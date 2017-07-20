Давай поиграем! Рисунки на пене, прятки хамелеона и солдатики!

Развиваем внимание, ловкость и навыки рисования. Предлагаем вам три увлекательные игры!

Есть такая замечательная восточная техника рисования, которая называется «эбру». Суть ее заключается в том, что рисунок делается водонерастворимыми красками на специальной воде, а затем переносится на бумагу. В домашних условиях повторить это не просто, краски и специальный растворитель довольно дороги. Но есть хорошая альтернатива — рисование на пене для бритья. Получается волшебно, нынешняя погода как раз располагает к чему-то медитативному.

Что понадобится: Пена для бритья, краски (можно пищевые, можно гуашь растворить в воде), плоская тарелка/поднос, деревянная шпажка или зубочистка и бумага.

Как делать: Выдавить пену для бритья на поднос, равномерно распределить по поверхности. В произвольном порядке капать краску на пену, рисуя контуры с помощью шпажки. Когда рисунок будет готов, сверху кладем листок и немного проглаживаем руками, через минуту поднимаем лист и наш рисунок весь на листочке.

Лишнюю пену можно будет убрать с помощью линейки.

Такую бумагу можно использовать в поделках, аппликациях и пр.

Найди хамелеона!

Любите ли вы прятки? Большинство детей их обожают. Только вот играть в прятки интересно большой компанией, но не всегда эта компания в наличии. Тогда давайте поиграем с хамелеоном. Хамелеон — это ящерица, приспособленная к древесному образу жизни, способная менять окраску тела. Он будет прятаться, а ребенок будет его искать.

Что понадобится: перманентный маркер и пленка прозрачная (например, папка-уголок ).

Как делать: на прозрачной пленке рисуем маркером хамелеона, можно под низ положить картинку хамелеона и обвести его сверху на пленке маркером. Наш напарник для игры готов — он отлично принимает цвет скамейки, травы или дерева. Малыш закрывает глаза — мама прячет хамелеончика на площадке/дома, а ребенок ищет.

Рубим «солдатиков»

Что-то очень простое: Поиграть в солдатики с помощью среднего подорожника. Может, играли сами в такую игру в детстве? Для этого нужны такие вот «солдатики» — цветки среднего подорожника. В начале один «солдат» рубит другого, подставившего «голову». Если срубил «голову», то победил, если нет, то меняются местами.

Фото подорожника: http://www.globallookpress.com

Обязательно предложите ребенку наши игры, наградой вам будет счастливая улыбка и горящие глаза!

Поделитесь с нами вашими фотографиями и впечатлениями в комментариях к данной статье. Или в теме, в которой можно пообщаться с автором рубрики и узнать еще больше идей!

Рубрика «Давай поиграем» будет выходить на нашем сайте каждую неделю.