Готовим еду вместе с детьми

Готовка еды – это совместное занятие, к которому проще всего привлечь детей любого возраста. И не только научить их ценным навыкам, которые пригодятся в жизни, но и пообщаться, и дать ребенку почувствовать, что он – часть семьи, что он помог и сделал важное дело.

Кашу варить готов?

Возня на кухне – просто роскошное поле, чтобы научить ребенка новому, а заодно приготовить еду для семейства. В общем, и волки сыты, и овцы счастливы. Но нужно помнить, что готовка с детьми – это настоящая дзенская практика для родителей, которая развивает терпимость и философское отношение к жизни. Ребенок на кухне обеспечивает повышенную нервозатратность для мамы или папы. Ведь во время готовки мы просто вынуждены пристально следить за чадом (у него в руках нож! За спиной горячая плита! Он может ровным слоем рассыпать салат по полу кухни!) Мы должны постоянно поправлять детку, если он что-то делает не так, показывать, учить, и делать все это доброжелательно. Так что для совместных кухонных приключений просто необходим особый родительский ресурс: хорошее настроение и запас сил. Если вы этим не располагаете, то лучше честно сказать себе, что именно сегодня я все сделаю сама – легко и быстро (заодно отдохну в одиночестве на кухне).

Многие взрослые не любят и не умеют готовить, потому что их в детстве родители выгоняли из кухни и все делали сами. Но когда вы полны желания вместе соорудить что-нибудь эдакое, то незаметным образом малыш учится у вас целому списку вещей.

Незаметная польза

Важные бытовые навыки: правильно держать нож и резать продукты – на кубики, соломку или пластики, пользоваться теркой, аккуратно размешивать тесто или салат; отмерять продукты ложками и мерным стаканом, убирать за собой использованные инструменты на место и поддерживать порядок во время готовки, пользоваться плитой и электроприборами.

Самостоятельность: все эти бытовые навыки как раз дают ребенку возможность быть в чем-то самостоятельным. Чтобы он сам, независимо от взрослых, мог налить себе молока или отрезать кусочек хлеба, сделать бутерброд себе или маме-папе, настрогать нехитрый салатик. И чем больше ребенок знает и умеет, тем больше возможностей перед ним открывается: его деятельность становится все разнообразнее, и ему все интереснее с вами сотрудничать.

Проба новых блюд и продуктов: есть такое наблюдение, что даже капризные и придирчивые детишки охотно едят то, что сами приготовили. Так малыша-привереду можно приучать и к новым продуктам: купили в магазине тыкву, сделали из нее вместе суп-пюре – и в рационе появилось еще одно полезное блюдо.

Мелкая моторика, координация, планирование, память: малыши, дети постарше и подростки во время возни на кухне развивают мелкую моторику, учатся выполнять сложные тонкие движения. Для трехлетней крохи научиться разбивать яйца на сковородку – это супер-достижение и тренировка! Для подростка новая вершина – научиться резать продукты на весу, двигая нож на себя, а не просто на дощечке. Еще приготовление пищи – это всегда планирование: что мы сделаем сначала, что потом и что получим в самом конце, какие ингредиенты и инструменты нам нужны. Подключается память: нужно запомнить последовательность действий, место каждого инструмента на кухне или продуктов в холодильнике.

Уверенность в себе: чем больше умеет ребенок (как мама или папа), тем надежнее он себя чувствует. Психологи называют это набором компетенций и говорят, что от объемов этого набора зависит, насколько уверенно ребенок ощущает себя в мире и среди других людей, насколько он смел и открыт новому опыту и контактам. Особенно активно дети наращивают свои компетенции в дошкольном возрасте. И если человечек умеет чистить картошку, делать горячие бутерброды и варить пельмени – то даже психологически это очень хороший задел на будущее.

Значимость для семьи: когда ребенок знает, что он может делать нужные вещи, помогает родителям и вносит свой вклад в жизнь семьи, это очень здорово работает на ощущение его собственной важности для семьи, укрепление отношений и доверия.

Уважение к работе на кухне: когда сам замешиваешь тесто или хотя бы помогаешь маме перекладывать нарезанные продукты с дощечки в салатник, то прекрасно видишь, что приготовление еды требует труда и времени, что булки не растут на деревьях. Детишкам постарше можно рассказать о стоимости продуктов, посчитать, какой процент дневного заработка уходит на еду, сколько такие же блюда стоят в кафе или отделе готовых блюд в супермаркете. Так волей-неволей рождается здоровое уважение к домашней работе на кухне.

Творчество: в тесто для шарлотки можно добавить и корицу, и лимонные корочки, и орешки. Салат можно украсить укропом и огуречными кружочками. В молочный коктейль добавить не только банан, но и шоколад. Мой сын до сих пор вспоминает, как мы вместе вырезали из кусочка маасдама сырного человечка, и как он спал с ним (это был способ «подсадить» двухлетку на сыр, от которого он раньше отказывался, обрезки человечка съедались).

Новые знания: во время стряпни и готовки всегда случаются беседы о происхождении продуктов, об условиях хранения и правилах полезного питания. Возникают темы от истории еды и географии до ядерной физики, лишь бы родители охотно пускались в такие разговоры.

Тепло родительского очага: когда ваш малыш вырастет и сам будет воспитывать детей, отвечать за семью и решать взрослые вопросы, - то много тепла, сил и поддержки он сможет черпать именно из вашей совместной возни на кухне. Эти воспоминания будут подпитывать его в любом возрасте: как вы вместе лепили пельмени, как с папой жарили мясо, как он варил картошку утром в выходные, пока родители досыпают, раскладывал ее по тарелке и чувствовал себя таким важным…

Правила готовки с детьми

Если вы решили позвать на кухню ребенка, то лучше немного подготовиться к процессу. Во-первых, блюдо должно быть несложным и вкусным для ребенка – тогда ему будет радостно вам помогать. Во-вторых, в процессе должны быть действия, которые малыш сможет полностью выполнить сам: катать колобки для булочек, размешивать тесто, выкладывать начинку в пирожки или ингредиенты на пиццу. В-третьих, надо иметь в виду, что на весь процесс готовки у малыша, скорее всего, не хватит терпения, и время от времени он будет на что-то переключаться. И вот это «что-то» можно предусмотреть заранее: игрушки, мультик на планшете, возможность попрыгать на мячике в соседней комнате и потом вернуться на кухню. Конечно, чем старше становятся дети, тем дольше они сохраняют включенность в общее дело, их нужно подбадривать и помогать доводить дело или какой-то этап до конца. Но насильно удерживать на кухне точно не стоит, это только посеет отвращение к готовке. В-четвертых, необходимо обеспечить ребенку рабочее место (высокий стульчик у стола) и держать его подальше от опасных розеток, острых ножей, кипятка, жгучих и едких жидкостей.

Детки с 1,5-2 лет и старше вполне могут делать нехитрые вещи:

Насыпать или наливать в посуду отмеренные взрослыми ингредиенты и смешивать их в миске ложкой или венчиком.

Перекладывать нарезанные мамой кубики картошки или колбаски в салатницу с дощечки.

Мыть ложки (и неважно, что их потом нужно перемывать).

Резать мягкие ингредиенты столовым ножом.

Молоть на мясорубке или ручной мельнице.

Мять мялкой.

Раскатывать тесто скалкой.

Выкладывать начинку ложкой в пирожки.

Вырезать из теста печенье формочками.

Накрывать на стол и убирать со стола.

Чистить вареные яйца и картошку.

Мазать готовые коржи кремом.

Отбивать мясо молотком.

Катать шарики из фарша (котлеты, тефтели).

Открывать упаковки с продуктами.

Выкладывать печенье на противень.

Заворачивать в фольгу.

Укладывать еду в контейнер.

Украшать еду перед подачей на стол.

Детки с 4-5 лет и старше ко всему предыдущему могут:

Доставать из холодильника или шкафчика что-то нужное и убирать обратно.

Мыть овощи и фрукты.

Мыть ложки и тарелки (ну, да, поначалу придется перемывать).

Резать овощи, фрукты и хлеб острым ножом.

Делать бутерброды.

Смешивать блендером или миксером (лучше в закрытой посуде).

Закладывать вариться пельмени (можно использовать ложку на длинной ручке, чтобы детские пальчики не находились над кастрюлей с кипятком.

Разбивать сырые яйца для яичницы или теста.

Тереть на терке мягкие продукты.

Собирать и разбирать миксер, блендер, мясорубку.

Наливать на сковородку тесто для оладий.

Дети с 8-9 лет уже легко научатся:

Мыть кастрюли, сковородки и прочую посуду.

Открывать консервы консервным ножом.

Чистить сырые овощи.

Резать овощи кубиками и соломкой.

Печь блинчики и оладьи.

Переворачивать еду на сковородке.

Варить картошку, макароны.

Ставить противни и горшочки с продуктами в духовку, следить за приготовлением.

Варить суп под вашим руководством и осваивать другие сложные рецепты.

И напоследок – несколько простых блюд, которые вы сможете приготовить даже с маленьким ребенком и вместе их попробовать!

Блюда, которые могут готовить дети

Горячие бутерброды: выкладываем на противень кусочки хлеба, трем на терке сыр, посыпаем им хлеб, разогреваем в духовке. Можно готовить «микро-пиццы», тогда на хлеб под сыр кладется кусочек помидора и колбаски. Да и холодные бутерброды можно делать изобретательно: хлеб + слой творожного сыра + кусочек груши; хлеб + кусочек жареного кабачка.

Омлет: в мерный стакан разбиваем пару-тройку яиц, отмечаем объем, доливаем ровно столько же молока, солим, размешиваем вилкой, выливаем на разогретую и смазанную маслом сковородку, доводим до готовности под крышкой.

Суп-пюре: на мясном или овощном бульоне отвариваем цветную капусту, кусочки кабачка, немного картошки и лука, перемалываем блендером. Для красоты можно добавить немного куркумы – суп окрасится в ярко-желтый цвет. С ложкой сметаны супчик быстро съедается.

Пирожки из слоеного теста: покупаем в магазине рулет слоеного теста, размораживаем, раскатываем, нарезаем на квадратики (сторона – примерно 7-10 см). На каждый квадратик кладем ложку начинки: тертое яблоко с сахаром, или вареная сгущенка, или кусочек брынзы. Закрываем пирожок (получится треугольник), защипываем края, выкладываем на противень, смазываем растопленным сливочным маслом (или смесью сливочного и растительного масел) готовим в разогретой духовке до румяного цвета.

Молочный коктейль: смешиваем в миксере мороженое, стакан любимого сока и кусочки фруктов. Можно смешать ряженку и банан, йогурт и сок с мякотью – лишь бы ребенок любил ингредиенты.

Вкусных вам совместных блюд и веселых воспоминаний вашим деткам!

И еще один один рецепт (пошаговый с фото на ю-маме) для полезного и вкусного времяпрепровождения! Сдобное печенье (без яиц). Печем вместе с детьми!