Современные дети мало читают и много играют в компьютерные игры – об этом с тревогой говорят не только родители, но и психологи, и педагоги. Нужно ли жалеть о том, что мы – уже не самая читающая нация (как было 50 лет назад)? Или просто – уделить немного внимания своим детям и вместе с ними обратить себе на пользу такие достижения цивилизации, как компьютер и Интернет?

Всё началось с рисования. Весной 2008-го я пришла в художественное училище «Рифей», чтобы с педагогом Ольгой Ивановой поговорить об особенностях обучения детей рисованию. Вместе с Ольгой Леонидовной я застала здесь и искусствоведа Екатерину Бухарову – наш разговор ( U-интервью: Рисуют все! Уроки рисования. Часть 1. ) вышел далеко за рамки изобразительного искусства. Мы говорили о взаимопонимании между взрослыми и детьми; о визуальной культуре и, конечно же, компьютерных играх. Ведь это – часть современной визуальной культуры. То, что ребёнок видит на экране телевизора и компьютера, оказывает огромное воздействие на мироощущение современного ребёнка и, в конце концов, влияет на то, как он рисует.

Участники разговора:

Ольга Леонидовна – Ольга Леонидовна Иванова. Руководитель Профильного ресурсного центра развития профессионального образования Свердловской области в сфере художественного производства и полиграфии, доцент кафедры языков массовых коммуникаций УрГУ, кандидат педагогических наук, архитектор, автор культурно-образовательного проекта «СЕВЕРНЫЙ ДИАЛОГ». Старшему ребёнку 22 года, младшему - 19. Екатерина – Екатерина Бухарова, искусствовед, методист Профильного ресурсного центра развития профессионального образования Свердловской области в сфере художественного производства и полиграфии, младший научный сотрудник Лаборатории архитектурно-художественной семиотики Уральской архитектурно-художественной академии, автор культурно-образовательного проекта «СЕВЕРНЫЙ ДИАЛОГ».. Екатерина – будущая мама, ей 25 лет.

Беседуя с представительницами двух разных поколений об изобразительном искусстве ( U-интервью: Рисуют все! Уроки рисования. Часть 3. ), мы остановились на том, что обучать современного ребёнка рисованию необходимо вот почему:

Ольга Леонидовна: В настоящее время – изобразительное искусство безусловно необходимо каждому. Ведь современного человека окружает пространство знаков и символов, мы живём в этом мире! А нашим детям тем более предстоит общаться в этом пространстве, и значит, нужно научиться выражать себя посредством знаков!

- Какие знаки и символы?! Ведь современные дети даже не читают!

Ольга Леонидовна: Не читают, да. И это уже тенденция. Ведь не просто один ребёнок из ста не читает – целое поколение (а на самом деле я думаю, что уже и два поколения!) совершенно не настроены на чтение, на восприятие текста.

- И как вы это оцениваете? Как это влияет на детское сознание? Плохо это?

Ольга Леонидовна: да нет, не плохо.

- Как неплохо?!

Ольга Леонидовна: это просто специфика времени. Если никак к этому не относиться, а воспринять как факт. Да, современные дети почти не читают, но они с удовольствием смотрят мультики и фильмы, а это – тоже знаки и символы, просто не на бумаге. И в этом мультяшном пространстве визуальных образов они чувствуют себя комфортно. И этим они отличаются от нас – мы с вами росли в принципиально иной среде, у нас не было телевизоров, и что такое комиксы никто не знал в Советском Союзе.

- И что тогда делать родителям?

Ольга Леонидовна: Насыщать пространство. Обращать внимание на ту визуальную среду, в которой находится ребёнок. Очень хорошо, если с детства ребёнок освоится с этим миром образов – научится выражать свои мысли и чувства через образы и «считывать» образы, созданные другими людьми. Потому что – нравится родителям результат или не нравится – ребёнок дошкольного возраста проявляет интерес к рисованию. Это закономерный этап его психического развития, и более того, это жизненно необходимо для существования современного ребёнка в нынешней визуальной среде. Он осваивает это пространство, и – помогаем мы ему или нет – он учится изъясняться на языке образов.

- Компьютерные игры – тоже элемент современной культуры. Их тоже предлагаете не оценивать?

Ольга Леонидовна (вздыхает): я только вчера сидела, играла…

- Вы???

Ольга Леонидовна: да вот, понимаете, сидела я и играла в компьютер. И параллельно пыталась понять: каким образом эта самая игра меня, взрослого человека с моим опытом, багажом знаний и с моей способностью сопротивляться любому постороннему вмешательству – каким образом эта игра меня засасывает?

- А во что играли?

Ольга Леонидовна: «Семь чудес света» – такая игра, по принципу тетриса, только более эстетическая. Но в принципе, совершенно простая: нужно составить шарики таким образом, чтобы перейти на следующий уровень, который уже сложнее, и задание потруднее. Но, Вы не поверите, как маленькая я сидела два часа, потому что была так вовлечена в игру! Я чувствовала, что просто должна это пройти!

- Так что этом плохого? Целеполагание, движение к намеченному результату и воля к победе – замечательные качества развиваются у играющего человека!

Ольга Леонидовна: Да, для себя я вижу, что какие-то логические задачки я решаю, мозги становятся на место, я отдыхаю, а потом, после гимнастики для мозгов, я могу дальше работать. Но ведь этот момент вовлечения – он не должен преобладать, вот в чём дело! Гимнастика – да, но до определённого предела. Отдохнула – пора заканчивать. И если момент вовлечения начинает преобладать, если я стремлюсь к игре как к таковой, то это уже азарт, а азарт – это зло и разрушение. И я могу сказать на примере своего сына 19-ти лет: по поводу компьютера я с ним воюю.

- А что такого? Все же играют! Да и парень-то не маленький, наверное, понимает, что к чему…

Ольга Леонидовна: Понимаете, этот виртуальный мир игры, чем он хуже, чем любой самый плохонький рисунок? Тем, что он не даёт выхода сознательной интеллектуальной деятельности в реальное пространство жизни. Процесс игры ничего не меняет в пространстве вокруг человека. Это как наркотики – какие там образы рождаются – ууу! Но наркотики – это иллюзия деятельности.

Екатерина: Вот вам пример из истории искусства: Пикассо одно время очень сильно увлекался наркотиками, его «розовый период» нарисован под влиянием наркотического состояния. Но позднее он отошёл от наркотиков, заявив о том, что когда он погружался в состояние наркотического опьянения, он там, в этом виртуальном пространстве реализовывал все свои замыслы. А когда опьянение проходило, он видел, что в реальной жизни результата-то нет! Он всё уже реализовал в своих фантазиях, но в реальности ничего не создал. Это никак не изменило окружающее пространство, это никому не нужно. А главное, что ему самому больше ничего не нужно.

- И возвращаясь к теме – в чём вы видите опасность ухода в виртуальный мир?

Ольга Леонидовна: именно в уходе в виртуальный мир. Играть – играйте, но не забывайте, что жизнь-то человека – она здесь.

- А если ребёнок уже играет? Моему старшему 11, и он уже играет. Что делать? Подсовывать другие игрушки, ориентированные на создавание, чтоб не «бродил» по закоулкам, нарисованным другими людьми, а рисовал на экране компьютера собственный город, свои улицы, и населял их персонажами?.. Или это всё равно будет уход от реальности?

Ольга Леонидовна: Видите ли, что бы он ни делал на компьютере, эта деятельность должна выноситься во вне, в среду общения.

- Так дети и создают кружки по интересам, обмениваются дисками, компьютерная игра – это целая субкультура! И если я, например, запрещу своему сыну играть в компьютерные игры, он окажется выключенным из этого общения – сверстники просто не будут с ним разговаривать, и он сам будет не в курсе их интересов.

Ольга Леонидовна: Как правило, с головой в компьютерные игры уходят те дети, которые не получают «драйва» от социального одобрения. Те, кто нуждается в этом одобрении, но не получает его.

- Это дети чересчур критичных родителей?

Ольга Леонидовна: Не обязательно – может быть, это детский сад, или чересчур агрессивная среда в школе. Где-то в какой-то момент ребёнок не получил того одобрения окружающих, которого ждал, которое было необходимо ему в тот момент – и он ушёл в виртуальное пространство. Потому что это та среда, где он сам ответственен за результат, и где он получит одобрение: «я прошёл этот уровень – я молодец!» В виртуальном мире он успешен, он владеет всем.

Екатерина: Ещё одна причина этого ухода, по-моему, в том, что современные родители находят всё меньше времени для создания какого-то специального, общего с ребёнком пространства, включения в это пространство, наполнения его жизнью. Я помню, мы с братом в детстве были в восторге, когда папа сам нарисовал для нас настольную игру, где нужно было бросать кубик и передвигать фишку. Мы с братом сразу бросились рисовать другие такие игры, создали их 15 штук, с увлечением играли. Это было то самое визуальное пространство, созданное значимым для нас взрослым. Не купленная в магазине игра, а то, что мы нарисовали сами, вместе с папой и с братом. У современных взрослых почему-то не находится времени и сил на то, чтобы создавать такие общие творческие пространства вместе с детьми!

Ольга Леонидовна: Эта проблема серьёзна ещё вот почему. 25-20 лет назад, когда я росла, была специфическая детская среда – уличная компания, состоящая из детей разного возраста. Ватаги ребятишек носились по дворам, по крышам, по гаражам…

- Это и при нас ещё было!

Екатерина: Да, и при нас!

Ольга Леонидовна: Ну вот, дети толпами носились по улицам, организовывали какие-то свои игры, была своя социальная среда, со своей иерархией: младшие – старшие, свои требования, свои законы, одобрения или порицания в этой детской среде… А сейчас особенно у городского ребёнка такой возможности практически нет. Боле того, я слышала, что готовится законопроект об ответственности взрослых за то, что оставили ребёнка одного без присмотра. То есть дети теперь будут круглосуточно под надзором!

- Но нам скажут: вы посмотрите, какое время! Ребёнка страшно на улицу выпустить!

Ольга Леонидовна: В том то и трагедия! Страх за жизнь ребёнка заставляет родителей изолировать его от общества, хотя мы желаем ребёнку добра. У ребёнка отнимается та естественная социальная среда, общаясь в которой с детьми разных возрастов и социальных слоёв, он мог бы учиться взаимоотношениям с разными людьми. Дети лишены возможности передачи друг другу уникального социального опыта.

- Но как же – детские сады, школы, в конце концов, кружки и секции, пионерлагеря – всё это осталось, только может быть, приняло другие формы…

Ольга Леонидовна: Нет, всё, что вы перечислили, можно назвать пространством, которое организовано взрослым. А я говорю о другом: должно быть пространство, свободное от взрослых, где правила создают сами дети. В плохую компанию он попал – в хорошую, но он попал в какую-то систему ценностей. А сейчас они ни в какую компанию не попадают - ни в плохую, ни в хорошую…

Екатерина: …они попадают в Интернет

Ольга Леонидовна: Ну конечно, потребность в общении-то остаётся!

Екатерина: И, между прочим, и Интернет нельзя назвать хорошей компанией…

- Но Ольга Леонидовна, хотим мы того или нет, им предстоит жить в этом мире. Вы сами только что сказали об этом, констатируя тот факт, что нынешние дети совсем не читают…

Ольга Леонидовна: Вот именно! Единственное, что остаётся нам, взрослым, это проявить интерес к тому, чем живёт ребёнок, найти в себе силы и время войти в ту самую среду, которой живёт и дышит ребёнок, постараться понять это и создать совместное пространство для общения родителя и ребёнка.

- А что – хорошая идея! Слать, например, ребёнку электронные письма!

Ольга Леонидовна: почему нет? Или общаться с детьми посредством ICQ – и общение с ребёнком получает совсем другое звучание! Закрывать глаза на это, ограждать ребёнка от Интернета и компьютера – глупо! Нужно научить его грамотно этим пользоваться; не растворяться в этом, а использовать современные технические достижения себе на благо. Входить в эту виртуальность, и выходя, выносить оттуда только хорошее и полезное…

Напомню читателю, что темы компьютерных игр в жизни современного человека мы коснулись с педагогом Ольгой Леонидовной Ивановой и искусствоведом Екатериной Бухаровой во время большого интервью, посвящённого теме детского изобразительного творчества. Все три части интервью (с практическими советами и сценариями уроков рисования с детьми) читайте здесь:

U-интервью: Рисуют все! Уроки рисования. Часть 1.

U-интервью: Рисуют все! Уроки рисования. Часть 2.