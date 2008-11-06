Форум
Читаем малышам: список рекомендуемой литературы

Лучшие издательства, серии книг и отдельные издания, предназначенные детям от рождения до трех лет

Издательство «АСТ»:

  1. Серия «Любимая сказка»
  2. Серия книг-игрушек в форме зверей, твердый переплет:
    • «Черепаха»,
    • «Божья коровка»
  3. «Книга для чтения. От года до семи»
  4. «Уж ты, заинька, послушай»: Хрестоматия для детей от двух до четырех.

 

Издательство «БЕЛФАСТИЗДАТ групп»:

Серия «Угадай, кто пищит»:

  • «Кто в ракушке»;
  • «Кто в грузовичке»;
  • «Куриный секрет»;
  • «Чаепитие с сюрпризом».

 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»:

Серия «Веселый словарик» для детей 2-5 лет:

  • «Большой и маленький»;
  • «Добрый и злой»;
  • «Вверх и вниз»;
  • «Весело и грустно»

 

Издательский дом «КАРАПУЗ»:

Серия «Для самых-самых маленьких»:

  • От года до трех;
  • От двух до четырех.

 

Издательство «ЛАБИРИНТ»:

  1. Серия «Загляни в окошко», книжка-игрушка:
  • «Как мышки наряжались»;
  • «Как нашли маму»;
  • «Поиграем в прятки»;
  • «Что любят мышки».

 

  1. Серия «Чудо-окошко»:
  • «Цветные рыбки»;
  • «На ферме»;
  • «Мои друзья».

 

  1. Серия «Мой дом»:
  • «Мой дом в горах»;
  • «Мой северный дом».

 

  1. Серия про зверей:
  • «Про утенка»;
  • «Про Соню»;
  • «Про зайку»;
  • «Про котенка»;
  • «Про енота»;
  • «Про лягушонка».

 Издательство «МАХАОН»:

  1. Серия «Озорные странички», игра-словарик.
  • «Найди, кто моя мама?»;
  • «Найди, что я ем?»

 

  1. Серия «Почитай мне стихи»
  • А.Барто: «Девочка чумазая», «Медвежонок-невежа» и др.
  • С.Маршак: «Сказка о глупом мышонке», «Сказка про спички» и др.
  • С.Михалков: «А что у вас?», «Котята», «Рисунок» и др.

 

  1. Серия «Почитай мне сказку».

 

  1. Серия «Малышам о малышах», с изображением животных (фотографии):
  • «Лисенок»;
  • «Слоненок»;
  • «Тигренок»;
  • «Малыш шимпанзе».

 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»:

Серия «Для развития речи и мышления самых маленьких детей от 1 года: «Кто такой?»; «Что такое?»; «Чей домик?»; «Чей голос?».

 

Издательский дом «НЕВА», издательство «ОЛМА-ПРЕСС»:

  1. «У кого какой дом?», книжка-раскладушка.

 

  1. Школа раннего развития. Первые уроки для новорожденных
  • «От 0 до 6 месяцев»;
  • «От 6 до 12 месяцев».

 

  1. Программа развития и обучения дошкольников. 3 года (Серия «Учимся говорить»), даны рекомендации логопедов.

 

Издательский дом «НЕВА», издательство «СОВА»:

  1. Серия «Мои первые слова», книжка-раскладушка.
  • «Игрушки»;
  • «Профессии»;
  • «Наша одежда».

 

  1. «Я знаю цвета», книжка-малышка.

 

Издательство «OXFORD»:

Серия «Моя первая книжка»:

  • «О часах»;
  • «О погоде»;
  • «О размере».

 

Издательство «ОНИКС»:

  1. Серия «Моя первая библиотечка». Для самых маленьких (родители читают детям):
  • «Ванька-встанька» Б.Заходера;
  • «Девочка-ревушка» А.Барто;
  • «Домашние животные»;
  • «Зоопарк»;
  • «Котята» С.Михалкова.

 

  1. Зарубежные сказки для трех лет:
  • «Золушка» Ш.Перро;
  • «Принцесса на горошине» Х.К. Андерсена.

 

  1. Сказки и загадки.
  2. Русские волшебные сказки.
  3. Русские народные сказки.
  4. Серия «Обучение с пеленок», развивающие игры.

 

Издательство «РОДНИК»:

  1. Книжки-раскладушки, сказки:
  • «Золотая рыбка»;
  • «Лиса и волк»;
  • «Лесные хоромы».

 

  1. Серия «Первые уроки»:
  • «Во дворе»;
  • «Зверушки»;
  • «В зоопарке».

 

  1. Серия «Книжки-малышки»:
  • «Пузырь, соломинка и лапоть;
  • «Война грибов».

 

Издательство «РОСМЭН»:

  1. Серия «Для маленьких»:
  • «Ай-люли» Е.Благининой;
  • «Баю-баю» В.Берестова.

 

  1. Серия «Сундучок», книжка-игрушка в виде сундучка.
  2. Серия «Чудо-глазки», книжка-игрушка:
  • «Кто там квакает»;
  • «Чужие блины»;
  • «Как друзья играли».

 

  1. Серия «Уроки малышам»:
  • «Все поет»;
  • «Считалочка».

 

  1. Серия «Из жизни игрушек» 2-3 года:
  • «Помощник Петя»;
  • «В магазине».

 

  1. Серия «В любое время года хорошая погода» 1,5-3 года:
  • «Про солнце»;
  • «Про дождь»;
  • «Про ветер».

 

Издательство «СТРЕКОЗА»:

  1. Серия «Что такое хорошо»:
  • «Белочка-проказница»;
  • «Всех угощаю»;
  • «Доброта»;
  • «Ленивая Хрюшка»;
  • «Ничего тебе не дам».

 

  1. Серия «Маленьким и умненьким»:
  • «В джунглях»;
  • «Календарь»;
  • «Транспорт»;
  • «Профессии».

 

  1. Серия «Карамелька», книжки-расладушки:
  • «Елочка»;
  • «Девчоночье занятие».

 

  1. Серия «Мы растем»:
  • «Сорока-Белобока»;
  • «Баюшки-баю»;
  • «Зоопарк»;
  • «Козлятки и волк».

Фирма ООО «ВРЕМЯ ПРЕСС»:

Серия «Живые страницы» - это добрые спектакли в сочетании со сказочными иллюстрациями, аудиокассета+книга иллюстраций: «Теремок», «Колобок».

