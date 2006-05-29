Эта обаятельная малышка пришла к нам в гости и сорвала бурные аплодисменты, показав публике три мини-спектакля. Может, спектакли - это громко сказано, но именно счастливые глаза Васи навели меня на мысль о создании этой статьи. :)

Есть в арсенале детской поэзии такие стихи, которые можно легко инсценировать. Ребенок будет в восторге показывать, как топает лапой мишка и как он верхом поедет в гости на любимой лошадке. Это весело, это развивает актерские способности, умение работать на публику, в конце концов, это еще и задорная физкультминутка!

Если ваш маленький актер не умеет разговаривать, вы сами читаете ему стихотворение, а он разыгрывает сюжет. Мы предлагаем вам подборку стихотворений с описаниями движений. А вы с малышом выбирайте, что вам по душе.

Вот так!

Как живешь? Вот так! (Большой палец вверх)

А идешь? Вот так! (Маршируем)

Как бежишь? Вот так! (Бег на месте)

Вдаль глядишь? Вот так! (Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам)

Ждешь обед? Вот так! (Подпираем рукой щеку)

Машешь в след? Вот так! (Машем рукой)

Ночью спишь? Вот так! (Глазки закрыли, руки под щечку)

А шалишь? Вот так! (Надуть щеки и хлопнуть по ним кулачками)

Мишка косолапый

Мишка косолапый по лесу идет. (Переваливаемся с ноги на ногу)

Шишки собирает и в карман кладет. (Наклоняемся и делаем вид, что подбираем шишки)

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб! (Хлопаем себя кулачком по лбу)

Мишка рассердился (рррр) и ногою топ! (Топаем)

Воробушек

Как по улице воробышек гуляет, (Ходим взад-вперед, руки в боки)

Как он с камешка на камешек порхает. (Машем «крылышками»)

Как устал воробей, утомился – (Ручки опускаем)

Он на камешек, на камешек садился. (Приседаем)

Да как стал наш воробышек дремати, (Трем кулачками глазки)

Да как стал воробей засыпати.. (Ручки под щечку, глазки закрываем)

Да как стал воробей подниматься, (Потягиваемся)

В теплой лужице плескаться-умываться…(Ладошками умываем личико)

Зайка

Зайка серенький сидит и ушами шевелит –

Вот так, вот так! И ушами шевелит. (Ручки над головой – «заячьи ушки»)

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. (Обхватываем себя руками)

Вот так, вот так! Надо лапочки погреть. (Потираем ладошки)

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. (Обхватываем себя руками)

Вот так, вот так! Надо зайке поскакать. (Прыгаем на месте)

Зайку волк напугал – зайка тут же убежал! (Закрываем глазки ладошками)

Вот так, вот так! Зайка быстро убежал! (Поворачиваемся спиной и «бежим» на месте)

***

Зайка серый умывался, («Умываем» личико)

Видно, в гости собирался,

Вымыл носик, (Потираем соответствующие места)

Вымыл хвостик,

Вымыл ухо,

Вытер сухо! (Ладошкой «вытираем» личико)

Скрипочка

Я на скрипочке играю – тили-ли, тили-ли. (Имитируем игру на скрипке)

Пляшут зайки на лужайке - тили-ли, тили-ли. (Ручки над головой, прыгаем)

А потом на барабане – бам-бам-бам, бам-бам-бам! (Стучим по какой-либо поверхности)

В страхе зайке разбежались по кустам, по кустам! (Присели, закрыли лицо руками)

Топотушки

Детки хлопать все умеют,

Своих ручек не жалеют.

Вот так, вот так, вот так,

Своих ручек не жалеют. (Хлопаем в ладоши)

Детки топать все умеют,

Своих ножек не жалеют.

Вот так, вот так, вот так,

Своих ножек не жалеют! (Топаем)

Хомка

Хомка-хомка хомячок (Надуваем щеки как хомяк)

Полосатенький бочок (Гладим себя по бокам)

Хомка рано встает (Потягиваемся)

Щечки моет, глазки трет (Делаем соответствующие действия)

Подметает хомка хатку (Наклоняемся и делаем вид что подметаем)

И выходит на зарядку. (Маршируем)

Раз два три четыре пять

Хомка сильным хочет стать (Показываем мускулы на руках)!

Три братца

Три веселых братца гуляли по двору, (Руки в боки и ходим взад-вперед)

Три веселых братца затеяли игру,

Делали головками ник-ник-ник, (Киваем головой или качаем из стороны в сторону)

Пальчиками ловкими чик-чик-чик. (Пальчики на руках сводим-разводим)

Хлопали ладошками хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопаем)

Топотали ножками топ-топ-топ. (Топаем)

В Африке...

Крокодилы в Африке делают вот так!(Пасть крокодила изобразим с помощью кистей рук, пальчики – зубы. Клацаем «зубами»).

Бабочки крылышками «бяк-бяк-бяк». (Машем руками)

А слонята топают «топ-топ-топ». (Топаем)

И ушами хлопают «хлоп-хлоп-хлоп». (Ладошками шевелим ушки)

Обезьянки прыгают «прыг-прыг-прыг» (Прыгаем)

И ногами дрыгают «дрыг-дрыг-дрыг». (Дрыгаем ножками)

Снежинки

(Малыш показывает, как падает снежок, как улеглись снежинки, как ветер кружит их.)

На поляну, на лужок тихо падает снежок.

Улеглись снежинки, белые пушинки.

Но подул вдруг ветерок, закружился снежок,

Пляшут все пушинки, белые снежинки.

Благодарим за помощь в подборе материала двух замечательных мамочек и педагогов Мухину Олесю и Меньшикову Надежду.