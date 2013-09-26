Осенние прогулки с малышом

У каждого времени года есть свое неповторимое очарование. Конечно, жаль, что так быстро промчалось веселое лето. Но не стоит грустить об ушедшем лете ни вам, ни малышу. Ведь впереди нас ждет замечательная пора золотой осени, когда вся природа за короткое время преображается до неузнаваемости. Давайте встречать осень весело, радостно и с пользой!

Листьями шурша

Лучше всего разглядеть начинающуюся осень можно в лесу или в парке. В начале сентября деревья еще вовсю зеленеют. Но то тут, то там вспыхивают яркими пятнами желтые и алые листочки. И с каждым днем их становится все больше и больше. Было бы здорово заприметить вместе с малышом какое-нибудь одно деревце недалеко от дома (пусть сам ребенок выберет то, которое ему больше по душе) и наблюдать за ним. Если подходить к дереву во время каждой прогулки, то изменения будут не особо заметны. А вот если прийти после недельного перерыва, можно будет увидеть, как изменился цвет листвы и обнаружить под деревом множество опавших листьев.

Первой начинает менять цвет листвы береза. а за ней и остальные деревья. Обратите внимание малыша, что деревья одного и того же вида «перекрашиваются» не одновременно. Рядом можно увидеть еще почти полностью зеленые клены и уже сменившие наряд на красный. Связано это с разным возрастом деревьев. Старые деревья весной одеваются в листву раньше, чем их молодые собратья. Раньше оделись, раньше и сменили наряд. Но несмотря на это пожелтевшие листья держатся на старых деревьях дольше, а на молодых – позже желтеют и раньше облетают.

Проведите с крохой такой эксперимент. Отыщите на дереве веточку, листья на которой еще совсем зеленые и свежие. Возьмитесь за один из листиков (не за черенок, а за листовую пластинку) и несильно тяните вдоль листа, пытаясь оторвать. Скорее всего, вам не удастся небольшим усилием сорвать лист. А вот если таким же образом тянуть пожелтевший лист, он легко отделится от ветки вместе с черенком. Причем, чем желтее лист, тем легче это произойдет. Иногда достаточно лишь просто дотронуться до листка, и он упадет на землю. Деревья специально готовятся к наступлению холодов. Осенью тепла становится все меньше, его не хватает для производства «пищи». Особое твердое вещество, пробка, закупоривает черенок листа и прекращает доступ влаги к листу. Из-за этого лист меняет цвет, высыхает и умирает. Вот почему летом даже самый сильный ветер не может сорвать с дерева листья, а осенью достаточно и легкого ветерка, чтобы в воздухе закружились осенние «танцоры».

А как привлекают малышню кучи осенних листьев во дворах и парках! Как здорово прыгнуть в одну из них с разбегу, закопаться в шуршащие листья, подбросить вверх целую пригоршню, устроив настоящий осенний салют! Не запрещайте этого крохе. Лучше надеть на прогулку что-нибудь попроще, что не жалко испачкать, чем лишать малыша таких незабываемых и радостных минуток. А если и мама с папой присоединятся к веселой игре с листьями – вот будет веселье так веселье! А потом можно чуть-чуть полежать на куче теплых, сухих листьев и поглядеть в осеннее небо. Осенью оно не такое пронзительно синее, как весной, но все равно замечательное. И по нему плывут белыми стайками пушистые облака…

Соберите большой букет осенних листьев с разных деревьев и предложите малышу рассмотреть каждый листок и назвать, какие цвета встречаются в осеннем наряде кустов и деревьев. Можно называть цвета и оттенки по очереди с мамой: красный, розовый, алый, желтый, лимонный, оранжевый, коричневый, фиолетовый… Краски волшебного художника-осени настолько разнообразны, что перечислять можно долго. Если ваш кроха любит рисовать красками (а это, скорее всего, так и есть), предложите ему выбрать самый красивый на его взгляд листик и нарисовать его дома в альбоме, постаравшись получить на рисунке такие же цвета и оттенки, что и у настоящего осеннего шедевра. Рисуйте вместе с малышом. Это очень интересно!

Приметы осени

В народе давным-давно сложилось множество всевозможных примет, которые позволяют предсказать, сухой или дождливой будет предстоящая осень, когда ударят первые морозы, рано ли выпадет снег. Правда, в последние годы народные приметы все чаще не срабатывают. Но у вас с малышом есть замечательная возможность проверить их правильность. Наблюдая за окружающей природой, ее изменениями, отмечая те или иные осенние приметы, малыш станет более внимательным и вдумчивым, будет учиться рассуждать и делать выводы. А ведь еще и любопытно: сбудется примета или нет? Одним словом, проверять приметы осени – это интересно и полезно одновременно.

Итак, что же за приметы связал мудрый народ с первым осенним месяцем – сентябрем? Если вам удалось услышать гром в сентябре – осень будет теплой. Сухой и теплый сентябрь предвещает позднее наступление зимы. Если на деревьях много рябины – осень будет дождливой, если мало – сухой. А еще говорят, что большой урожай рябины предсказывает морозную, снежную зиму. Проверьте, правда это или нет. Ранние морозы предвещает раннее опадение листьев с деревьев. О том же говорят и низко растущие на елях шишки. Если же шишки выросли только на верхних ветках, то настоящие морозы наступят лишь в конце зимы. Понаблюдайте с маленьким натуралистом, как желтеют листья на березах. Если с верхушки – будет ранняя зима, если снизу – поздняя. А если во время прогулки вы заметили стелющуюся по растениям паутину – ждите теплых дней, вот-вот наступит «бабье лето». Кстати, а ваш кроха знает об этом удивительном осеннем периоде, когда после дождей и холодов вдруг возвращается на несколько дней лето, с его теплом и ярким солнышком? Правда, ненадолго возвращается, но все равно радостно!

Сентябрьские наблюдения

В сентябре, особенно в период «бабьего лета», на кустах, заборах, траве и просто в воздухе можно отыскать ниточки паутины. Наверняка, малышу будет интересно узнать, откуда и почему она вдруг появилась. Оказывается, паутина летает не пустая, а с пилотами – маленькими паучками. Точнее, паучатами. Они недавно вывелись из яиц, которые были отложены паучихой в коконах из паутины. В каждом таком коконе находились десятки, а то и сотни молодых паучков. Но бегают они пока плохо, а вот полеты на паутинках – это очень удобно. Так, с помощью ветерка, можно быстро разлететься на большие расстояния. Попробуйте вместе с малышом поймать такую паутинку и отыскать на ней паучка-летчика.

Понаблюдайте за птицами. Возможно, вам удастся заметить, как они готовятся к отлету в теплые края. Например, ласточки перед этим собираются в огромные стаи и рассаживаются на проводах. Скоро насекомых совсем не останется, а значит, нужно торопиться. А курлычущий журавлиный клин или стая перелетных гусей – вообще незабываемое зрелище!

Разыщите с малышом те растения, которые уже давно отцвели и вдруг опять зацвели осенью. Наверняка вам встретятся цветущие одуванчики. И у малыша будет еще одна возможность в этом году сдувать с них беленькие шапочки и смотреть, как разлетаются в разные стороны семена на крошечных пушинках-парашютиках. А еще повторно зацветают ромашки, пастушья сумка, сурепка. Если недалеко от вашего дома растут дубы, интересное занятие во время прогулки вам обеспечено.

Кто же из малышни не любит собирать желуди? А их вон уже сколько нападало! Хорошо бы захватить с собой из дома небольшую корзиночку или детское ведерко специально для этих целей. Наверняка вам попадутся желуди с небольшими дырочками. Это работа небольшого жучка – желудевого долгоносика. Скорее всего, внутри уже никого нет: личинка выбралась из желудя и зарылась в землю до весны. Но все-таки лучше поискать для поделок и игры целые желуди. Из них получатся славные человечки, зверушки, птички, если проявить чуть-чуть фантазии. Желудь побольше – это туловище. Другой, поменьше, в «шапочке» – голова. Соединяем их с помощью кусочка спички, добавляем ручки-ножки из веточек или зубочисток, для устойчивости надеваем на «ножки» ботинки из желудевых «шапочек» – и лесной человечек готов. Замечательные поделки получатся, если сочетать разные природные материалы: каштаны, шишки, кусочки коры и мха, целые орешки и скорлупу, листья, ягоды, птичьи перья, семена и др.

Подобное творчество – замечательное осеннее занятие. Когда на улице сухо, отправляемся на сбор «запчастей», а если погода испортилась – мастерим дома веселые фигурки.

Осенние рифмы

Прогуливаясь с малышом по осеннему парку или лесу, разучите с ним несколько стихотворений.

Почему к зиме деревья

Раздеваются кругом?

А деревьям тоже нужно

Раздеваться перед сном! (В. Орлов)

Опустел скворечник,

Улетели птицы,

Листьям на деревьях

Тоже не сидится.

Целый день сегодня

Все летят, летят...

Видно, тоже в Африку

Улететь хотят. (И. Токмакова)

А еще прямо на прогулке будем отгадывать загадки. Они помогут малышу глубже понять и запомнить осенние изменения в природе. Вот несколько для примера:

Его весной и летом

Все видели одетым,

А осенью с бедняжки

Сорвали все рубашки. (Дерево)

Рыжий Егорка

Упал на озерко,

Сам не утонул

И воды не всколыхнул. (Осенний лист)

Пусты поля,

Мокнет земля,

Дождь поливает.

Когда это бывает? (Осенью)

Вот грибочки возле пня,

Видно, все они родня.

Все на ножке очень тонкой,

А зовут грибы… (опенки)

Разноцветный гербарий

Яркие осенние листья так хороши, что редкий ребенок не норовит после каждой прогулки притащить домой целую охапку красных, желтых, оранжевых «даров осени». Конечно, если просто бросить их на тумбочку в прихожей и забыть, то очень скоро расписные гости превратятся в кучку засохшего мусора. А ведь чаще всего так и бывает. Но только представьте, сколько возможностей для развития малыша таят в себе самые обычные листья деревьев, если найти им какое-нибудь интересное применение. Прежде всего, из них можно составлять красивые букеты, ставить в вазы и украшать комнаты, чтобы привнести в дом капельку осенней красоты и спокойствия.

Дополнить букеты из листьев можно и засушенными цветами. Хорошо смотрятся цветы бессмертника, лаванды, семенные коробочки мака, папоротник, тростник и, в общем, любые травянистые растения, которые приглянутся вам с ребенком. Только сначала их нужно правильно высушить. Соберите подходящие листья и цветы в сухую погоду и принесите домой. С цветов оборвите нижние листья, соберите их в пучки и туго перевяжите лентой. Слегка расправьте букет так, чтобы головки цветов не касались друг друга. Теперь подвесьте их головками вниз в тенистом, проветриваемом месте (можно на балконе) и дайте им полностью высохнуть.

Точно так же, в подвешенном состоянии, можно сушить и листья. Из засушенных растений составьте вместе с малышом красивые композиции, поместив их в вазы или корзинки. Наверняка малышу понравится идея сделать гербарий из осенних листьев. Ведь они такие красивые и необычные, на них можно будет потом любоваться всю зиму. Соберите во время прогулки по несколько листочков от разных деревьев. Дома засушите их, прогладив через газету не слишком горячим утюгом, разложив между страниц старых журналов и придавив сверху чем-нибудь тяжелым. Подготовленные листочки пришейте к листам белой бумаги, подпишите названия деревьев, положите каждый лист в файл, а затем поместите в папку. Будет неплохо дополнить осенний гербарий и семенами растений.

Но из осенних листьев можно делать не только гербарий. Если с осени вы насушите с малышом побольше ярких листьев, то всю осень и даже зиму у вас не будет недостатка в природном материале, из которого можно сделать множество симпатичных и несложных аппликаций, открыток, закладок для книг, которые будут по силам даже самым юным творцам.

Расписные листья

Прежде всего, листья можно использовать в качестве штампов и изготавливать с их помощью замечательные цветные отпечатки. Правда, для такой работы совсем сухие листья нам не подойдут. Лучше печатать только что принесенными с прогулки листьями.

Возьмите один из них, положите его на стол нижней стороной наверх, сверху – лист бумаги. Покажите малышу, как закрасить бумагу цветным карандашом или восковым мелком, чтобы на ней проступил отпечаток вашего листочка. Малышам очень нравится подобное занятие. Оно как волшебство: просто закрашиваешь бумагу, а на ней вдруг проступает узор… Попробуйте сделать отпечатки и других листьев, используйте цветную бумагу и карандаши разных цветов. Одним словом, чем больше разнообразия, тем интереснее.

Для получения красочных отпечатков поступим так. Выберем красивый листочек, положим его на газету, и пусть малыш выкрасит его гуашью при помощи кисточки. Если в хозяйстве найдутся пальчиковые краски, можно закрашивать листочек прямо руками. После этого приложим к нашему «штампу» лист бумаги, прогладим руками и аккуратно снимем. На бумаге остался яркий отпечаток.

Можно поступить и чуть иначе. Вместо кисточки нам понадобится валик или небольшая скалка. Возьмите лист бумаги или картона, разложите на нем вместе с малышом красивые листья (можно беспорядочно, а можно в виде узора или орнамента), а затем приклейте их. Теперь слегка разведите гуашь водой, небольшое количество краски налейте на поднос. Пусть малыш как следует покатает скалку по подносу, чтобы она покрылась краской, а затем «раскатает» окрашенной скалкой листья. Теперь прикладываем сверху лист бумаги, разглаживаем руками, снимаем и рассматриваем, какой замечательный отпечаток у нас получился. Можно, не добавляя краски, сделать еще несколько отпечатков. А заодно поинтересоваться у ребенка, почему каждый последующий оттиск бледнее предыдущего. Придумайте, как можно использовать отпечатки листьев. Их можно вырезать и украсить комнату. Или дорисовать, чтобы получилась узнаваемая фигурка. А, может, украсить рамочкой, приклеить на фон из листьев осеннюю фотографию малыша и сделать бабушке подарок?

Веселые аппликации

Из засушенных листьев можно делать замечательные аппликации, создавать целые картины. Главное в них – это идея, способность увидеть в обыкновенном листочке что-то конкретное: мордочку мышонка или заячьи ушки, перо из хвоста волшебной птицы или туловище жучка, маленькую рыбку или крылья бабочки.

Попробуйте вместе с малышом разложить перед собой засушенные листья и подумать, что из всего этого может получиться. Желательно, чтобы в листьях было побольше разнообразия: разные цвета, размеры и формы. Создавать аппликации можно как на белой бумаге или картоне, так и на цветной. Все зависит от задумки малыша. Можно раскрасить фон красками или сделать в виде аппликации из цветной бумаги. Для работы подойдет любой клей, например ПВА.

Самые маленькие творцы могут сделать замечательную аппликацию, просто наклеивая листья на бумагу в хаотичном порядке и перекрывая уже наклеенные листья новыми. Получится яркая осенняя абстракция. Ребятишки постарше уже смогут задумывать и создавать что-то поконкретнее. Кстати, для работы можно использовать не только целые листья, но и их части, аккуратно обрезая ножницами. Из мелких листочков деревьев и кустарников, засушенных цветов и их лепестков получаются красивые орнаменты, которыми можно украсить бумажные тарелки.

И большие, и маленькие ребятишки с маминой или папиной помощью с удовольствием смастерят себе осенние украшения из всевозможных семян, которые несложно отыскать в осеннем парке, лесу и даже у бабушки на огороде. Подойдут тыквенные и подсолнечные семечки, небольшие высушенные стручки, семенные коробочки мака, орешки, мелкие еловые шишки и все, что удастся отыскать.

А потом можно украсить комнату цветными листьями, надеть собственноручно сделанные бусы и браслеты из ягод и семян и венки из кленовых листьев, приготовить какое-нибудь вкусное блюдо из осенних овощей или фруктов, пригласить друзей и устроить праздник осени. Чем заняться на таком празднике? Танцевать импровизированный танец осенних листочков, вспоминать и петь песни об осени, играть в веселые игры, отгадывать загадки, угадывать, с какого дерева упал тот или иной листочек, рассказывать осенние стихи и провести конкурс осенних поделок. А потом всем вместе нарисовать на большом листе бумаги осенний лес или оставить отпечатки цветных ладошек в качестве осеннего наряда нарисованной березки.

Журнал "Мама и малыш"