Пушинки–снежинки. Делаем объемные снежинки из бумаги (часть два)
Снег, снег, снег, снег
Обсыпает ветки.
На березе, на сосне
Снежные конфетки.
А на елочке у нас
Снег ненастоящий,
Но такой же, как в лесу,
Белый и хрустящий.
Продолжаю тему объемных снежинок. Часть первая: Пушинки – снежинки из бумаги …
На этот раз я предлагаю сделать варианты попроще.
Итак, вариант 1 – Снежинка из полосок
Для этого нам понадобятся: полоски бумаги, клей (можно воспользоваться степлером), и ножницы.
Описание процесса:
1.Берем 6 полосок бумаги и переплетаем их, места соединения скрепляем клеем. Важно – полоски должны переплетаться посередине!
2. Соединяем крайние полоски и скрепляем их клеем.
3. Получаем деталь, состоящую из петелек и полосочек. Делаем вторую точно такую же деталь.
4. Соединяем две детали вместе под углом 45 градусов, и опять же скрепляем клеем.
5. Теперь надо приклеить петельки к полоскам, а лишнее обрезать.
6. Снежинка готова. Можно привязывать веревочку и вешать на елку.
Вариант 2 – Снежинка из квадратов
Для работы нам понадобится: 6 квадратных листов бумаги – я брала из блока для записей (можно нарезать любую, в зависимости от размера снежинки), ножницы, клей, степлер.
Процесс:
1. Берем лист бумаги и складываем его по диагонали. Делаем разметку.
2. Разрезаем лист по намеченным линиям и разворачиваем его.
3. Начиная с середины склеиваем противоположные уголки (я для удобства воспользовалась карандашом).
4. Переворачиваем и снова склеиваем центральные рамки.
5. Переворачиваем и склеиваем. И так до тех пор, пока все не склеим.
6. В результате всех переворачиваний и склеиваний получается такая деталь. На снежинку таких деталей надо 6 штук.
7. Теперь надо взять 3 детали и скрепить их степлером. С остальными тремя деталями поступить точно так же.
8. Осталось скрепить две полученные заготовки между собой, а также скрепить детали в местах соприкосновения.
9. Снежинка готова. Можно украшать елку или класс, или группу в детском садике .
Вариант 3 – Снежинка из «гармошки»
Для работы потребуются: половина листа формата А3, ножницы, степлер, нитка и иголка.
Процесс:
1. Складываем лист гармошкой (глубина складки около 3 см, можно больше).
2. Посередине прошиваем и закрепляем нитку.
3, 4. Вырезаем узор. Важно, чтобы узор был симметричным относительно середины. Я не стала долго думать и вырезала просто треугольники.
5. Скрепляем края гармошки степлером с одной и с другой стороны.
6. Снежинка готова украсить ваш праздник.
Всех с наступающим Новым годом!!!