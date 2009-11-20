Когда-то давно, в школе на уроках изобразительного искусства меня научили одной интересной технике, которую я успешно применяю до сих пор. Такие открытки можно делать вместе с детьми – им будет очень интересно.

Итак, нам понадобится:

1. Цветные карандаши.

2. Лист бумаги нужного размера.

3. Свеча.

4. Гуашь черного или темно-синего цвета.

5. Спица, или любой другой острый предмет (зубочистка, крючок, можно использовать непишущий стержень от шариковой ручки).

* Лист бумаги в произвольном порядке закрашиваем (а лучше пусть это сделает ваш ребёнок) цветными карандашами.

* Покрываем всю поверхность листа свечным воском, так чтобы не было пробелов. Чем лучше покроется поверхность листа, тем легче будет потом процарапывать рисунок на гуашевом слое.

На поверхность листа бумаги наносим гуашь очень толстым слоем и ждём когда высохнет.

При помощи спицы наносим на сухую поверхность рисунок.

Наши открытки готовы, а те, кого вы будете поздравлять, будут приятно удивлены вашим необычным подарком. С Новым Годом!