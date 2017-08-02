Давай поиграем! Плетём паутину, измеряем осадки и собираем букет!

Домашние мастер-классы для маленьких непосед! Продолжаем изучать природу, ее явления и развиваем моторику!

Ранее мы предлагали вам:

Три идеи для игр с мыльными пузырями

В поход! Три идеи, как развлечь ребенка, наблюдая за природой

Делаем сами аква песок, радугу в бутылке и песочный вулкан

Рисунки на пене, прятки хамелеона и солдатики

Давай поиграем! Красим капусту, дрессируем лягушку и собираем гербарий!

Плетём паутины

Знаете ли вы, что пауки — это не насекомые, а паукообразные? Покажите ребенку, что паук отличается от того же муравья строением. У насекомых 3 основные части тела — голова, брюшко и грудь, а также усики или антенны, а у паука 2 части тела — головогрудь и брюшко. И лапок у паука 8, а у всех насекомых 6.

Давайте притворимся пауками и сплетем свои сети.

Что понадобится: клубок ниток и крепкие нервы.

Как делать: позволить ребенку оплетать мебель, ручки дверные. Затем можно ползать через сплетенные нити, стараясь их не задеть. Развесить на нитки с помощью прищепок «добычу». Притвориться мухой, например, и перебраться через паутину, не задев ее.

Расскажите ребенку, чем пауки полезны. Только одно такое существо убивает в год около двух тысяч вредных насекомых, которые попадают в его сети. В основном пауки питаются мухами и комарами. Можно сказать, что они вносят значительный вклад в борьбу с вредными насекомыми.

Измеряем осадки

Нынешняя погода способствует следующему опыту — сделать измеритель осадков из пластиковой бутылки. Поставим его в укромном месте на улице и будем периодически проверять и отмечать, сколько см осадков выпало.

Что понадобится: пластиковая бутылка и перманентный маркер.

Как делать: у бутылки отрезать горлышко и, перевернув его, вставить в отрезанную часть. Маркером, используя сантиметр, сделать отметки на бутылке.

Выставить бутылку на улицу. Если сделать несколько таких измерителей, то расположить их можно в разных местах (на балконе, в траве у дерева, на полянке и пр.) и сравнить, где будет больше осадков. Расспросить ребенка, почему именно так вышло и порассуждать.

Вазочка с букетом

Что-то очень простое. Цветы — самая многочисленная группа флоры. Большинство кустарников, деревьев и трав относится именно к цветковым растениям. Соберите букетик на прогулке, обратите внимание ребенка на то, что собирать можно только те цветы, которые растут не на клумбах. Что срывать цветы надо аккуратно, не вырывая корни и не срывая все цветы на полянке, совсем понемногу. Рассмотрите цветы, узнайте их названия, понюхайте как пахнут. Какие вкуснее? Какого цвета у вас растения? Обратите внимание на различия лепестков, оглянитесь вокруг, кто питается нектаром цветов — наверняка увидите пчел, шмелей, бабочек и пр.

А дома изготовьте для своих букетов вазочку.

Что понадобится: баночка (например, из-под йогурта), пластилин и бусинки.

Как делать: покрыть баночку пластилином и приклеить красивые бусинки, стразы, крупу.

Обязательно предложите ребенку наши игры, наградой вам будет счастливая улыбка и горящие глаза!

Поделитесь с нами вашими фотографиями и впечатлениями в комментариях к данной статье. Или в теме, в которой можно пообщаться с автором рубрики и узнать еще больше идей!

Рубрика «Давай поиграем» будет выходить на нашем сайте каждую неделю.