Давай поиграем! Плетём паутину, измеряем осадки и собираем букет!
Домашние
Ранее мы предлагали вам:
Три идеи для игр с мыльными пузырями
В поход! Три идеи, как развлечь ребенка, наблюдая за природой
Делаем сами аква песок, радугу в бутылке и песочный вулкан
Рисунки на пене, прятки хамелеона и солдатики
Давай поиграем! Красим капусту, дрессируем лягушку и собираем гербарий!
Плетём паутины
Знаете ли вы, что пауки — это не насекомые, а паукообразные? Покажите ребенку, что паук отличается от того же муравья строением. У насекомых 3 основные части тела — голова, брюшко и грудь, а также усики или антенны, а у паука 2 части тела — головогрудь и брюшко. И лапок у паука 8, а у всех насекомых 6.
Давайте притворимся пауками и сплетем свои сети.
Что понадобится: клубок ниток и крепкие нервы.
Как делать: позволить ребенку оплетать мебель, ручки дверные. Затем можно ползать через сплетенные нити, стараясь их не задеть. Развесить на нитки с помощью прищепок «добычу». Притвориться мухой, например, и перебраться через паутину, не задев ее.
Расскажите ребенку, чем пауки полезны. Только одно такое существо убивает в год около двух тысяч вредных насекомых, которые попадают в его сети. В основном пауки питаются мухами и комарами. Можно сказать, что они вносят значительный вклад в борьбу с вредными насекомыми.
Измеряем осадки
Нынешняя погода способствует следующему опыту — сделать измеритель осадков из пластиковой бутылки. Поставим его в укромном месте на улице и будем периодически проверять и отмечать, сколько см осадков выпало.
Что понадобится: пластиковая бутылка и перманентный маркер.
Как делать: у бутылки отрезать горлышко и, перевернув его, вставить в отрезанную часть. Маркером, используя сантиметр, сделать отметки на бутылке.
Выставить бутылку на улицу. Если сделать несколько таких измерителей, то расположить их можно в разных местах (на балконе, в траве у дерева, на полянке и пр.) и сравнить, где будет больше осадков. Расспросить ребенка, почему именно так вышло и порассуждать.
Вазочка с букетом
А дома изготовьте для своих букетов вазочку.
Что понадобится: баночка (например,
Как делать: покрыть баночку пластилином и приклеить красивые бусинки, стразы, крупу.
Обязательно предложите ребенку наши игры, наградой вам будет счастливая улыбка и горящие глаза!
Поделитесь с нами вашими фотографиями и впечатлениями в комментариях к данной статье. Или в теме, в которой можно пообщаться с автором рубрики и узнать еще больше идей!
Рубрика «Давай поиграем» будет выходить на нашем сайте каждую неделю.