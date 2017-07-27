Давай поиграем! Красим капусту, дрессируем лягушку и собираем гербарий!

Домашние мастер-классы для маленьких волшебников! Капустные листья окрашиваем без кисточки, дрессируем лягушку, изучаем дары природы.

Ранее мы предлагали вам:

Три идеи для игр с мыльными пузырями

В поход! Три идеи, как развлечь ребенка, наблюдая за природой

Делаем сами аква песок, радугу в бутылке и песочный вулкан

Рисунки на пене, прятки хамелеона и солдатики

Разноцветная капуста

Капилляры — это самые мелкие сосуды, по которым двигается жидкость. Капиллярные явления распространены в природе. Когда растение поливают, то влага постепенно поднимается по капиллярам от корней до верхушки. Проведем опыт, который наглядно покажет нам как вода движется по капиллярам.

Что понадобится: капуста (лучше китайская), красители пищевые.

Как делать: листья капусты ставим в окрашенную воду, и очень скоро вы увидите, как лист начнет менять цвет. После того, как все листья окрасятся в разные цвета, проведите обратный эксперимент — поставьте листья в обычную воду и капуста опять приобретет свой естественный цвет.

Веселая лягушка

Отправляемся на болото, ловить лягушек (понарошку, конечно). А чтобы не испугать зеленых, притворимся лягушками тоже. Для этого нам нужно научиться первым делом добывать себе еду. Как это делают лягушки?

Что понадобится: цветная бумага и соломинка для коктейля.

Как делать: Из цветной бумаги вырезаем квадрат и делим его на 2 одинаковых треугольника. У обоих треугольников загибаем уголки. К одному треугольнику приклеиваем длинную полосу, это язык. К другому — соломинку. Далее склеиваем две половинки, загибаем лапки, рисуем глазки и сворачиваем язычок. Теперь, когда мы дуем в трубочку, язык лягушки распрямляется.

Если нарисовать и вырезать мух, на которые приклеить липкую ленту, то можно ловить мух наперегонки с ребенком, «варить» муховый суп, в общем развить игру.

В процессе игры спросить, а как же появляются лягушки? Откуда они берутся? Послушайте версию ребенка, помогите ему наводящими вопросами. Расскажите ему как это происходит на самом деле ( Икринка-головастик-лягушка )

Гербарий

Что-то очень простое: На прогулке выдайте ребенку пакет и попросите собрать самые красивые листья, цветы, кору, шишки и пр. Любой природный материал для творчества дома (осень придет и наступят садики, школы с их заданиями). Ну и не забываем про гербарий.

Фото гербария: http://www.globallookpress.com

Обязательно предложите ребенку наши игры, наградой вам будет счастливая улыбка и горящие глаза!

Поделитесь с нами вашими фотографиями и впечатлениями в комментариях к данной статье. Или в теме, в которой можно пообщаться с автором рубрики и узнать еще больше идей!

Рубрика «Давай поиграем» будет выходить на нашем сайте каждую неделю.