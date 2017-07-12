Делаем сами аква песок, радугу в бутылке и песочный вулкан

Хотите развивать ребенка, играючи? Так, чтобы и вам, и ему занятие было в радость? Предлагаем интереснейшие, но простые опыты-эксперименты для детей с песком.

Наступила пора песочных игр, игр в песке и с песком. Чтобы игры остались играми, а не битвами за пасочки, будем играть в покорителей песков!

Радуга в бутылке

Я предлагаю сделать цветной «песок» самим. Песком у нас будет йодированная соль. Она отлично окрашивается красителями, а потом сохнет на открытом пространстве. С окрашенной солью-песком можно делать картины, насыпая на покрытую клеем поверхность, или создавать красоту, насыпая её слоями в баночки.

Аква песок

Попробуйте сделать дома аква песок. Для этого понадобится кварцевый песок (продается в аквамагазинах или бывает декоративный песок в ФиксПрайсах) и аэрозоль для обуви (водоотталкивающий). Песок помещаете в пакет и активно обрабатываете аэрозолем (делать без детей и лучше на свежем воздухе).

Затем нужно высыпать песок на плоскую поверхность и дать высохнуть. Наш аквапесок готов.

Это потрясающая штука! Когда его тонкой струйкой насыпаешь в воду, он не оседает на дно, а собирается такой горкой — пропитка не дает намочить песок. И если взять его из воды ложкой, то как только вытащите ложку на воздух, песок опять станет рассыпчатым, сухим. Попробуйте!

Песочный вулкан

Вся детвора будет в восторге, если вы решитесь сделать настоящий вулкан в песочнице!

Понадобится: сода, красители, фейри, лимонная кислота и вода.

Заранее в полуторалитровой бутылке растворите три пакетика лимонной кислоты. В баночке смешайте соду с красителем (не обязательно, но красочнее) и с фейри (можно сделать это в баночке из-под актимеля или чего-то подобного).

В песочнице даете задание детям посторить высооокий вулкан, с дорожками, реками, озерами. Когда вулкан будет готов, в его серединку помещаете баночку с раствором и пусть ребенок льет внутрь воду с лимонной кислотой. Успех обеспечен!

Обязательно предложите ребенку наши игры-эксперименты , наградой вам будет счастливая улыбка и горящие глаза!

Поделитесь с нами вашими фотографиями и впечатлениями в комментариях к данной статье.

Рубрика «Давай поиграем» выходит на нашем сайте каждую неделю.