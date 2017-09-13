Мастер-класс: Осеннее домино. Делаем вместе с ребенком
Не забудьте насобирать красивых осенних листьев для поделок. Красивая идея и интересная идея по их использованию — сделать ДОМИНО. Если вы любите игру "Парочки" - по тому же принципу можно сделать карточки и для этой игры!
Все достаточно просто, интересно и красиво. Дети сразу откликнулись на эту затею — «полетели» листья, бумага, клей… Доделывать пришлось, конечно, маме.
Для изготовления «Осеннего домино» нам понадобится:
- сухие листья (желательно по две пары листьев с одного вида дерева);
- картон;
- клей;
- ножницы;
- клейкая пленка.
Сначала определимся с количеством «доминошек». Вариаций может быть много, я предложу свой вариант. «Участвовать» будут 6 видов листьев: береза, рябина, боярышник, клен, дуб, груша. Совмещаем эти названия между собой следующим образом:
Мы вырезали из картона карточки размером (9*18) см:
Приклеили на них наши листочки в нужном порядке, затем подписали названия листьев и обклеили клейкой пленкой!
Вот и получилось наше «Осеннее домино»!
РS: Правила игры в домино. Участвуют от 2 до 6 человек. Всем игрокам раздаются карточки поровну. Друг другу не показывают. Игроки ходят по очереди: соединяют одинаковые картинки между собой. Если нужной картинки нет, то пропуск хода. У кого остались карточки — тот проиграл.
Желаем успехов!