Пора в музыкальную школу

Не обязательно делать из ребенка профессионального музыканта - ими становятся все-таки немногие, а вот открыть вместе с музыкой огромный мир духовного богатства человечества может для себя каждый. Известно, что многие выдающиеся люди предпочитали музыкальные досуги любому другому: знаменитый физик Альберт Эйнштейн играл на скрипке, наш гениальный соотечественник Лев Толстой часто исполнял на рояле произведения своего любимого композитора Шопена. Но если в прошлом приглашение учителя музыки считалось обязательным элементом воспитания, то сегодня современная семья больше озабочена покупкой видео и компьютера. Хотя...

Приходилось ли вам встречать малыша, равнодушного к музыкальным игрушкам: погремушкам с музыкой для младенцев, дудкам, свисткам, музыкальным шкатулочкам, губным гармошкам, бубнам и барабанам? Значит, еще не все потеряно, и может быть, стоит отвести ребенка в музыкальную школу? Туда как раз принимают детей пяти-шести лет, а прослушивания проводятся весной и осенью. Конечно, малыша надо немного подготовить, особенно если он не ходил в детский сад и еще не бывал ни на каких "экзаменах".

На прослушивании обычно проверяют наличие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. Чаще всего, сначала просят спеть песенку - ее нужно подготовить заранее, чтобы ребенок не забывал слова и мелодию. Лучше выбрать какую-нибудь детскую песню, знакомую преподавателям, а то иногда ребенок бурчит под нос что-то непонятное из "взрослого репертуара", и педагогам музыкальной школы остается только гадать: то ли у ребенка нет слуха, то ли песня такая бездарная - из трех слов и одной ноты.

Потом просят повторить, прохлопать ладошками предложенный ритмический отрывок (вполне доступный детям), проверяют музыкальный слух и чистоту интонации: нажимают какую-нибудь клавишу на рояле, а малыш должен повторить услышанный звук голосом. А вот еще одно проверочное упражнение: нужно сказать, не глядя на клавиатуру, сколько звуков преподаватель взял сразу: один, два или три? А затем попробовать спеть эти звуки по очереди. Не беспокойтесь, у большинства детей, обладающих элементарным музыкальным слухом, с этим проблем не бывает, поэтому малышу только важно понять, что от него требуют и не растеряться, оставшись без мамы. Если у вас дома есть инструмент, потренируйтесь (в пределах первой октавы). А потом еще могут попросить прочесть - "очень выразительно" - стихотворение. У стихов свой, особый ритм, и дети прекрасно с ним справляются. Если ваш ребенок уже занимался музыкой или его способности заинтересовали педагогов, могут возникнуть дополнительные вопросы. Например, проиграют мелодию и спросят: куда она идет - вверх или вниз? Ровно или "скачет"? и т.п. Но дети, имеющие способности, как правило, охотно отвечают на такие вопросы - им это легко.

А теперь стоит поговорить еще об одной важной проблеме: выборе инструмента. Большинство родителей думает только о фортепиано. Может быть причина этого - наличие в доме еще бабушкиного инструмента. Так же выбирают баян и аккордеон - только тут "виноват" дедушка.

Музыкальные школы, конечно, стараются приспособиться к "пожеланиям" родителей, но все равно на фортепианное отделение самый большой конкурс. Соперничать с ним может только гитара - там конкурс "делают" подростки, среди которых гитара до сих пор необыкновенно популярна. Школы по-разному выходят из положения: создают довольно дорогие подготовительные отделения (оплата в среднем - 150-180 руб. в месяц), ребенок учится там год или два, и за это время можно составить представление о его способностях и направить на фортепианное отделение или обоснованно отказать. В московской школе № 10 имени Бетховена во время очередного приема перед родителями обязательно выступает директор Л.Дмитриева: отметив огромный поток на фортепианное отделение, она советует родителям в случае непоступления прислушаться к рекомендациям педагогов (прослушивание проводит комиссия из нескольких человек), если они посоветуют другой инструмент, и сразу предупреждает, что школа выдает ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ, которые будут предложены взамен фортепиано - ничего покупать не надо. Да и плата на других отделениях меньше, чем на "конкурсном" фортепианном.

Кстати, нужно заметить, что плата за детскую музыкальную школу не велика: эти государственные учреждения до сих пор доступны и семьям с невысокими доходами: в среднем от 5 до 15% от минимальной заработной платы. Это одно, но не главное преимущество музыкальной школы перед частными уроками. Важнее, что профессиональные педагоги-музыканты научат ребенка не только играть на инструменте, но и дадут основы теории и истории музыки, навыки хорового пения, чтения с листа, ансамбля, аккомпанемента. И, конечно, экзамены и зачеты в присутствии других учеников и педагогов каждому покажут, чего он достиг. Частные занятия в среднем стоят 50-60 руб. По объявлениям есть уроки по 120 руб. и, наверно, выше. Самое плохое, что часто уроки даются людьми случайными, скорее всего, лишь окончившими музыкальную школу, о педагогических приемах знающими только понаслышке, и, если родители не разбираются в музыке, такие люди избавлены и от всякой ответственности за свое "обучение". Конечно, есть и замечательные частные педагоги - добросовестные и знающие, но телефоны таких людей передаются по рекомендациям из рук в руки, из семьи в семью, как телефоны любимой няни или хорошего доктора.

...Вернемся к выбору инструмента. Очень прошу вас: прислушайтесь к совету педагогов, не отвергайте сразу и безоговорочно их предложения. Тем более, что выбор инструментов в современных школах огромен: всем известные скрипки, альт, виолончель, флейта, кларнет, гобой, труба, баян, балалайка, домра - и более редкие: арфа (помните, покупать не надо!), валторна, тромбон, туба, гусли, контрабас, ударные, орган, клавесин и многие многие другие, о которых вы, может быть, и не слышали.

Конечно, надо видеть и прослушать ребенка, прежде чем рекомендовать ему какой-либо инструмент, но есть общие положения, о которых мы и поговорим.

СКРИПКА - любимица многих композиторов, инструмент с необыкновенно красивым звуком, для достижения которого, однако, надо положить немало труда. Требует хорошего слуха, так как скрипач играет "по слуху", в отличие от пианиста, который, нажав клавишу "до", получит звук "до". А скрипач должен его найти и услышать, что это действительно "до". Педагог смотрит на ручки: мизинец должен быть не намного короче остальных пальчиков, чтобы ребенок мог обхватить гриф инструмента. Но наша жизнь полна парадоксов: да, для скрипки требуется отличный слух, но этот инструмент предлагают детям, которые не прошли на фортепиано - конкурса на скрипку сейчас нет: может быть, в этом вина наших скрипичных звезд, предпочитающих играть за рубежом? Заниматься на скрипке начинать лучше с 5-6 лет, когда пальчики и ручка гибкие.

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - это деревянные духовые (флейта, кларнет, гобой) и медные духовые, из которых наиболее известна труба. Они требуют хорошего объема легких - нужно ведь не просто дуть, а звуки выдувать и притом разные. За время занятий объем легких, как правило, немного увеличивается, что благотворно влияет на здоровье ребенка. Интересно, что дети-астматики, страдающие приступами удушья, часто успешно занимаются в классе трубы, не испытывая при этом неудобств. Возраст для начала занятий, пожалуй, не имеет решающего значения. Однако маленькие дети не могут еще держать "взрослый" инструмент (он достаточно тяжелый), и начинающие трубачи делают свои первые шаги на горне, а кларнетисты, флейтисты - на деревянной блок-флейте. И еще: педагоги-кларнетисты обращают внимание на правильный прикус - этого требует техника игры на кларнете.

Конечно, обо всех инструментах рассказать невозможно, но главное - чтобы способности ребенка и пожелания его родителей нашли разумное равновесие.

...И представьте себе, в Москве еще можно учиться музыке совсем бесплатно! Например, в Ансамбле песни и танца имени В.С.Локтева - он находится во Дворце детского творчества на Воробьевых горах. В оркестровые классы ежегодно проводится набор мальчиков и девочек 7-11 лет. Инструменты выдаются, и можно выбрать баян, балалайку, домру, флейту, кларнет, трубу, тромбон, ударные. Телефоны для справок: 939-8977 и 939-8243.

А если ваш ребенок уже играет на каком-нибудь инструменте (брал частные уроки или ходил на подготовительное отделение) или даже сочиняет музыку, его приглашает Школа-десятилетка Сектора педагогической практики при Московской консерватории, старейшее учебное заведение Москвы - ей уже 130 лет. В этой школе вас могут заинтересовать отделения: фортепианное, струнное, смычковое, духовое, композиторское. Принимаются дети с 7 лет, играющие на каком-либо инструменте, причем прием проводится два раза в год: в мае (фортепиано, скрипка, альт, виолончель) и в сентябре (все отделения). Обучение бесплатное, и можно начать заниматься с любого класса (в соответствии с уровнем подготовки). Телефон для справок: 229-7795.

Если вас заинтересовала тема нашего разговора, и вы хотите теперь обсудить ее в кругу семьи, возьмите брошюру "Музыкальное образование в Москве" (справочник), вышедший в прошлом году, в ней вы найдете информацию о музыкальных школах и музыкально-досуговых центрах по округам и сможете выбрать школу ближе к дому (брошюра продается в Доме книги на бывшем Калининском проспекте).

А проблему выбора музыкального инструмента вам помогут решить книги Аркадия Кленова "Там, где музыка живет" и Клары Р.Хитц "В стране музыкальных инструментов" (обе книги неоднократно переиздавались, они есть и в детских библиотеках).