постарше, кроме перечисленных игр, интересно поиграть в слова. Сова, которые начинаются на определенную букву, например, слова на букву «А». Или слова, каждое из которых является продолжением последующего его, например слово «Книга». Слово закачивается на букву «А», значит следующее слово начинается с буквы А, и. т.д.

* Игра, которая не требует большого пространства и специальной атрибутики, прекрасно подходит для игры в автомобиле: «Нос, пол, потолок». Ее цель - запутать игрока (ребенка), называя нос, мы показываем на рот, и.т.д. А задача ребенка - показывать пальчиком правильно то, что мы называем. Это возможно при развитии устойчивого внимания, когда внимание концентрируется на слове.

Нужно помнить об индивидуальных чертах ребенка, важно не только научить ребенка, используя свое драгоценное свободное время, чему-либо, но и вселить в него уверенность в себе, формировать умение отстаивать свою точку зрения. Если малыш стремится к быстрым заменам задания, нужно увлечь его, заинтересовать заданием, научить находить новое.

Со старшими детьми (речь идет о подростках), можно и нужно говорить, беседовать, узнавать друг о друге, советоваться, налаживать контакт, если он утерян. Поверьте, при доброжелательном настрое, уважительном отношении к ребенку, когда вы будете благодарным слушателем, ваше «чудо» расскажет вам в деталях все, что происходило с ним с последней вашей беседы.

Помните, что игра - это общение равных. Игра - один из способов подарить ребенку счастливые моменты проживания радости. Надеюсь, что вышеперечисленные рекомендации, помогут вам и облегчат ребенку ожидания в дороге. Счастливого пути!

Автор: Габитова Ирина Сергеевна, социальный педагог 1 категории