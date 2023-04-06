06 апреля 2023 года в Екатеринбурге стартовали Детские дни Недели моды сезона весна-лето 23.

Открытием нового сезона стала коллаборация детей-дизайнеров из анти-модельного агентства TOP stars project с молодым бредом с эко-философией Polividium дизайнера Анны Кондаковой.

Перед проектом с сентября стояла задача - не просто чтобы дети надели красивую одежду и приняли участие в неделе моды в качестве моделей, а провести их бережно и аккуратно через все этапы создания коллекции, от задумки темы и эскизов, до выбора цветов и реализации.

Самое важное при работе с детьми было учесть желания и видение, уникальные таланты и мироощущение каждого ребенка.

Каждый из них самостоятельно создавал эскиз своего будущего комплекта, а Анна Кондакова направляла и корректировала их задумку, дорабатывала, чтобы все пазлы сложились в единую картинку, которая будет вдохновлять всех участников процесса и зрителей в зале.

Также задумка коллаборации с детьми интересна с точки зрения социальной задачи - профориентации детей. Ведь одно дело видеть глянцевую сторону профессии, а другое - понимать, каким трудом и сколько времени затрачивается на проработку каждой детали и насколько этот процесс захватывает и развивает.

В ходе работы из месяца в месяц дети:

обсуждали что такое скетчбук и блэкбук;

разбирали выбор цветовой палитры и её соотнесение с темой коллекции;

отвечали на вопрос: «что такое вообще коллекция одежды?»;

переносили выкройку на ткань;

сметывали;

каждый из детей пробовал проложить простые строчки на швейной машинке, итого у каждого ребёнка есть как минимум одна вещь, в пошиве которой он лично принимал участие;

дорабатывали эскизы с точки зрения аксессуарной группы;

каждый из детей принимает участие в изготовлении аксессуара для своего выхода (кепки, шопперы, дождевик и и тд) и в их индивидуальном украшении.

Например, как минимум один элемент одежды каждый ребёнок выполняет в технике эбру - переносе краски через воду на ткань. У кого-то это платок, у кого-то часть зонтика, а у кого-то кеды. Также в аксессуарах используются бусины, бисер, ленты, клепки и иные элементы декора. Тем самым дети проявляют свою индивидуальность и многогранный внутренний мир.

Главная цель проекта - поддержать юные таланты и их желание развиваться и углубляться в мир красоты и моды, реализовывать свой потенциал и не бояться экспериментировать.

Что думают юные дизайнеры и родители о новом для себя опыте

Макарова Аня, 12 лет

«Очень интересно попробовать себя дизайнером, ведь это довольно загадочная и кропотливая работа, ведь можно попробовать много всего нового. Во время работы с дизайнером я поняла, как правильно работать с тканями, больше всего запомнилось, как сложно делать выкройку и сшивать детали. Так как швейной машинкой я владела до этого случая не очень профессионально, то сшивать такие большие, человеческого размера ткани оказалось для меня очень хорошим уроком шитья.»

Саша Нифонтова, 11 лет, Анастасия Никитина (мама)

«Пока я шила наряд, испытала очень много радости и счастья, потому, что быть дизайнером - это моя мечта. За весь процесс создания коллекции я узнала много нового: какие цвета сочетаются для коллекции, как правильно пользоваться швейной машинкой, как делать эбру на ткани и как пришивать стразы... Весь процесс интересен тем, что я выступаю в роли настоящего дизайнера, узнаю, как создаются наряды от начала, момента создания образа, прорисовки эскиза, подбора тканей и аксессуаров, до самого последнего стежка и детали.

Почувствовать себя в роли настоящего дизайнера для меня было очень интересно, ведь я мечтаю стать им с детства. Дизайнеры без устали придумывают новые наряды, подбирают аксессуары, придумывают как правильно и красиво представить свою коллекцию публике. Больше всего мне запомнилось, как я шила на швейной машинке и окрашивала ткань техникой эбру.»

Дарина Фролова 10 лет, Татьяна Фролова (мама),

«Дарина занимается моделингом с 5 лет и ей это очень нравится. Когда в этом году запустили группу дизайна, Дарина захотела попробовать себя и в этой роли. С каждого занятия она приходила очень довольной и воодушевленной. Девочки сами придумали дизайн своих нарядов и даже раскроили и сшили один из предметов.

А ещё украсили аксессуар в технике "Эрбу"и вышивкой бисером. Даринка впервые работала со швейной машиной и это привело её в полный восторг. Она узнала и попробовала много нового и интересного. Это неоценимый опыт, который сыграл большую роль в ее познании мира моды и рукоделия.»

Виолетта Кондакова 8 лет:

«Почему я пошла на проект? Я очень люблю рисовать и мне было интересно нарисовать одежду для себя. На каждом занятии я узнавала что-то новое и даже начала чувствовать себя дизайнером. У меня получился не один эскиз, а маленькая коллекция. У нас коллекция называется "портрет неба", а себе я нарисовала образ радуги, потому, что когда она появляется на небе после дождя, я очень радуюсь, мне кажется это необычно.

С 5 лет бабушка начала меня учить шить, поэтому за машинкой я уже работала, но шить одежду на себя было интереснее. Ещё мне понравилось рисовать в технике Эбру и даже в школе я после этого занятия выбрала тему реферата по ИЗО про эбру. Даже не представляла, что профессия дизайнер одежды настолько увлекательная и нужно много знать про цвета, про аксессуары и как красиво сочетать вещи между собой. В общем, было здорово!»

Алиса Алексеева 8 лет, Екатерина Алексеева (мама):

«Когда осенью узнали, что в нашем агентстве придумали интересный курс про дизайн одежды, сразу решили идти. Дочь, так или иначе, связана с индустрией моды: дефиле, фотосессии, дизайнеры, модные бренды, и я подумала, что полезно будет ей иметь представление о создании коллекции с самого начала.

Честно сказать, дочь отнеслась очень спокойно к началу курса, без фанатизма, и уже постепенно втягивалась, каждый раз росла её ответственность и заинтересованость. Для меня, как для мамы, самое важное в любом мероприятии, в котором участвует дочь, чтобы оставалась какая-то польза.

Пусть сейчас результат будет не заметен, но я уверена, что все навыки в жизни пригодятся! Спросила Алису, если в следующем году будет такой же курс, ты пойдешь? Услышала "Дааааа!" и поняла, что после этого ответа уже просто нет смысла что-то писать ещё...»