Давай поиграем! Рисование в лужах, соревнование парусников и дождь!

Веселые игры для маленьких непосед! Продолжаем изучать природу, ее явления и развиваем моторику!

Рисуем на мокром асфальте

Когда дождь прошел, то возьмите на улицу мелки. Обратите внимание, какие яркие цвета у мелков на мокром асфальте. Давайте будем обводить лужи и наблюдать как вода, высыхая, отдаляется от границ, которые вы отметили. Можно фантазировать, на что похожи лужи, пририсовывая им что-либо .

Что понадобится: цветные мелки, лужи и хорошее настроение.

Как делать: ищем лужи по пути куда-то и обводим их по контуру, на обратном пути проверяем насколько лужа уменьшилась. Если идет дождь, то можем просто подрисовывать что-то к лужам, чтобы они становились похожи на что-то (кошку, тетю, рыбу и пр.)

Мастерим парусник

Когда-то давно, когда еще не придумали моторы, все корабли плавали исключительно под парусами. А значит с помощью силы ветра. 25 июня, кстати отмечался день мореплавателя. Отправимся мы в далекое морское путешествие. С помощью ветра. Для начала изготавливаем наш корабль.

Что понадобится: пенопласт, зубочистки, бумага для парусов, фломастеры для украшения, наклейки.

Как делать: я предлагаю использовать что-то очень простое и легкое (можно в Фиксе купить нудл и разрезать его на несколько «кружков», получится много корабликов, кроме того они отлично соединяются между собой зубочистками). Какой-либо поддон пластиковый из-под чего-либо , если таких поддонов много, можно сделать несколько палубный корабль. Нужно с помощью деревянной шпажки сделать мачту и с помощью бумаги паруса. Возможно, кто-то из игрушек малыша отправится в путешествие? Также придумайте ему название. Помните, что как корабль назовешь, так он и поплывет? И вперед — в домашнее море-ванную (если есть возможность, то конечно, к озеру, но не забудьте привязать к кораблю веревку, чтобы притянуть корабль обратно). Теперь нам нужен ветер. Ветром будут наши легкие. Покажите малышу как дуть, если кораблей несколько, то устройте гонки, перевозите грузы, захватывайте корабли друг друга. Познакомьте ребенка с такими понятиями как «штиль» и «шторм».

«Делаем» дождь

Что-то очень простое. Помните в детстве такую игру: дергать за ветку дерева с криком «Дождик лей-лей-лей !» и капли воды льются прямо на стоящего под деревом? Покажите это ребенку.

Обязательно предложите ребенку наши игры, наградой вам будет счастливая улыбка и горящие глаза!

Поделитесь с нами вашими фотографиями и впечатлениями в комментариях к данной статье. Или в теме, в которой можно пообщаться с автором рубрики и узнать еще больше идей!

Рубрика «Давай поиграем» будет выходить на нашем сайте каждую неделю.