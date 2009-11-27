Елочка из паззлов

В каждом доме, в котором есть маленькие дети, наверняка найдутся наборы паззлов, в которых уже отсутствуют некоторые частички. И вот они лежат, теряются, пылятся. Я предлагаю использовать уже ненужные паззлы для создания оригинальных сувениров, которые можно, например, повесить на елку. Это увлекательное занятие понравится как взрослым, так и детям.

Варианты композиций могут быть разными – это и елка, и снеговик, и снежинка, и рождественский венок. Рассмотрим эту поделку на примере елочки.

Нам понадобятся:

– Кусочки паззлов

– Краски

– Кисточка

– Универсальный клей (желательно прозрачный)

– Ножницы

– Декоративный шнурок/лента для подвешивания

– Пуговки или другие элементы для украшения.

Вы можете придумать свою схему расположения паззлов или воспользоваться моей. Красим оборотную сторону одного паззла в коричневый цвет (это будет ствол), а остальные – в зеленый. Даем высохнуть и раскладываем по схеме. Это первый слой.

Теперь делаем второй слой зеленых паззлов. Для этого намазываем клеем заднюю поверхность паззла и прикладываем его поверх первого слоя по схеме.

Обратите внимание, что наклеиваемый паззл должен захватывать как можно больше кусочков первого слоя. И не жалейте клея, иначе фигурка развалится. Используйте прозрачный (кристальный) клей, и при высыхании его не будет видно (в отличие от резинового).

Когда фигурка немного подсохла, переворачиваем ее «лицом» вниз и проклеиваем все стыки еще раз. Отрезаем декоративный шнурок на требуемую длину (я взяла 20 см) и приклеиваем его к обратной стороне фигурки.

Оставляем сохнуть. Для ускорения процесса можно воспользоваться феном.

Теперь самая приятная часть работы. Подсохшую елочку переворачиваем «лицом» вверх и наклеиваем на нее украшения (монетки, пуговки, звездочки и т.п.,).

Для большей красивости готовую елочку можно покрыть лаком для волос с блестками. Вот и все. Елочка готова!