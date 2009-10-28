Мастер-класс: делаем елочку вместе с малышом

Для работы нам понадобится:

цветная акварельная бумага или двухсторонний картон

клей

ножницы

резец

цветные карандаши или фломастеры

выкройки

Переведем выкройку елки на бумагу темно зеленого цвета. Вырежем две одинаковые елочки.

Надрезать центральные веточки резцом, и распушаем их.

Одну елку разрезаем от середины вверх, а другую – от середины вниз.

Соединяем их друг с другом. Елку нужно поставить так, чтобы ее части образовывали четыре прямых угла. Внизу елку нужно склеить темно зеленой полоской бумаги.

На верхушку елки приклеить половинки золотой звездочки.

Теперь готовим украшения. Их можно сделать в виде аппликации, или просто раскрасить фломастерами. В украшениях нужно сделать вертикальный надрез в нижней части.

Наряжаем елку.