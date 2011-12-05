Пушинки–снежинки. Делаем объемные снежинки из бумаги (часть два)

Снег, снег, снег, снег

Обсыпает ветки.

На березе, на сосне

Снежные конфетки.

А на елочке у нас

Снег ненастоящий,

Но такой же, как в лесу,

Белый и хрустящий.

Продолжаю тему объемных снежинок. Часть первая: Пушинки – снежинки из бумаги …

На этот раз я предлагаю сделать варианты попроще.

Итак, вариант 1 – Снежинка из полосок

Для этого нам понадобятся: полоски бумаги, клей (можно воспользоваться степлером), и ножницы.

Описание процесса:

1.Берем 6 полосок бумаги и переплетаем их, места соединения скрепляем клеем. Важно – полоски должны переплетаться посередине!

2. Соединяем крайние полоски и скрепляем их клеем.

3. Получаем деталь, состоящую из петелек и полосочек. Делаем вторую точно такую же деталь.

4. Соединяем две детали вместе под углом 45 градусов, и опять же скрепляем клеем.

5. Теперь надо приклеить петельки к полоскам, а лишнее обрезать.

6. Снежинка готова. Можно привязывать веревочку и вешать на елку.

Вариант 2 – Снежинка из квадратов

Для работы нам понадобится: 6 квадратных листов бумаги – я брала из блока для записей (можно нарезать любую, в зависимости от размера снежинки), ножницы, клей, степлер.

Процесс:

1. Берем лист бумаги и складываем его по диагонали. Делаем разметку.

2. Разрезаем лист по намеченным линиям и разворачиваем его.

3. Начиная с середины склеиваем противоположные уголки (я для удобства воспользовалась карандашом).

4. Переворачиваем и снова склеиваем центральные рамки.

5. Переворачиваем и склеиваем. И так до тех пор, пока все не склеим.

6. В результате всех переворачиваний и склеиваний получается такая деталь. На снежинку таких деталей надо 6 штук.

7. Теперь надо взять 3 детали и скрепить их степлером. С остальными тремя деталями поступить точно так же.

8. Осталось скрепить две полученные заготовки между собой, а также скрепить детали в местах соприкосновения.

9. Снежинка готова. Можно украшать елку или класс, или группу в детском садике .

Вариант 3 – Снежинка из «гармошки»

Для работы потребуются: половина листа формата А3, ножницы, степлер, нитка и иголка.

Процесс:

1. Складываем лист гармошкой (глубина складки около 3 см, можно больше).

2. Посередине прошиваем и закрепляем нитку.

3, 4. Вырезаем узор. Важно, чтобы узор был симметричным относительно середины. Я не стала долго думать и вырезала просто треугольники.

5. Скрепляем края гармошки степлером с одной и с другой стороны.

6. Снежинка готова украсить ваш праздник.

Всех с наступающим Новым годом!!!