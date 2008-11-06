Читаем малышам: список рекомендуемой литературы
Лучшие издательства, серии книг и отдельные издания, предназначенные детям от рождения до трех лет
Издательство «АСТ»:
- Серия «Любимая сказка»
- Серия книг-игрушек в форме зверей, твердый переплет:
- «Черепаха»,
- «Божья коровка»
- «Книга для чтения. От года до семи»
- «Уж ты, заинька, послушай»: Хрестоматия для детей от двух до четырех.
Издательство «БЕЛФАСТИЗДАТ групп»:
Серия «Угадай, кто пищит»:
- «Кто в ракушке»;
- «Кто в грузовичке»;
- «Куриный секрет»;
- «Чаепитие с сюрпризом».
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»:
Серия «Веселый словарик» для детей 2-5 лет:
- «Большой и маленький»;
- «Добрый и злой»;
- «Вверх и вниз»;
- «Весело и грустно»
Издательский дом «КАРАПУЗ»:
Серия «Для самых-самых маленьких»:
- От года до трех;
- От двух до четырех.
Издательство «ЛАБИРИНТ»:
- Серия «Загляни в окошко», книжка-игрушка:
- «Как мышки наряжались»;
- «Как нашли маму»;
- «Поиграем в прятки»;
- «Что любят мышки».
- Серия «Чудо-окошко»:
- «Цветные рыбки»;
- «На ферме»;
- «Мои друзья».
- Серия «Мой дом»:
- «Мой дом в горах»;
- «Мой северный дом».
- Серия про зверей:
- «Про утенка»;
- «Про Соню»;
- «Про зайку»;
- «Про котенка»;
- «Про енота»;
- «Про лягушонка».
Издательство «МАХАОН»:
- Серия «Озорные странички», игра-словарик.
- «Найди, кто моя мама?»;
- «Найди, что я ем?»
- Серия «Почитай мне стихи»
- А.Барто: «Девочка чумазая», «Медвежонок-невежа» и др.
- С.Маршак: «Сказка о глупом мышонке», «Сказка про спички» и др.
- С.Михалков: «А что у вас?», «Котята», «Рисунок» и др.
- Серия «Почитай мне сказку».
- Серия «Малышам о малышах», с изображением животных (фотографии):
- «Лисенок»;
- «Слоненок»;
- «Тигренок»;
- «Малыш шимпанзе».
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»:
Серия «Для развития речи и мышления самых маленьких детей от 1 года: «Кто такой?»; «Что такое?»; «Чей домик?»; «Чей голос?».
Издательский дом «НЕВА», издательство «ОЛМА-ПРЕСС»:
- «У кого какой дом?», книжка-раскладушка.
- Школа раннего развития. Первые уроки для новорожденных
- «От 0 до 6 месяцев»;
- «От 6 до 12 месяцев».
- Программа развития и обучения дошкольников. 3 года (Серия «Учимся говорить»), даны рекомендации логопедов.
Издательский дом «НЕВА», издательство «СОВА»:
- Серия «Мои первые слова», книжка-раскладушка.
- «Игрушки»;
- «Профессии»;
- «Наша одежда».
- «Я знаю цвета», книжка-малышка.
Издательство «OXFORD»:
Серия «Моя первая книжка»:
- «О часах»;
- «О погоде»;
- «О размере».
Издательство «ОНИКС»:
- Серия «Моя первая библиотечка». Для самых маленьких (родители читают детям):
- «Ванька-встанька» Б.Заходера;
- «Девочка-ревушка» А.Барто;
- «Домашние животные»;
- «Зоопарк»;
- «Котята» С.Михалкова.
- Зарубежные сказки для трех лет:
- «Золушка» Ш.Перро;
- «Принцесса на горошине» Х.К. Андерсена.
- Сказки и загадки.
- Русские волшебные сказки.
- Русские народные сказки.
- Серия «Обучение с пеленок», развивающие игры.
Издательство «РОДНИК»:
- Книжки-раскладушки, сказки:
- «Золотая рыбка»;
- «Лиса и волк»;
- «Лесные хоромы».
- Серия «Первые уроки»:
- «Во дворе»;
- «Зверушки»;
- «В зоопарке».
- Серия «Книжки-малышки»:
- «Пузырь, соломинка и лапоть;
- «Война грибов».
Издательство «РОСМЭН»:
- Серия «Для маленьких»:
- «Ай-люли» Е.Благининой;
- «Баю-баю» В.Берестова.
- Серия «Сундучок», книжка-игрушка в виде сундучка.
- Серия «Чудо-глазки», книжка-игрушка:
- «Кто там квакает»;
- «Чужие блины»;
- «Как друзья играли».
- Серия «Уроки малышам»:
- «Все поет»;
- «Считалочка».
- Серия «Из жизни игрушек» 2-3 года:
- «Помощник Петя»;
- «В магазине».
- Серия «В любое время года хорошая погода» 1,5-3 года:
- «Про солнце»;
- «Про дождь»;
- «Про ветер».
Издательство «СТРЕКОЗА»:
- Серия «Что такое хорошо»:
- «Белочка-проказница»;
- «Всех угощаю»;
- «Доброта»;
- «Ленивая Хрюшка»;
- «Ничего тебе не дам».
- Серия «Маленьким и умненьким»:
- «В джунглях»;
- «Календарь»;
- «Транспорт»;
- «Профессии».
- Серия «Карамелька», книжки-расладушки:
- «Елочка»;
- «Девчоночье занятие».
- Серия «Мы растем»:
- «Сорока-Белобока»;
- «Баюшки-баю»;
- «Зоопарк»;
- «Козлятки и волк».
Фирма ООО «ВРЕМЯ ПРЕСС»:
Серия «Живые страницы» - это добрые спектакли в сочетании со сказочными иллюстрациями, аудиокассета+книга иллюстраций: «Теремок», «Колобок».
Оставить комментарий