Игры под темперамент

С рождения, да что там с рождения, еще в утробе, каждый ребенок обладает индивидуальным природным темпераментом. Он проявляется во всех областях: в скорости мышления, речи, мимике, подвижности, манере общения, в выборе игр. То, что заложено природой, практически невозможно изменить. И в то же время темперамент можно научиться контролировать. Как известно, всего есть четыре группы темперамента людей: меланхолик, флегматик, холерик и сангвиник.

Темперамент обусловлен скоростью и силой реакции нервной системы на различного рода раздражители. Например, на интонацию голоса матери, мокрые пеленки, чувство голода, боль в желудке, собственные желания. Впоследствии одним из таких раздражителей выступают игры, в которые ребенок играет. Правильно подобранная игра не только способствует веселому времяпрепровождению, но и вырабатывает у крохи определенные навыки, развивает, учит малыша. Так, гиперактивных крошек с помощью игр можно научить сдерживать свои эмоции, а стеснительных - не бояться всего нового. У медлительных в процессе игры не составит труда выработать быстроту реакции, и так далее и тому подобное. Главное - подо-брать игру, которая поможет развить слабые стороны темперамента, но при этом не «задавить» сильные.

Ребенок - меланхолик

Отличительной особенностью детей этого типа является замкнутость, нерешительность и мнительность. Этот ребенок прирожденный пессимист, он постоянно чем-то недоволен и редко выдает положительные эмоции. Меланхолик настойчиво требует внимания к своей персоне и проявляет недовольство, если родители просят его поиграть самостоятельно, часто ноет, хнычет или кричит во весь голос. Дети этого типа не испытывают потребности в играх. Они вполне комфортно себя чувствуют в обществе родителей, бабушек и дедушек.

Возможные проблемы: Ребенок-меланхолик не любит нововведений. Новую игру он воспринимает настороженно. Ему требуется время, чтобы привыкнуть к изменениям и принять их. Такой малыш не умеет проигрывать. Потерпев поражение, он обязательно закатит концерт. Кроме того, после проигрыша он потеряет к игре всякий интерес и больше не захочет в нее играть.

Во что играть: Меланхолику нужно учиться самостоятельности и смелости. Для этого как нельзя лучше подойдут игры «с секретом», которые дают мощный импульс к получению новой информации и достижению цели. Самым распространенным примером игр «с секретом» являются матрешки, игрушки, издающие различные звуки и трансформеры. Поощряйте стремление меланхолика разобрать игрушку, посмотреть, что у нее внутри, сделать из нескольких игрушек одну. Малышу такого склада нельзя приказывать. Отрицательные оценки того, что он делает, приведут к тому, что чадо замкнется и «выйдет» из игры. Не настаивайте, чтобы меланхолик соблюдал правила. Пусть играет так, как ему нравится. Все нововведения вносите постепенно, демонстрируя ребенку новые возможности знакомой ему игрушки. В умеренных дозах положительный эффект дают агрессивные игрушки (пистолеты, солдатики, танки, пушки). Меланхолику желательно покупать игрушки, доступные его возрасту, но с расчетом «на ближайшее будущее».

Ребенок - флегматик

С этим ребенком родители обычно не знают проблем. Он много спит, умеет играть один, редко закатывает истерики и практически не требует к себе внимания. Ребенок-флегматик медлителен, сдержан, рассудителен, не часто демонстрирует окружающим свои эмоции и не любит рисковать. Флегматик обожает спокойные игры и старается всегда держаться в тени. Он особо не нервничает из-за проигрыша и не радуется бурно выигрышу. Дети этого типа обожают фантазировать. Зачастую они играют в своем воображении.

Возможные проблемы: Флегматик играет в любые игры, которые ему предлагают сверстники или родители, практически он никогда не проявляет живого интереса к игре и не увлекается процессом. Его вообще сложно чем-то увлечь. Создается впечатление, что он как бы плывет по течению и живет так, как ему навязывают окружающие. В душе флегматик может протестовать против такого положения вещей, но у него не хватает смелости высказать свое мнение и пойти наперекор.

Во что играть: Чтобы повысить самооценку флегматика и выработать уверенность в себе, следует с особой осторожностью относиться к играм, в которых ребенка может ждать поражение. Прежде чем научить флегматика проигрывать, необходимо возбудить у него интерес к играм вообще. Выработать быстроту реакции помогут игры, требующие движения. Для этих целей подойдут любые крупномасштабные игрушки: кубы-вкладыши, большие машинки, куклы, тележки, спортивные снаряды. Такие крупные, образующие среду предметы в игре ребенка полезны не только как средство свободной фантазийной организации игрового пространства, но и как средство, побуждающее малыша к большой подвижности, разнообразию движений. Научить флегматика открыто выражать свои эмоции можно при помощи игр-диалогов. Ценность этих игр заключается в том, что они предъявляют требования к активизации эмоционально-мыслительных процессов: единства слова, действия, мысли и воображения. Игра-диалог воспитывает умение слушать и слышать, умение сосредоточивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать свое мнение и выражать эмоции. Игра-диалог может быть как подвижной, так и спокойной. Самым распространенным ее примером являются различные сюжетно-ролевые игры.

Ребенок - холерик

Спокойным этого ребенка никак не назовешь. С первых дней жизни холерик постоянно напоминает о себе громким плачем и ни на минуту не дает родителям расслабиться. Он легко возбуждается и долго не может успокоиться. Холерик предпочитает шумные игры и баловство. Все это сопровождается шумовым оформлением, которое он сам и издает. Даже складывая пазлы, мозаику, холерик будет громко комментировать свои действия (или действия персонажей на картинке). Холерика слышно издалека: он говорит много, быстро и громко. С раннего детства он умеет работать на публику и постоянно нуждается в зрителях.

Возможные проблемы: Ребенок-холерик часто нарушает правила игры. Он быстро схватывает новую информацию и так же быстро ее забывает. Он не любит и не умеет играть в одиночестве. Ему важно, чтобы кто-то видел, как у него хорошо получается. Холерик вспыльчив, он часто провоцирует конфликтные ситуации со сверстниками и родителями.

Во что играть: Научить такого ребенка играть самостоятельно можно при помощи вымышленных зрителей - кукол, мягких игрушек. А снизить возбудимость, успокоить и направить его бьющую через край энергию в мирное русло можно при помощи интеллектуальных игр, требующих принятия решения. Примером таких игр для самых маленьких являются всевозможные фигурки-вкладыши. Научить ребенка запоминать и выполнять определенные правила (порядок и последовательность действий) можно при помощи игр с ярким финалом. Холерику неинтересно просто так катать машинку или качать куклу. Ему в любой игре важен не процесс, а конечный результат. Ребенок должен знать, ради чего он соблюдает правила. Дети этого типа проявляют к игре интерес только в том случае, если знают, к чему стремятся. Кроме того, холерик, как правило, равнодушен к играм, целю которых является созидание чего-либо. Кубики и конструктор он в лучшем случае раскидает по комнате. А вот настольный футбол, хоккей, бильярд могут надолго увлечь такого малыша.

Ребенок - сангвиник

Это самый «игровой» темперамент. Сангвиники обладают врожденной способностью играть и агитировать к игре всех вокруг. Этот малыш прирожденный оптимист и жизнелюб. Он невероятно любопытен, постоянно нуждается в новых впечатлениях, любит рисковать и в ответственные моменты умеет собираться и концентрировать свое внимание. Ребенок-сангвиник проявляет огромный интерес ко всему, что его окружает. Он прекрасно сходится со сверстниками, быстро адаптируется в незнакомом месте и мгновенно усваивает новую информацию. Такой малыш не злопамятен, быстро прощает и забывает обиду.

Возможные проблемы:

Увлекшись каким-либо делом, малыш не может правильно рассчитать силы, быстро устает от однообразия и часто меняет надоевшие занятия. Он не способен длительное время удерживать свое внимание на одной игре. Если у сангвиника что-то не получается, он не будет расстраиваться и добиваться поставленной цели. Он поступит проще - сменит цель. Сангвиник не способен бороться, ему не хватает упорства. Он берет только то, что дается ему без труда.

Во что играть: Чтобы оптимизм и жизнерадостность сангвиника не переросли в легкомыслие и непостоянство, надо учить его терпеливо добиваться поставленных целей. Для этого подойдут игрушки-трансформеры, которые имеют множество вариаций и требуют длительной концентрации внимания. Самым маленьким подойдут погремушки и пирамидки, на которые можно надевать и снимать детали. Детям постарше понравятся так называемые манипуляторные игры: различные виды конструкторов, игрушки, представляющие собой уменьшенные копии взрослых вещей (инструменты, модели бытовой техники). Хороши также электронные игрушки. Задача родителей постоянно «подливать масла в огонь», подогревая интерес ребенка к игрушке, подавая ему новые идеи, открывая новый взгляд на старую игрушку. Как только вы видите, что малыш собирается оставить игру, покажите ему ее новые возможности. Ваша задача - научить сангвиника как можно дольше играть с одной и той же игрушкой.

Баурова Наталья, журнал "Няня"