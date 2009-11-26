Предлагаю сделать к Новому году снеговичка. Несложно и очень в тему. Купленная в магазине такая игрушка, конечно, тоже очень забавна, но, сделанная своими руками, она будет особенно дорога Вам и Вашему чаду, а также может послужить замечательным подарком к празднику (проверенно на практике).

Процесс изготовления игрушки прост. «Лепим» снеговичка так же, как и во дворе, только дома вместо снега нам понадобится белый искусственный мех и синтепон для набивки.

В первую очередь шьём тело снеговичка. Вырезаем из белого меха прямоугольную деталь. Размер произвольный, выбираем сами. У снеговика на фото «животик» 25 х 15 см.

Складываем прямоугольник пополам мехом внутрь и сшиваем с двух сторон. Получившийся мешочек набиваем синтепоном. Горловину присбориваем и плотно затягиваем нить. Для головы вырезаем прямоугольник поменьше (например, 20 х 10 см), также складываем и сшиваем с изнанки с боковой стороны. «Макушку» плотно присбориваем. Выворачиваем деталь на лицевую сторону, набиваем синтепоном и также присбориваем и плотно затягиваем горловину. Далее пришиваем голову к туловищу. Самая скучная часть работы завершена.

Теперь приступаем к самому интересному. Делаем снеговичку лицо, ручки и одеваем его. Для глаз понадобятся две черные бусинки, для носа бусинка побольше или небольшая сухая веточка, для рта бусинка красного цвета (я использовала черный шнурок). Итак, универсальным бесцветным клеем приклеиваем к голове глаза, нос и ротик. Для ручек я взяла две сухие палочки с «рогульками» на концах. Делаем по бокам туловища острым краем ножниц дырочки и, густо смазав конец палочек клеем, просовываем их в отверстие. Хорошенько прижимаем ручки к меху, чтобы закрепить их покрепче.

Далее придумываем снеговичку одежду. Здесь вы можете не ограничивать свою фантазию. Одежда может быть самой разной. Шапку, шарф, варежки и жилетик можно сшить из лоскутков или связать из остатков пряжи. Украсить их можно бусинками, бисером, пайетками, тесьмой, ленточками. Главное, чтобы игрушка была яркой, нарядной, одним словом – праздничной!

У снеговика на фото одежда из яркого флиса, украшенная пайетками, на ручке рождественский колокольчик, у ног подарок. Теперь смело ставим его под ёлку, любуемся, играем и вместе радостно ждём праздника!

Удачи!

