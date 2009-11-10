Керамическая мозаика. Горшок для елочки

Новый год! Чудесный и семейный праздник! Домашний Новый год у меня ассоциируется с подарками, запахом мандаринов и, конечно же, живой пахучей ёлочкой. Но как же всегда жалко их рубить! И вот что мы с дочкой придумали.

Пусть лесная красавица растет в красивом горшке, зимой на праздник заходит к нам в дом, а летом зеленеет и греется на солнышке! А яркий новогодний горшочек, в который посадим ёлочку, сделаем сами из бросового материала. Сказано - сделано. Живём мы в маленьком городке, рядом с лесом, поэтому проблемы выкопать в лесу маленькую ёлочку у нас нет (лесничества особо не запрещают).

Горшочек мы делали так

1. Взяли несколько ярких кафельных плиток и бордюров (остались после ремонтов) и раскололи их молоточком на мелкие кусочки. (Дефектную плитку можно купить в строительных магазинах по очень низкой цене).

2. Взяли пластмассовое майонезное ведёрко и мастикой для керамической плитки приклеили разноцветные кусочки как мозаику.

3. Развели смесь для расшивки швов между плитками и замазали все щели.

4. Грубой тканью очистили кусочки плитки.

Горшочек готов! На изготовление понадобится 1,5 - 2 часа.

Посадили нашу красавицу, сейчас она в прохладном помещении ждёт праздничного выхода. Для себя мы посадили ёлочку побольше. А совсем маленькие - это подарки родственникам и друзьям, можем и Вам привезти!