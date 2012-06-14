Дети в царстве растений или Как сделать лесные прогулки безопасными

И вновь наступило лето – теплое, солнечное, такое долгожданное! Многие летом начинают путешествовать по региону или за его пределами. Чтобы создать условия для безопасных прогулок по лесу и при этом не огорчать себя и детей грозными окриками: «Не смей! Не трогай! Не рви!», оглушая лесных обитателей, мы придумали вот что: стали создавать иллюстрированные презентации с информацией.

В течение лета 2011 года мы всей семьей: муж, я, сын Антон (4 года) и дочь Алина (2 года) много путешествовали по нашему краю, и встречали много грибов и ягод в лесу. Конечно, им хотелось тут же сорвать встреченный гриб или ягодку и подержать в руках, или отправить в рот…

У нас возник вопрос: Как научить детей различать съедобные и ядовитые грибы и ягоды? Как сделать лесные прогулки безопасными?

Поэтому мы в лесу знакомились с представителями грибного семейства, ягодными кустарниками, рассматривали их плоды, листья, угадывали вместе, можно их есть или нет.

Так появилась идея сделать презентацию про грибы, а в продолжение грибной темы - фоторассказ и про ягоды нашего региона.

Так начинается одна из наших презентаций. Потом мы так вошли во вкус этого занятия, что изучили подробным образом кукурузу, затем – орехи. А потом, благодаря моему супругу у нас появилась информация об экзотических грибах, и, конечно, новая презентация. Это потрясающе – узнавать, сколько видов и форм жизни присутствует на нашей чудесной планете!

Наш опыт считаю очень интересным и познавательным для ребят, т.к. первая презентация, да и последующие тоже, появились именно благодаря Антону, который хотел «узнать побольше о грибах». Сейчас он уверенно называет категории грибов, точно определяет по фотографии название того или иного гриба, соотносит, какой из них полезен, а какой трогать нельзя.

Закрепляем мы приобретенные знания в непринужденной форме – в игре «Съедобное-несъедобное». Не только мои дети, но и дети в группе сына увлеченно изучают его альбомы и знакомятся с представителями растительного мира нашего края.

Грибное коварство известно в народе.

Грибы-двойники существуют в природе.

Внимательным будь, в лес идя, не забудь:

Ошибка закончит твой жизненный путь.

Грибы ядовитые выучи, знай!

В лесу безошибочно их узнавай.

Теперь мы с ребятами точно знаем, что все в природе неслучайно, все имеет свое значение. И если ты встретил мухомор или дымовик, бледную поганку или семейство ложных опят – не тронь, полюбуйся и отойди!

Желаем вам вкусных, полезных и безопасных лесных прогулок!

С уважением, семья Булатовых.