Мобильные гаджеты в обучении дошкольников

Фото: globallookpress.com

В современном мире разнообразие и доступность мобильных устройств растет с каждым днем. Планшетные компьютеры и смартфоны стали повседневными спутниками не только взрослых, но и детей. Итак, стоит ли использовать их в обучении дошкольников?

Основные минусы мобильных устройств, или что отпугивает родителей:

- "Планшеты и смартфоны портят зрение": да, если речь идет о малобюджетных устройствах с низким разрешением экрана, а также если родители не ограничивают время взаимодействия ребенка с устройством. Соответственно, лучше давать ребенку полчаса в день "поиграть" с качественным родительским планшетом, чем подарить ему собственный, дешевый, "который не жалко" и с которым ребенок будет проводить неограниченное количество времени. И телевизор, кстати, тоже неплохо было бы ограничить 30 минутами в день, ведь он портит зрение ничуть не меньше, а часто и больше планшетов.

- "Если ребенок начнет играть, то его потом не оторвешь": это действительно так, если родители не ограничивают время игр и не предлагают никаких интересных занятий помимо смартфона и планшета.

- "От электронных игрушек дети только тупеют": это абсолютно не так, современный рынок мобильных приложений предлагает огромный выбор полезного и развивающего контента для детей, а вот готовы ли родители уделять внимание выбору правильных приложений для своих детей - это уже отдельный вопрос...

Безусловные плюсы мобильных устройств, или почему большинство детей все равно ими пользуются:

- Современная жизнь без мобильных устройств не представляется возможным, современные дети уже рождены в этой реальности, и полностью оградить их от этого невозможно, мало того - это даже вредно, ведь ребенок должен познавать окружающую действительность во всей ее полноте. Безусловно, современный ребенок к школьному возрасту должен уметь пользоваться планшетным компьютером, телефоном и обычным компьютером на простейшем уровне, иначе это даже может стать преградой к успешному обучению - сейчас многие школьные задания связаны с использованием компьютера и интернета.

- Интерес детей к мобильным устройствам с самого раннего возраста очень высок, поэтому гораздо проще привлечь ребенка к обучающим занятиям с использованием планшета или смартфона, чем с использованием трациционных пособий, картинок и заданий. При этом обучение происходит незаметно и без принуждения, чаще всего в виде игры, что очень важно для детей дошкольного возраста.

- Многие родители, что бы они на этот счет ни говорили, высоко ценят возможность посвятить полчаса своим делам, пока ребенок занимается с планшетом или смартфоном.

- Большое разнообразие детских приложений позволяет выбрать качественные программы не только для развлечения, но и для развивающего обучения ребенка, начиная с самого раннего возраста (примерно с 2 лет).

Чему же можно научить ребенка с помощью электронных гаджетов? Какие интересные и качественные приложения можно выбрать?

Изучаем цвета

Интересное приложение для изучения цветов с малышами - " Радужный паровозик". Игра содержит достаточно разнообразный набор заданий для знакомства с цветами радуги, она красочная, интерактивная, снабжена хорошей озвучкой.

Учим цифры

Детские математические приложения очень разнообразны. Есть приложения для самых маленьких, направленные на изучение простейших математических признаков (размер, количество), цифр и счета в пределах 5 - таким, например, является приложение "Учим малыша считать до 5". Наравне с ними существуют и математические игры для детей постарше, в которых детям предлагается решать различные арифметические задачки и примеры, осваивать числа больше 10 - такие как "Математика для детей. Учим цифры"

Учим буквы

Для изучения букв в AppStore и GooglePlay предлагается огромное количество различных "Азбук". Одной из самых интересных можно назвать "Говорящую азбуку" от Jutiful. Игра очень веселая, яркая, целиком анимированная - все буквы и персонажи сделаны из пластилина, у персонажей разные голоса и действия. Такая Азбука не оставит малыша равнодушным и изучение букв и звуков (в приложении есть два режима) будет проходить с увлечением.

Учимся читать

Поскольку тот факт, что ребенок знает буквы и звуки русского языка, совсем не означает, что он сам начнет читать. Для обучения чтению нужны отдельные упражнения, в нашем случае - отдельные приложения. Приложений, с помощью которых действительно можно научить ребенка читать, не так уж и много, т.к. многие издатели подменяют их той же азбукой. Одним из приложений, действительно заслуживающих внимания, является относительная новинка - "Учимся читать с FLUFFYLAB". В этом приложении собрано 5 игр для обучения чтению, каждая из которых имеет 3 уровня сложности. Все игры основаны на складовой методике обучения чтению (как, например, кубики Н. Зайцева) и являются не развлечением, а полноценным обучающим материалом - с множеством качественных картинок, профессиональной озвучкой, правильной разбивкой слов на склады.

Итак, мы видим, какое множество разнообразных игр, заданий и занятий мы можем организовать со своими детьми с помощью мобильных устройств, и абсолютно не нужно от этого отказываться. Самое главное - выбрать правильные, качественные приложения, созданные профессионалами - педагогами и специалистами по раннему развитию. И, безусловно, очень важно не "бросать" ребенка наедине с планшетом и смартфоном, а вместе с ним играть, заниматься и радоваться первым успехам!