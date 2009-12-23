Новогодний подарок для бабушки

Мы с дочкой решили смастерить ёлочку в подарок бабушке. Сделать такую ёлочку можно очень быстро и под силу любому малышу.

Нам понадобились шишка, краски (гуашь), кисточка, картон, клей, вата, пластилин.

1. Переворачиваем шишку вверх ногами и приделываем ей ствол из пластилина.

2. Крепим елочку на круг из картона.

3. Красим зеленой гуашью.

4. Мажем картон клеем и лепим вату - это снег.

5. Из пластилина катаем шарики и наряжаем нашу ёлочку.

Готово!

С наступающим Новым Годом! :)