Мастер-класс: Осеннее домино. Делаем вместе с ребенком

Не забудьте насобирать красивых осенних листьев для поделок. Красивая идея и интересная идея по их использованию — сделать ДОМИНО. Если вы любите игру "Парочки" - по тому же принципу можно сделать карточки и для этой игры!

Все достаточно просто, интересно и красиво. Дети сразу откликнулись на эту затею — «полетели» листья, бумага, клей… Доделывать пришлось, конечно, маме.

Для изготовления «Осеннего домино» нам понадобится:

сухие листья (желательно по две пары листьев с одного вида дерева);

картон;

клей;

ножницы;

клейкая пленка.

Сначала определимся с количеством «доминошек». Вариаций может быть много, я предложу свой вариант. «Участвовать» будут 6 видов листьев: береза, рябина, боярышник, клен, дуб, груша. Совмещаем эти названия между собой следующим образом: боярышник-клен , клен-груша , груша-дуб , дуб-береза , береза-рябина , рябина-боярышник . Оставшиеся 6 вариаций будут «дубли»: боярышник-боярышник , клен-клен , груша-груша , дуб-дуб , береза-береза , рябина-рябина . Итого — 12 карточек.

Мы вырезали из картона карточки размером (9*18) см:

Приклеили на них наши листочки в нужном порядке, затем подписали названия листьев и обклеили клейкой пленкой!

Вот и получилось наше «Осеннее домино»!

РS: Правила игры в домино. Участвуют от 2 до 6 человек. Всем игрокам раздаются карточки поровну. Друг другу не показывают. Игроки ходят по очереди: соединяют одинаковые картинки между собой. Если нужной картинки нет, то пропуск хода. У кого остались карточки — тот проиграл.

Желаем успехов!