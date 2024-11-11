Весело и увлекательно! 17 игр на развитие воображения ребёнка

К развитию детской фантазии и воображения родители иногда относятся со снисхождением, считая это дело ненужным и делая акцент на обучении точным наукам.

Зря! Ни один успешный ученый, несмотря на наличие логического и математического мышления, не состоялся бы в профессии без творческого начала.

Воображение и фантазия помогают приспосабливаться к изменяющейся среде, находить решения в сложных ситуациях, заниматься творческими и научными проектами. Креативность можно и нужно развивать в детском возрасте. С помощью игр!

Создаем приквел и сиквел любимой сказки

У ребенка есть любимая сказка? Мультфильм? Книжка? Предложите ему подумать и разыграть, как жил его любимый герой до и после знакомого сюжета.

Изменяем концовку сказок и мульфильмов

А вот другой вариант. Предложите детке изменить концовку сказки или мульфильма, сочинить свой вариант. Можно немного задать направление его мыслям.

Например:

– Волку не удалось проглотить Красную шапочку, потому что…

– Колобку надоело петь песенку зверям, и он решил…

– Снегурочка прыгнула через костер, но не растаяла, а…

История жизни

Пусть ребенок представит себя своей любимой игрушкой и расскажет от ее лица историю жизни. Можно усложнить задачу и сочинить рассказ от лица маминых туфель, подъездной двери, бабушкиных очков, только что испеченного печенья.

Оживляем предметы

Альтернативная игра. Кроха представляет себя предметом и изображает (телом и лицом) его состояние. Но предлагайте не просто предмет, а предмет с историей (чтобы у ребенка была возможно показать несколько состояний вещи).

Например, изобразить не просто платье, а только что поглаженное и повешенное на плечики. Не просто потерянную шапку, а потерянную шапку, которую вернули хозяину. Диван, на который пролили воду. Новую разбившуюся вазу. И т.д.

Новые версии старых историй

Можно достать старую, хорошо известную ребенку детскую книжку с множеством иллюстраций (или графический роман) и попросить детеныша придумать по картинкам новый рассказ. Или покажите ему репродукции картин, содержание которых ему еще неизвестно, и предложите озвучить версии, о чем они.

Если бы…

Предложите ребёнку пофантазировать, что было бы, если бы… И придумайте какую-нибудь небылицу.

Допустим:

– Если бы по небу летали крокодилы.

– На деревьях бы росли золотые монетки.

– Во время дождя с неба падали шоколадки.

– Дети ходили на работу, а папы и мамы в детский сад.

– Кошечки и собачки заговорили человеческим голосом.

И так далее. Тематика может быть любой: животные, явления природы, одежда, погода, еда. Чем нелогичнее вопросы, тем интереснее ребёнку будет придумывать ответы. А потом поменяйтесь местами, пусть юный фантазёр придумает подобные вопросы для вас.

Что произойдет, если…

Похожая игра. Ребенку нужно ответить на вопрос «Что произойдет, если…». Постарайтесь, чтобы вопросы были нескучными для чада. И не нужно требовать от него научно-обоснованных ответов. Вот примерные темы для обсуждений:

– Что произойдет, если в мире исчезнут все конфеты?

– Что произойдет, если оживет твой любимый сказочный герой?

– Что произойдет если наш дом превратится в пряничный?

– Что произойдет, если мы сможем читать мысли животных?

– Что произойдет, если к нам прилетят добрые инопланетяне? А если злые?

– Что произойдет, если Человек-паук постучит тебе в дверь?

Детка может ответить одним предложением или сочинить целую историю.

Так не бывает!

По очереди с ребенком рассказывайте невероятные или фантастические истории. К вам могут присоединиться другие родственники или младшие и старшие детеныши, а также друзья детей. Рассказ может быть страшным, смешным, коротким или длинным. Любым. Главное – чтобы, услышав его, как можно больше людей воскликнули «Так не бывает!»

Дружная сказка

Если у вас собралась компания детей, время создать совместный шедевр – сказку или рассказ. По очереди каждый говорит несколько предложений. Взрослый может помогать в направлении сюжета и концовке.

Новое назначение предмета

Еще игра для детской команды. Поочередно запускайте по кругу предметы, а дети должны придумать для них новое назначение. Например, шляпу можно приспособить под гнездо для птиц или в качестве коробки под мелкие детали, кастрюли для игрушечного супа и т.д). Сахарница сгодится в качестве карандашницы, горшка для цветка, вместо тарелки для супа или шкатулки для пуговиц или украшений и т.д. Самые невероятные применения вещи нужно обязательно отмечать.

Украшение слова

Берем любое слово (существительное) и подбираем к нему как можно больше «украшений» (прилагательных). Развиваем не только образное мышление, но и словарный запас. Примеры:

– Песик (какой) – теплый, рыженький, маленький, мимимишный, верный, храбрый, веселый, игривый, смешной и т.д.

– Принцесса (какая) – воспитанная, умная, красивая, вежливая, добрая, золотоволосая, терпеливая, известная и т.д.

– Робот (какой) – сильный, бесстрашный, быстрый, точный, умный, боевой, популярный, любимый и т.д.

Погружение в картину

У вас есть книги с репродукциями картин? Если нет, не страшно, все можно найти в интернете. Ваша задача открыть в книге или на экране компьютера подходящую фотографию картины. И попросить ребенка представить себе, что он очутился внутри ее.

Пусть расскажет, что он видит, двигаясь по ней: «Иду и вижу в картине «Утро в сосновом лесу…»

Несуществующее животное

Предложите малышу придумать несуществующее животное. Как оно будет выглядеть, что в нем особенного, кто его друзья и враги, где оно живет, чем питается, сколько и какими у него рождаются детеныши, какие звуки издает и т.д. При желании придуманное животное чадо может нарисовать, слепить, смастерить.

Нарисовать настроение

Попросите ребенка нарисовать свое настроение (нужны бумага и краски). Для большинства задача окажется непростой. А вот детки с богатым образным мышлением часто удивляют.

Скажите, что изобразить настроение на листе можно абсолютно любым способом. И что в этом задании нет правильного или неправильного ответа.

Геометрический рисунок

Предложите детенышу нарисовать рисунок, используя только геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат и др). Или нарисовать как можно больше предметов с применением геометрических фигур.

Дайте крохе побольше времени, так как в первые 3-7 минут чаще всего выбираются самые типичные варианты. И вот когда они будут исчерпаны, начнется настоящее творчество.

Наблюдение за природой

Созерцание природы не только успокаивает ум, развивает наблюдательность, но и формирует образное мышление. Самое простое – наблюдение за облаками. Ложитесь с ребенком на траву или садовую скамейку и…ждите. Вскоре заметите, что вот это проплывающее облако похоже на лошадку, а то – на замок, а вон там вдали, кажется, приближается слон.

Сюда же входит наблюдение за животными. Так дитя может заметить, например, что уставшая кошка-мама чем-то похожа на его человеческую маму. А два сорванца-котенка по поведению очень напоминают их с братом. Или как по-разному могут выглядеть одни и те же деревья, растущие в разных местах – напротив дома или возле помойки. И, возможно, сделает вывод, что на людей тоже может влиять их место жительства и характер питания.

Атмосфера легкого безумия

Бывает, что дети настолько привыкли мыслить шаблонами, что требуется время, чтобы они осознали, что думать можно и по-другому.

Иногда полезно создавать дома атмосферу дурачества и легкого безумия. Нужны странные и нелепые задания. Допустим, смотр лучшей колыбельной песни для хомячка. Конкурс бутербродов для божьих коровок. Выставка самых красивых яблочных огрызков. Демонстрация двоек, которые никогда не будут получены. Шоу папиных гримас на все случаи жизни. Фестиваль маминых крылатых фраз. И т.д.

Можно задать тему, а дети сами придумывают, как ее презентовать. В чем-то взрослые могут помочь детям, натолкнуть на мысль. И, пожалуйста, меньше серьезности!