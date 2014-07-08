Методики развития ребенка или Как вырастить гения

За каждым громким именем (а все методики названы именами их создателей) стоит огромная практическая работа и опыт развития множества детей. На сегодняшний день методик раннего развития детей много, и у мам есть возможность попробовать различные в том или ином возрасте. Ведь каждый малыш индивидуален, и систему развития можно подобрать только лишь методом проб. Кроме того, никто не запрещает комбинировать методики.

Методика Монтессори

Пожалуй, самая популярная на данный момент методика: ее практикуют в детских садах и школах развития. Главный принцип – не мешать малышу развиваться самостоятельно. Казалось бы, для этого вообще ничего не надо делать. Но нет, родители и учителя должны подвести ребенка к учению, а дальше лишь наблюдать. Вмешиваться можно только когда ребенку откровенно нужна помощь. В методике Монтессори нет места ни похвале, ни наказаниям – ведь это тоже своего рода вмешательство. Темп, время и интенсивность занятий ребенок тоже выбирает сам. Считается, что именно благодаря этой методике у детей раньше всего открываются способности к определенной деятельности. Существует масса дидактического материала и специальных игрушек, разработанных специально для сторонников системы Монтессори.

Возраст: От 0 до 12 лет.

Для каких детей подходит: Ребенок должен быть общительным. Система совершенно не подходит замкнутым детям, так как он не сможет обратиться к воспитателю, а воспитатель не должен сам предлагать помощь, согласно главному принципу системы.

Минусы методики: Некоторые педагоги считают, что система Монтессори направлена, в основном, на логическое и интеллектуальное развитие. Творчеству и ролевым играм уделяется наименьшее внимание, что является существенным минусом.

Методика Глена Домана

Тоже весьма популярная методика, которая позволяет детям быстро запомнить новые слова и быстро научиться читать. Суть методики в знаменитых карточках Глена Домана, на которых нарисован объект и крупно написано его название. Ребенку показывают карточки, громко и отчетливо произнося написанное слово. Таким образом, у ребенка складывается взаимосвязь между словом, звуком и образом. Если начать заниматься с ребенком с ранних месяцев, то к году у него уже будет неплохой словарный запас, а к трем годам он будет распознавать слова в книгах.

Методика Глена Домана – это не только карточки. Большое внимание уделяется физическим упражнениям ребенка, творчеству.

По некоторым данным, дети, развивающиеся по методике Глена Домана, опережают своих сверстников не только в умственном, но и в физическом развитии. Если вы будете обучать своего ребенка по этой методике, то у него в самом раннем возрасте приобретается навык скорочтения, который не утрачивается всю жизнь.

К тому же, у малыша будет развиваться память. Ваш ребенок без труда сможет запоминать и анализировать огромное количество информации. Да и счет не будет для него проблемой.

Возраст: С рождения.

Для каких детей подходит: Поскольку методика, в основном, направлена на занятия с карточками, ребенок должен быть усидчивым.

Минусы методики: Некоторые специалисты считают данную методику весьма своеобразной, так как она разрабатывалась для детей с заболеваниями мозга. В частности, система направлена на тренировку зрительной памяти, а тактильные ощущения малыша остаются незадействованными.

Методика Зайцева

Данный метод также направлен, главным образом, на чтение. Для того чтобы ребенок быстро начал читать, необходимо приобрести кубики Зайцева. Это кубики с наклеенными на них различными буквами и слогами, из которых можно складывать слова. Как правило, дети начинают читать после 4-8 занятия. Но чтобы достичь успеха, необходимо соблюдать несколько правил: во-первых, все занятия должны проходить в форме игры; во-вторых, занятия должны проводиться регулярно; и в-третьих, занятие должно закончиться при первых же признаках усталости малыша.

Возраст: От 1,5 лет.

Для каких детей подходит: Метод Зайцева больше подходит для правополушарных детей, которые мыслят образно и поэтому легче воспринимают слово целиком.

Минусы методики: Возможно возникновение проблемы в школе: ведь ребенок сразу начал читать по слогам, не разбивая слово на звуки. В школе же все начинается с букв и звуков.

Методика Масару Ибука

Главный принцип этого японского исследователя детского интеллекта и психики – «После трех уже поздно». Масару настаивает, что основы развития должны быть заложены до трех лет. Именно поэтому с самого раннего возраста необходимо в буквальном смысле нагружать малыша информацией и знаниями.

Конечно, делать это не бездумно и без фанатизма. Итак, основные принципы Масару Ибука:

* Детской мозг способен воспринимать не только легкие, но и сложные задачи, поэтому не нужно бояться перегрузить малыша.

* Детям нужно как можно раньше дать карандаши, пластилин и книги. Также в самом раннем детстве малыш должен начинать слушать классическую музыку, стихи классиков, видеть картины великих художников.

* Познавать мир ребенок одолжен не столько на игрушках, сколько на более сложных предметах взрослого обихода.

* Ребенок может пробовать все, что не вредит его здоровью.

Возраст: 0 -3 года.

Для каких детей подходит: Скорее, данная методика должна соответствовать темпераменту родителей. Родители должны быть максимально терпеливы, ведь они должны позволять ребенку буквально все (см. последний пункт).

Минусы методики: Многие педагоги считают минусом то, что Масару в своей методике допускает физическое наказание ребенка. Более того, это противоречит другому постулату системы: необходимо уважать чувство собственного достоинства малыша.

Вальфдорская методика

Эта методика противоположна предыдущей. Здесь, наоборот, нельзя перегружать информацией ребенка вплоть до 7 лет. Ребенок должен узнавать все об окружающем мире естественным путем. При воспитании по данной методике ребенку прививается с детства любовь к природе, так как его главными игрушками и пособиям для познания мира становится природный материал: песок, камни, листья и т.д. Большое внимание уделяется мелкой моторике.

Другим принципом методики является то, что ребенку запрещено говорить «нет». Это слово произносится только в случаях, когда малыш может навредить своему здоровью. В остальных случаях взрослые не должны вмешиваться и запрещать ребенку познавать окружающий мир так, как он хочет.

Возраст: 0 – 16 лет.

Для каких детей подходит: Для усидчивых, послушных, приученных к порядку, с гуманитарными наклонностями.

Минусы методики: До школы дети не обучаются письму и счету, что может затруднить их обучение в традиционной (не вальфдорской школе). Кроме того, в основе вальфдорской систмы лежит принцип антропософии, который отрицает традиционная церковь.

Методика Сесиль Лупан

Согласно этой методике, родители – лучшие учителя ребенка. Именно они должны участвовать активно в любом обучении, но обучение должно происходить только в форме игры. Нельзя устанавливать никаких графиков занятий и переутомлять ребенка. Развивать нужно прежде всего любознательность малыша. Поощрять ее, создавать новые условия, в которых кроха начнет открывать для себя что-то новое.

Так, для обучения счету или алфавиту Лупан рекомендует придумывать песенки на известный мотив или сочинять истории с участием букв и цифр.

Одна из особенностей методики Лупан – обязательное обучение ребенка плаванию с самого рождения.

Возраст: С рождения.

Для каких детей подходит: Специалисты не выявляют каких-либо ограничений для использования данной методики.

Минусы методики: Не уделяется должного внимания социализации ребенка.

Методика Никитиных

Методику разработали многодетные родители и успешно применили ее при воспитании собственных детей. Принципы методики очень просты и даже очевидны. Во-первых, родители должны проявлять всяческую заинтересованность в жизни и развитии детей. Они должны подталкивать к обучению, поощрять, хвалить, много разговаривать с ребенком. Во-вторых, родители не должны ущемлять свободу выбора ребенка, позволяя ему заниматься только тем, чем он хочет. И в-третьих, в этой методике огромное значение отдается спорту. С младенчества ребенок должен расти в спортивной обстановке, а родители собственным примером должны показывать, как важна в жизни двигательная активность. Никитины пропагандируют закаливание с самого раннего младенчества.

Возраст: С рождения.

Для каких детей подходит: Только для усидчивых.

Минусы методики: В методике нет места сюжетно-ролевым играм, которые необходимы для всестороннего развития ребенка. Кроме того, радикальные методы закаливания по Никитиным не приемлют многие мамы.

Методика Гмошинской

Данная методика направлена на ранние занятия рисованием. Как только ребенок начинает уверенно сидеть, ему тут же стоит дать краски. Сначала он будет рисовать пальчиками и ладошками. Затем нужно пустить в ход мелки. Потом можно учиться пользоваться кисточкой и карандашами. Ошибочно мнение, что воспитание по данной системе гарантирует, что из ребенка вырастит живописец. Нет, ранние занятия рисованием способствуют гармоничному всестороннему развитию: у ребенка формируется положительное восприятие цвета, развивается мелкая моторика, появляется интерес к познанию мира и т.д.

Возраст: С 6 месяцев.

Для каких детей подходит: Для всех.

Минусы методики: Система, безусловно, весьма однобока, и ее необходимо дополнять другими методиками развития, направленными на обучение чтению, письму, логике, социализации и т.д.

Система Самбурской

Педагог Алиса Самбурская разработала методику, согласно которой развиваться ребенку помогает музыка. В основе лежит положительное влияние музыки на интеллект, душу и тело. Богатая, «правильная» музыка, которую ребенок слышит с младенчества, а еще лучше, прямо с утробы матери, развивает эмоциональность ребенка, его концентрацию внимания. Чуть позже, если ребенок проявляет интерес и начинает петь вместе с мамой, налицо успехи ребенка в чтении и развитии речи, памяти. Причем занятия музыкой ребенок воспринимает не как урок, а как развлечение, он расслаблен, увлечен, спокоен.

Возраст: С момента зачатия.

Для каких детей подходит: Для всех.

Минусы методики: Как правило, данная методика наиболее эффективно работает в «музыкальных» семьях, где в доме есть музыкальные инструменты, постоянно звучит музыка, родители увлечены музыкой, посещают разного рода концерты, спектакли и т.д.

От автора:

Все методики раннего развития, о которых известно миру, направлены на то, чтобы воспитать гармоничного, умного и здорового ребенка. Но никто не запрещает вам придумать свою методику. Например, известен случай, когда малыш воспитывался в семье кондитеров, и все его обучение происходило на кухне. Мама пекла печенье в виде букв, и так он выучил алфавит.

Помните самое главное – гениями не рождаются. Для воспитания гения необходимо лишь немного усилий и много вашей материнской любви.