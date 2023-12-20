Поделки из воздушного пластилина на ёлку

Украсить ёлку на новый год можно не только готовыми игрушками, но и игрушками, сделанными своими руками. Изделия из воздушного пластилина смотрятся очень хорошо, а процесс изготовления игрушек развивает мелкую моторику.

Рассказываем, какие несложные фигурки можно смастерить вместе с ребёнком.

Учитывайте, что воздушный пластилин очень быстро засыхает и требует очень бережного обращения, так как легко сминается.

Дед Мороз из воздушного пластилина

Овал лица мы вырезали с помощью крышечки, а насечки на бороде можно нанести с помощью ножа. Кроме того, пока фигурка «не схватилась» мы поместили в неё скрепку, при помощи которой мы сможем развесить готовые игрушки на ёлку.

Снеговик из воздушного пластилина

Изготовление туловища можно поручить детям, более мелкие детали сделать самим.

Ёлка из воздушного пластилина

Делаем «колбаску» длиной 18-20 см и, начиная с вершины, сворачиваем её в конус. Из пластилина других цветов делаем шарики, которыми украшаем ёлку. Звезду садим на зубочистку.

Дракончики из воздушного пластилина

Мы сделали целых 2 варианта.

Можно украшать ёлку!