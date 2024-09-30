18 нескучных игр для младших школьников на развитие внимания

Невнимательность младшеклассников – одна из самых частых жалоб учителей. От способности фокусироваться на задаче здесь и сейчас зависит развитие интеллекта и успехи в школьном обучении. К счастью, можно развить внимательность. Снова подключаем игры!

Мы с вами уже знаем, как с помощью игр помогать ребёнку легче учиться в школе:

Начинающие сыщики

Детям нравится играть в сыщиков или шпионов. Объясните, что для работы тем и другим нужны внимательность и память. Потренироваться можно в домашних условиях.

Для начала пусть ребенок по памяти опишет свою комнату (что слева, справа, впереди, на потолке, на полу), ваш садовый участок, группу детского сада, путь от дома до бабушки и т.д. Игра развивает активное внимание и зрительную память.

Шерлок Холмс в действии

Можно продолжить детективную линию. Ребенок – Шерлок Холмс, вы – преступник, который не хочет, чтобы его поймали. Детеныш должен внимательно осмотреть ваш внешний вид, после чего выйти из комнаты. А вы тем временем что-то меняете в своем внешнем облике (несколько деталей). Вернувшийся «сыщик» должен угадать, что изменилось.

Можно усложнить задачу и изменять и расположение предметов в комнате и др. После чего поменяйтесь ролями.

Живое – неживое, летает – не летает

Вы называете слово (существительное), если оно относится к живым – ребенок поднимает руки, если к неживым – руки опущены. По тому же принципу можно бросать мяч (живое – мяч нужно ловить, неживое – мяч пропускать). Далее пройтись по другим группам: съедобное-несъедобное, летает-не летает, сделано природой – сделано человеком и т.д. Упражнение тренирует переключение внимания.

Поиск по «горячо»

Еще одна известная игра, развивающая наблюдательность и внимание. Спрячьте в комнате игрушку или шоколадку. Бебику нужно найти их, руководствуясь вашими подсказками «холодно» (неверное направление) и «горячо» (верное). А потом поменяйтесь местами – детеныш прячет вещь, а вы ищите по «температурным намекам».

Найди профессию

Вы перечисляете слова, а ваш маленький партнер внимательно слушает. Всякий раз, когда среди слов встречается профессия, ребенку нужно подпрыгнуть (или хлопнуть в ладоши). Помимо переключения внимания, прокачиваем и кругозор. Варианты слов:

– Юбка, обезьяна, программист.

– Листок, карандаш, фантазия.

– Чайник, глаз, архитектор.

– Оса, мармелад, тетрадь.

– Шапка, купальник, кондитер.

Секретные письмена

Пальцем или карандашом начертите в воздухе контуры цифр, букв, геометрических фигур. Детенышу нужно понять, что же вы написали невидимыми мелом на невидимой доске. Внимательность тут как раз поможет. Можно «выводить» даже небольшие слова (если кроха умеет читать). А потом поменяйтесь местами – теперь вы угадываете, что ребенок напишет.

Цепляемся за последнюю букву

Эта игра популярна уже несколько поколений среди малышат и родителей. Называете любое слово, например, «кренделькИ». Ребенок должен ответить словом на его последнюю букву – «игрушкА». Далее вы ищете слово, начинающееся на «А» и произносите, допустим, «арбуЗ». Значит, детенышу вспоминать слова на «З». Таким образом, у нас есть слово-локомотив и прицепленные друг за друга слова-вагончики. Тренируются скорость реакции и слуховое внимание.

Домашние загадки

Чадо описывает подробно какой-то предмет из комнаты (не называя его и не глядя на него). Как можно более подробно. Можно описать свойства по типу загадки. Например: «Керамическая, черная, из нее пьют чай или кофе, чаще всего ею пользуется папа» или «Папа пользуется этой вещью каждый день, утром и вечером, она черная» (кружка). «Прямоугольная, сделана из картона и бумаги, ею пользуется кошка, чтобы подстричь себе когти» или «Наша кошка пользуется этой вещью, когда начинает застревать в пледе или когда злится на собаку» (когтеточка).

Вам нужно угадать, о чем ребенок говорит. Разрешается задавать наводящие вопросы. Упражнение развивает внимание, память и речь.

Что пропало?

Выставьте 6-7 предметов. Желательно, чтобы это были не только игрушки, но и простые бытовые вещи. Пусть ребенок внимательно их рассмотрит за пару минут. Далее детка отворачивается, а вы убираете один из них или меняете местами рядом стоящие. Повернувшийся должен рассказать, что изменилось.

Под платком

Более сложный вариант предыдущей игры. Разложите в хаотичном порядке совершенно разнообразные вещи. Допустим, кубик, расческа, камешек, шишка, мыло, красное яблоко и др. Дайте вашему компаньону время запомнить их. Затем накройте их платком или полотенцем.

Задавайте ребенку наводящие вопросы по каждому из предметов. Например, «Где лежит зеленое яблоко?» (его здесь нет, тут только красное яблоко), «Сколько камешков было?», «В каком примерно месте находится мыло?» и т.д. Обычно во время такого занятия ребенку приходится хорошенько сосредоточиться и активизировать внимание.

Стройка

Возьмите лего или обычные кубики, постройте какую-нибудь фигуру. Тем временем ребенок может наблюдать за вашими действиями, а может оценить вашу работу только после завершения. В любом случае ему нужно будет повторить ваше изделие. Начните с простых конфигураций, если увидите, что ребенок легко справляется, добавьте сложности.

Работа корректором

У вас есть старые журналы или книги, желательно с крупным шрифтом? Тогда можно играть в корректора. Укажите детке на любой подходящий текст и дайте задание зачеркнуть в нем все буквы, например, «В». Можно засечь время 3 минуты. Тренироваться стоит каждый день. Как только увидите, что ребенок качественно и полностью выполняет задание с одной буквой, усложняйте его. Теперь одну определенную букву вычеркнуть, а другую – подчеркнуть. Начнет справляться с 2 буквами, добавьте третью и т.д. Таким образом тренируем внимательность, умение концентрироваться и переключать внимание.

Наблюдатель

В эту игру можно играть где угодно: дома, на улице, в машине, общественном транспорте. Вы описываете любой предмет, находящийся рядом или в поле вашего зрения, а малышонок угадывает, что это. Можно описывать просто подробно, можно метафорами или в виде загадок. Возможно, детке будет иногда непросто, но как при этом активизируется внимательность!

Например, на улице. Живое, с зелеными волосами, в коричневом платье, тянет ручки к солнцу (дерево). Белые, любят высоту, могут принимать любую форму, когда хмурятся, становятся темными (облака). Еще вариант – попросите быстро назвать 5 мягких (теплых, красных, смешных) предметов в этой комнате. Помимо внимательности развивается словарный запас и образное мышление.

Ловим волшебные слова

Договоритесь с бебиком, какие слова в вашей игре будут считаться волшебными. Это могут быть слова, обозначающие цвета, животных, птиц или сказочных героев. Также возможны «волшебные» слова на букву «У» или любую другую букву. Далее вы рассказываете историю или произносите подряд любые слова. Задача ребенка – хлопать в ладоши, каждый раз, когда вы называете одно из «волшебных» слов.

Не говорите мне «нет»

Простая, но обожаемая детьми игра. Вы задаете любые вопросы, в том числе с подвохом, а ребенок отвечает. При этом запрещается говорить «нет»! Фишка в том, чтобы задать такой вопрос, на который ответ «нет» напрашивается сам собой.

Задача ребенка - переформулировать фразу так, чтобы «нет» не прозвучало. Вот примерные вопросы:

– Твоя кошка ест конфеты?

– Луна появляется на небе днем?

– В выходные дети ходят в детский сад?

– Нужно ли в салат добавлять мамин крем?

– Папа умеет летать?

Как только детка ошибается, вы меняетесь ролями.

То ли нос, то ли нога

Сядьте напротив друг друга. Называйте части тела, при этом показывайте их на себе. Детеныш должен показать названную вами часть тела на себе и произнести ее название. Чтобы добавить веселья и чуточку сложности, периодически хитрите: показывайте одну часть тела, а называйте другую. Например, показываете на ступню, а говорите: «Это голова». Детке нужно показывать именно ту часть тела, которая проговаривается! Чтобы не запутаться, крохе придется усилить внимание. Нам это и нужно!

Внимательная повторюша

Вы показываете любые движения, допустим, прыгаете, хлопаете в ладоши, корчите рожицы, поете, танцуете и т.д. Малышонок должен повторить за вами все, за исключением «запрещенного» (обговорите заранее, какое это будет движение). Как только проиграл – меняетесь местами, теперь вы повторяете за деткой. Если ребенок хорошо справляется, добавьте еще один запрещенный жест.

Ёжик спрятал яблоко

Итак, у вас в квартире завелся ёжик (или любая другая зверушка). Он где-то спрятал лесное яблоко (орех, цветочек и др), а теперь забыл и не может найти. Ребенку предстоит отыскать этот предмет.

К счастью, ежик был не очень аккуратен и оставил следы. Родителю предстоит создать путь неосторожного ёжика. Например, странным образом переставить обувь, оставить открытым шкаф, выложить дорожку из носков, «просыпать» фасоль в виде стрелочки, создать «горб» на постели из покрывал и т.д.

Постепенно ёжик становится более точным в движениях, следов его пребывания все меньше. Найдет ли яблоко ваше чадо?